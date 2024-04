Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.24 | Überblick

Draisaitl-Vorlage: Oilers fehlt nur ein Sieg in NHL-Playoffs

LOS ANGELES: Die drei ersten Duelle waren torreich, in Spiel vier reicht den Oilers ein einziger Treffer zum Sieg gegen die Kings. Die zweite Runde der Playoffs ist greifbar. Ein anderes Team ist schon weiter.

Vorlagengeber Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers fehlt in den NHL-Playoffs auf dem Weg zum Stanley Cup nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug in die zweite Runde. Die Eishockey-Mannschaft aus Kanada bezwang die Los Angeles Kings am Sonntagabend (Ortszeit) 1:0 und führt in der Best-of-Seven-Serie jetzt mit 3:1-Siegen. Die Entscheidung kann bereits in der Nacht zu Donnerstag beim nächsten Spiel in Edmonton fallen.

Nach 27 Toren in den ersten drei Partien ließen die Abwehrreihen beider Teams in Spiel vier kaum etwas zu. Die Führung für Edmonton entstand aus der ersten Überzahlphase der Partie. Über die Stars Connor McDavid und Draisaitl kam der Puck zu Evan Bouchard, der ihn aus der Distanz ins Netz jagte. «Mit Sicherheit offensiv nicht unser bestes Material, was wir in dieser Saison gespielt haben, aber in den Playoffs muss man solche Spiele halt auch mal gewinnen», sagte Draisaitl. «13 (Schüsse) sind mit Sicherheit nicht genug, um von hier an weiter Spiele zu gewinnen, aber ab und zu muss man solche Spiele auch mal gewinnen.»

Zuvor hatten sich die New York Rangers auch im vierten Duell mit den Washington Capitals durchgesetzt und als erstes NHL-Team die zweite Runde der Playoffs erreicht. In Washington holten die Rangers ein 4:2. Die Vancouver Canucks gewannen nach Verlängerung 4:3 gegen die Nashville Predators und führen in dieser Serie jetzt 3:1. Auch die Colorado Avalanche brauchen nur noch einen weiteren Sieg für den Einzug in die zweite Runde. Vor den eigenen Fans in Denver gab es ein 5:1 gegen die Winnipeg Jets.