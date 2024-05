Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«La Repubblica»: Putin profitiert von Streit zwischen USA und Israel

ROM: Zu den wechselseitigen Auswirkungen der Kriege in der Ukraine und in Nahost auf die Weltpolitik schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Freitag:

«Es gibt eine Dreiecksbeziehung zwischen Washington, Jerusalem und Moskau, von der der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im November abhängen könnte. Und das zeitliche Zusammentreffen des erbitterten Streits zwischen Biden und Netanjahu über Rafah mit Wladimir Putins kämpferischen antiwestlichen Äußerungen während der Feierlichkeiten zum Sieg über den Nazifaschismus im Zweiten Weltkrieg unterstreicht diesen Zusammenhang.

Bidens CNN-Interview (...) markierte einen Wendepunkt in 76 Jahren diplomatischer Beziehungen und politisch-militärischer Allianz. (...) Nach Ansicht von Experten ist der Tiefpunkt in den amerikanisch-israelischen Beziehungen erreicht. Aber Biden hat keine Wahl, weil der Krieg seine Kampagne, seine Partei und das Ansehen der USA in der Welt beeinträchtigt. Die Weigerungen Israels trüben in der Tat das Image der amerikanischen Supermacht und die wiederholten Misserfolge der zahllosen Missionen von Außenminister Blinken und CIA-Chef Burns legen davon Zeugnis ab. (...)

Der passive Nutznießer dieser Entwicklung ist Moskau. Putins Lieblingskandidat für das Weiße Haus, insbesondere für den Krieg in der Ukraine, ist Trump. (...) Für Putin ist es besser, wenn der Krieg im Gazastreifen länger andauert, da er ein Hindernis für Bidens Bestätigung darstellen würde. Und so endet die Dreiecksbeziehung: Wie ein Experte treffend formulierte, ist das, was gut für Netanjahu ist, auch gut für Putin und folglich auch gut für Trump.»

«Rzeczpospolita»: Ausgang der US-Wahl ist Netanjahu egal

WARSCHAU: Die Drohung von US-Präsident Joe Biden, Israel bestimmte Waffen nicht mehr zu liefern, kommentiert die polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Freitag:

«Für die Amerikaner gibt es kein wichtigeres internationales Ereignis als den Krieg in Gaza. Und bis zur US-Präsidentschaftswahl bleiben knapp sechs Monate. Seit Wochen hört Joe Biden aus Teilen seines politischen Lagers, dass der Preis, den die palästinensische Zivilbevölkerung zahlt, zu hoch ist. Als es Warnungen gab, dass Hunderttausende Palästinenser vom Hungertod bedroht seien, begannen die Amerikaner, Nahrungsmittelhilfe aus Flugzeugen abzuwerfen. Gleichzeitig warfen israelische Flugzeuge Bomben über dem Gaza-Streifen ab. Bomben, die von den USA geliefert wurden.

Jetzt bekommt Israel vielleicht weniger von diesen Bomben. Biden hat damit gedroht, die Lieferungen zurückzuhalten, wenn Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, wie angekündigt, eine Bodenoperation in Rafah durchführt. Es ist das erste Mal, dass sich Biden so eindeutig gegen eine Operation in Rafah ausspricht. Bilder von kleinen Opfern in weißen Laken in einem zerstörten Rafah werden Biden bei Wahlen in mehreren für den Ausgang wichtigen Staaten nicht helfen. Netanjahu erweckt jedoch nicht den Eindruck, dass er sich über die Drohungen des US-Präsidenten Gedanken macht. Der Sieg Bidens bei den US-Wahlen und die strategischen Spiele der USA sind ihm zweifellos egal.»

Internationale Pressestimmen zu Leverkusen im Europa-League-Finale

BERLIN: Bayer Leverkusen hat das Europa-League-Endspiel erreicht. Der deutsche Fußball-Meister zog nach dem 2:2 (0:1) gegen die AS Rom im Halbfinalrückspiel ins Finale ein und spielt in Dublin gegen Atalanta Bergamo. Dazu schreibt die internationale Sportpresse:

Italien:

«Gazzetta dello Sport»: «Ungläubig verfolgten wir das sportliche Wunder, das die Mannschaft von De Rossi in Leverkusen vollbrachte, und redeten uns ein, mit Nerazzurri- und Giallorossi-Flaggen in Dublin einzumarschieren, um unser eigenes Finale zu bestreiten. Stattdessen nichts, ein falscher Abgang und eine Karambolage brachten Roma zum Erliegen und machten das Kunststück zunichte.»

