Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Lidove noviny»: Serbien entfernt sich von Europa

PRAG: Nach dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Serbien schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Im Juli soll ein neues Freihandelsabkommen zwischen China und Serbien in Kraft treten. Das ist ein weiterer Schritt, der Serbien von der Europäischen Union entfernt. Zwar ist der Balkanstaat seit zwölf Jahren offizieller Beitrittskandidat. Doch die EU nervt aus der Sicht Belgrads ständig mit irgendwelchen Forderungen ? sei es, dass es um die Einhaltung der Menschenrechte, den Rechtsstaat oder die Lösung der Probleme mit dem Kosovo geht. Mit solchen Details quälen sich die Chinesen nicht herum, ja sie vertreten in diesen Fragen sogar eine ablehnende Haltung. Und nicht zuletzt ist ihre Kasse gut gefüllt.»

«Corriere della Sera»: EU für China strategisch unbedeutend

MAILAND: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» beschäftigt sich am Donnerstag mit der Europa-Reise von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping:

«Für China ist die EU strategisch unbedeutend. Sie kann in den Augen Pekings nur an Gewicht gewinnen, wenn sie beschließt, die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise zu behindern. Gegenüber denjenigen, die zu einem solchen Weg bereit sind, ist der asiatische Partner bereit, Geld auszugeben und Geschäfte zu machen. Geschäfte, wie sie in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts mit Russland im Energiebereich gemacht wurden.

Und wir können uns vorstellen, dass, wenn Xi (Russlands Präsident Wladimir) Putin von den Ergebnissen seiner europäischen Mission berichtet, der russische Führer, obwohl er zum x-ten Mal zu einem unangenehmen Akt der Unterwerfung gezwungen wird, aus dem Gespräch mit der Feststellung hervorgehen wird, dass seine Bündnispolitik besser ist als die seiner Feinde.»

«El País»: Netanjahu stellt sich taub

MADRID: Zur israelischen Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Premierminister Benjamin Netanjahu stellt sich gegenüber den Aufrufen der internationalen Gemeinschaft taub und treibt die geplante Bodeninvasion voran, vor der internationale Organisationen und Regierungen in aller Welt gewarnt haben und die die menschliche Tragödie im Gazastreifen auf ein noch höheres Niveau heben würde. (...)

Gleichwohl sind die Gespräche über ein Waffenstillstandsabkommen immer noch in vollem Gange. Washingtons heißer Draht zu Netanjahu sowie die Nachricht, dass die USA mit einem Waffenstopp drohen, weil sie befürchten, dass diese in Rafah eingesetzt werden könnten, deuten darauf hin, dass eine totale Bodeninvasion noch nicht völlig unvermeidlich ist.

Obwohl der israelische Vormarsch auf Rafah in Zeitlupe abläuft, nimmt das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung überhaupt nicht ab. Wie EU-Chefdiplomat Josep Borrell feststellte, «wissen wir alle, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt».»