Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Humanitäre Katastrophe im Sudan wird verdrängt

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Bürgerkrieg im Sudan:

«Seit dem Ausbruch eines sinnlosen Bürgerkriegs vor etwas mehr als einem Jahr wurden Schätzungen zufolge bis zu 150.000 Menschen getötet. Etwa 9 Millionen Einwohner, vor allem in der westlichen Region Darfur, wurden vertrieben. Nach Angaben von humanitären Organisationen sind 25 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Der Zusammenhalt eines Landes, das bereits 2011 durch die Abspaltung des Südsudan erschüttert wurde und das mit dem Auseinanderbrechen des Nachbarlandes Libyen konfrontiert ist, steht auf dem Spiel. Auf der Skala des modernen Horrors ist der Sudan mit diesen schrecklichen Zahlen die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt. (?)

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schlägt eine neue UN-Mission zum Schutz der Zivilbevölkerung, weitere Sanktionen gegen Anführer der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF), ein internationales Waffenembargo sowie beschleunigte Untersuchungen von Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof vor. Das ist völlig richtig und sinnvoll. Aber wird es geschehen? Das ist zu bezweifeln. Die USA, Großbritannien und die EU haben bisher nur begrenzte Maßnahmen ergriffen. Nach der Ukraine und jetzt dem Gazastreifen ist es offensichtlich, dass ihre Aufmerksamkeit woanders liegt. Aber das kann ihre Gleichgültigkeit weder erklären noch rechtfertigen.»

«El País»: Katalonien-Wahl mit weitreichenden Folgen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert die Regionalwahl am Sonntag in der separatistischen Region Katalonien:

«(...) Die Katalanen wählen ihre Vertreter für das Regionalparlament. Ihre Stimme wird über die parlamentarische Mehrheit und den Präsidenten der Generalitat, der verfassungsmäßigen und historischen Institution ihrer Selbstverwaltung, entscheiden. (...) Sie üben damit das Recht aus, über den Kurs Kataloniens zu entscheiden, basierend auf der Pluralität politischer Projekte anstelle (...) eines Selbstbestimmungsreferendums, das von den Befürwortern der Unabhängigkeit zwanghaft gefordert wird.(...)

Umfragen zufolge spricht alles dafür, dass die Sozialistische Partei (PSC) die meisten Abgeordneten stellt und sogar die besten Chancen hat, eine Regierung zu bilden, entweder allein mit externer Unterstützung oder in einer Koalition mit einer oder zwei linken Parteien. Das Fortbestehen der üblichen separatistischen Mehrheit ist also die wichtigste Frage, die heute bei den Wahlen entschieden wird. Ein Sieg der Separatisten (...) wäre (...) eine Niederlage auch für (Spaniens Regierungschef) Pedro Sánchez. Die Entscheidung der Katalanen, wer sie regieren soll und ob sie für Stabilität optieren, hat also weitreichende Folgen.»