«Tuttosport»: «Wir sind in der achten Minute der Nachspielzeit und Bayer Leverkusen hat gerade mit Stanisic das 2:2-Tor geschossen, das die Qualifikationsfrage endgültig erledigt und die Roma ausschaltet. Die ganze Mannschaft feiert mit Stanisic in der Bayer-Fankurve: Comeback der Roma abgewendet, die Deutschen stehen im Finale.»

«La Repubblica»: «Man kann nicht immer der richtige Mann am richtigen Ort sein. Es gibt den falschen Moment, die falsche Bewegung und den Moment, in dem alles zusammenbricht. Spiel, Qualifikation, Comeback, Träume. Svilar begreift das wenige Minuten nach dem Ende eines Spiels, das mit einer einzigen Geste zum Albtraum geworden ist, nachdem er zuvor so viel getan hat.»

Spanien:

«Marca»: «Bayer Leverkusen bleibt unzerstörbar.»

«AS»: «Xabi Alonso ist unsterblich.»

Großbritannien:

«The Sun»: «Bayer Leverkusen hält mit dem Ausgleichstreffer in letzter Minute den Traum von der Unbesiegbarkeit am Leben und stürmt ins Finale der Europa League»

«Daily Mail»: «Bayer Leverkusen hat Geschichte geschrieben. Der Bundesligameister hat einen neuen europäischen Rekord von 49 ungeschlagenen Spielen aufgestellt, nachdem Josip Stanisic in letzter Minute erneut einen Ausgleichstreffer zum 2:2-Unentschieden gegen Roma erzielt hatte.»

«The Guardian»: «Nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen sah es so aus, als würde der Bundesligameister von Xabi Alonso seine erste Saisonniederlage einstecken müssen, nur um sich irgendwie zurückzukämpfen.»

Frankreich:

«Le Equipe»: «Bayer Leverkusen ist unbesiegbar, im wahrsten Sinne des Wortes.»

«Le Parisien»: «Ein erneut atemberaubendes Bayer Leverkusen zieht ins Europa League Finale ein? und setzt seine verrückte Serie fort.»

Österreich:

«Kurier»: «Die Serie geht weiter: Leverkusen nach 2:2 gegen Roma im Finale»

Schweiz:

«Blick»: «Hitzig, aufgeladen, leidenschaftlich. Zwischen Leverkusen und der AS Roma ist am Donnerstagabend einiges los.»

«NZZ»: Großangriff auf Rafah hätte katastrophale Folgen

ZÜRICH: Zur Lage im Gaza-Krieg meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Die Hamas kämpft um ihr Überleben. Sie wird ihr mächtigstes Faustpfand, die israelischen Geiseln, nicht aus der Hand geben, solange sie davon ausgeht, dass der Krieg danach weitergeht. Israel hingegen wird kein Abkommen akzeptieren, das ein definitives Ende der Kämpfe vorsieht. Ein Gazastreifen, in dem die mörderischen Islamisten an der Macht bleiben, ist für Israel undenkbar ? es wäre im Übrigen auch den Palästinensern nicht zu wünschen.

Netanjahu scheint deshalb überzeugt, dass er einen Sieg über die Hamas nur mit einer Offensive auf das mit Flüchtlingen überfüllte Rafah erringen kann ? obwohl Israels internationale Partner händeringend versuchen, ihn davon abzubringen. (?)

Doch die internationale Kritik am geplanten Großangriff auf Rafah ist nicht unbegründet. Er hätte mutmaßlich katastrophale Konsequenzen: Tausende von palästinensischen Zivilisten könnten getötet werden, die bereits prekäre humanitäre Lage würde sich dramatisch verschlechtern. Es ist mehr als fraglich, ob eine Evakuierung der Zivilbevölkerung überhaupt durchführbar ist. Nicht zuletzt würde sich der jüdische Staat international weiter isolieren. Darauf pokert auch die Hamas.»

