Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Hospodarske noviny»: Gräben werden sich weiter vertiefen

PRAG: Nach dem Schusswaffenangriff auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Nach dem erschütternden Ereignis in der Slowakei häufen sich auch bei uns die Aufrufe, zur Beruhigung der angespannten gesellschaftlichen Atmosphäre beizutragen. Sie kommen von Politikern, Gewerkschaftsfunktionären und bekannten Persönlichkeiten. Das ist sicherlich sympathisch, aber wird es auch funktionieren? Führt der versuchte Mord an dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico dazu, dass sich ein Großteil der Öffentlichkeit bewusst wird, wie zerstörerisch der begonnene Trend der gegenseitigen Anfeindungen, der Intoleranz und des Hasses ist? Die Antwort ist unerfreulich: Es wird nicht funktionieren. Stattdessen wird sich der Konflikt noch vertiefen. (...) So wie die russische Invasion in die Ukraine die lange Epoche der relativen Ruhe in den internationalen Beziehungen beendet hat, so endet auch die Epoche des inneren Friedens. Im Extremfall müssen wir uns sogar auf das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, vorbereiten.»

«The Irish Times»: China könnte Friedensverhandlungen unterstützen

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Montag Chinas Haltung zum Krieg in der Ukraine:

«China hat bislang nicht mitgeteilt, ob es im kommenden Monat an einer Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehmen wird, zu der Russland nicht eingeladen worden ist. Ausgangspunkt der Konferenz ist der Friedensplan der Ukraine, der den Rückzug aller russischen Streitkräfte vom ukrainischen Territorium, einschließlich der Krim, vorsieht.

Russlands jüngste Fortschritte auf dem Schlachtfeld bedeuten, dass die Ukraine dieses Ziel nur erreichen könnte, wenn sich die militärische Lage zu ihren Gunsten ändert, was jahrelange Kämpfe erfordern und viele weitere Menschenleben kosten würde. Wenn Russland in einen Friedensprozess einbezogen werden soll, muss die Konferenz im nächsten Monat erreichen, dass die Ukraine von ihrer derzeitigen Position abrückt.

Xi Jinping bekräftigte letzte Woche Chinas Entschlossenheit, eine Rolle bei der Ermöglichung einer Verhandlungslösung zu spielen. Er befindet sich in einer einzigartigen Position, um Putin zu bewegen, jedes Entgegenkommen der Ukraine entsprechend zu erwidern. Es liegt im Interesse Chinas, Russlands, Europas und vor allem des ukrainischen Volkes, dass er dies tut.»