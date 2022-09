Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Die Ukraine braucht Panzer

ZÜRICH: Zur Offensive ukrainischer Streitkräfte gegen die russischen Besatzer meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Die Ukrainer können es. Sie haben rasch umgesattelt auf kompliziertere westliche Artillerietechnik. Sie haben strategisches und taktisches Geschick bewiesen. Sie haben Mut bis zur Dreistigkeit. Und sie haben sich vor allem nicht mürbe machen lassen durch die riesige, Zivilisten wie Soldaten verachtende Kriegsmaschine Russlands. Wie geht es nun weiter? Die russische Front in der Oblast Charkiw ist zusammengebrochen. Wird Russland eine Rückeroberung versuchen? Im Moment sieht es nicht danach aus. Russlands Invasion der Ukraine ist ein kolossaler Fehlschlag. Nach sechs Monaten Besatzung haben die Menschen im Nordosten des Landes die ukrainischen Soldaten als Befreier begrüßt. Aber die Armee ist dort ungeachtet ihrer Erfolge in einer prekären Lage. Für einen schnellen Manöverkrieg, wie er sich nun entwickelt hat, bräuchte sie mehr denn je westliche Panzer. Deutschland und die anderen Nato-Staaten, die dafür infrage kommen, liefern sie nicht. Wer will, dass dieser Krieg endet, sollte dies aber tun.»

«The Sunday Times»: Königshaus vor neuen Herausforderungen

LONDON: Zum Vermächtnis von Elizabeth II. meint die Londoner «Sunday Times»:

«Der Tod der Queen im Alter von 96 Jahren stellt die königliche Familie vor neue Herausforderungen. Der herausragende Erfolg ihrer Regentschaft erinnert daran, dass Macht mehr mit der Persönlichkeit als mit der Institution verbunden ist. Als König muss Charles hohen Anforderungen an sein Urteilsvermögen und sein Bewusstsein für die verfassungsmäßigen Grenzen und Anforderungen seiner Rolle gerecht werden. Dies ist auch eine Gelegenheit für Großbritannien, über die Werte nachzudenken, die ihm wichtig sind, und darüber, wofür es in der neuen Ära stehen wird.

Vor allem aber ist dies eine Zeit, um dankbar zu sein. Wir hatten mehr Glück als wir ahnten, dass wir sieben unbeständige Jahrzehnte lang eine solche Quelle der Stabilität hatten. Vermutlich wissen das die Tausenden von Briten, die diese Woche stundenlang Schlange stehen werden, um der Königin die letzte Ehre zu erweisen, und die Staats- und Regierungschefs, die zu ihrer Beerdigung zusammenkommen, nur zu gut. Großbritannien steht bei der verstorbenen Königin in der größten Schuld, die eine Nation jemals einem Monarchen gegenüber hatte, und wir werden das nie vergessen.»