«De Tijd»: Biden sollte selbst gezogene rote Linie auch einhalten

BRÜSSEL: Die USA haben für den Fall eines weiteren Vormarschs der israelischen Armee in Rafah mit der Einschränkung von Waffenlieferungen gedroht. Dazu schreibt die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«Wenn US-Präsident Joe Biden die Lage im Gazastreifen nicht bald unter Kontrolle bekommt, droht ihm eine Abstrafung bei den Präsidentschaftswahlen im November. Dann wird Donald Trump sein Comeback geben, sehr zur Erleichterung von Benjamin Netanjahu. Als Präsident hatte Trump sich bereits kritiklos hinter den israelischen Premierminister gestellt. Biden hofft, seine Chancen zu sichern, indem er auf einen Waffenstillstand drängt, aber die Konsultationen dazu verlaufen schleppend.

Was Netanjahu als Selbstverteidigung nach dem blutigen Hamas-Terror vom 7. Oktober bezeichnet, hat sich zu einem verheerenden Vergeltungsschlag entwickelt. Biden hat recht, eine rote Linie zu ziehen, aber dann sollte er sich auch daran halten und sich nicht in semantischen Diskussionen darüber verlieren, wo genau diese Grenze liegt. Zumal die rote Linie eigentlich längst überschritten wurde - angesichts von fast 35.000 toten Palästinensern und des grenzenlosen Leids im Gazastreifen. Dass diese Situation anhält, ist die eigentliche Tragödie dieses diplomatischen Geschachers.»

«Financial Times»: Peking fürchtet EU-Zölle

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Freitag den Europa-Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping:

«Der Besuch in Belgrad am 25. Jahrestag der Bombardierung der chinesischen Botschaft durch die Nato gab Xi Gelegenheit, das atlantische Bündnis zu kritisieren und den Anspruch des Nicht-EU-Mitglieds Serbien auf das Kosovo zu unterstützen. Und sein zweitägiger Besuch in Viktor Orbans Ungarn hat vor Augen geführt, dass China seine Beziehungen zum störrischsten aller EU-Mitglieder weiter vertieft.

Die Ambitionen des chinesischen Präsidenten waren eindeutiger als im Jahr 2019: Er wollte den europäischen Markt für chinesische Produkte offen halten und verhindern, dass die EU dem Beispiel der USA folgt. Angesichts Chinas Fähigkeit, große Mengen billiger Elektrofahrzeuge und grüner Technologien zu exportieren - was durch die von Brüssel als unfair kritisierten staatlichen Subventionen unterstützt wird - befürchtet Peking, dass die EU Zölle verhängt.

Nachdem die Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz nach Peking im vergangenen Monat die Abhängigkeit der angeschlagenen deutschen Wirtschaft von China deutlich gemacht hatte, schien Xi zu glauben, er könne die Gefahr von Zollschranken abwenden, indem er Schwachstellen Europas ausnutzt.»

«de Volkskrant»: Proteste ohne Gefühl für Verhältnismäßigkeit

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Proteste an Universitäten der Niederlande gegen den Gaza-Krieg:

«Man könnte fast meinen, dass die Niederlande das Geschehen an den Universitäten mit großem Interesse verfolgen. Und dass die gesamten Niederlande in zwei Lager gespalten sind - ein pro-israelisches und ein pro-palästinensisches -, die sich gegenseitig nicht das Schwarze unter den Nägeln gönnen. Kann das wirklich so sein? Oder ist es wahrscheinlicher, dass es kleine, aber sich schnell radikalisierende Gruppen von Demonstranten gibt, die jegliches Gefühl für Verhältnismäßigkeit verloren haben und alles tun, um daraus einen inländischen Kulturkrieg zu machen?

Auf jeden Fall tun beide Lager wenig, um diesen Eindruck zu zerstreuen. Es gibt viele Gründe, gegen die Spur der Zerstörung zu protestieren, die die Netanjahu-Regierung im Gazastreifen hinterlässt, aber der einzige Niederländer, der in Jerusalem wenigstens einen kleinen Einfluss haben könnte, ist der scheidende Premierminister Mark Rutte. Vor dessen Amtssitz zu demonstrieren, wäre daher naheliegend. Aber Demonstrationen vor Universitäten, die Verbindungen zu israelischen Forschern haben, sind bestenfalls etwas weit hergeholt und lassen den Verdacht aufkommen, dass es nicht um konkrete Ergebnisse für die Menschen in Gaza geht, sondern um Effekthascherei.»