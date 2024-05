Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.05.24 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Füllkrug als stolzer Playmobil-Papa: Tochter hat EM durchgespielt

DORTMUND: Mit Playmobil-Figuren hat die Tochter von Niclas Füllkrug das EM-Turnier schon durchgespielt. Ihr Papa ist auch dabei.

Niclas Füllkrug feiert nicht nur auf dem Fußballplatz Erfolge - auch im heimischen Kinderzimmer liegt der 31-Jährige derzeit ganz hoch im Kurs. Der Stürmer von Borussia Dortmund, der wie erwartet für die Europameisterschaft nominiert wurde, ist einer von 16 Spielern, die es anlässlich des Heim-Turniers als Playmobil-Figur zu kaufen gibt. Seine vierjährige Tochter hat ihn bereits als Spielzeug geschenkt bekommen, wie der Dortmunder am Dienstag in der Radio-Morgensendung von 1live des WDR erzählte. «Papa ist immer dabei, die Figur nimmt sie mit, wenn wir irgendwo unterwegs sind.»

Tochter Emilia habe «das Turnier schon 14 Mal durchgespielt», erzählte Füllkrug. «Sie spielt dann so Rollenspiele und mit der Playmobilfigur von Papa; das macht mich schon stolz.» Im Rahmen der Radio-Show hatte Champions-League-Finalist Füllkrug verkündet, von Bundestrainer Julian Nagelsmann offiziell für die EM nominiert worden zu sein.

Ex-Leipziger Jesse Marsch neuer Kanada-Trainer

TORONTO: Ein früherer Trainer aus Leipzig wird Nationalcoach in Kanada. Er soll das Team fit für die Heim-WM machen.

Der frühere Leipzig-Coach Jesse Marsch ist neuer Nationaltrainer von Kanada. Rund 15 Monate nach seinem Aus beim Premier-League-Club Leeds United wurde der 50-Jährige am Montag (Ortszeit) in Toronto vorgestellt. Der Amerikaner soll die Kanadier bei der Heim-WM 2026 zum Erfolg führen. Kanada ist neben den USA und Mexiko Ausrichter der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft.

«Es ist eine absolute Ehre, die kanadische Herren-Nationalmannschaft bei der Vorbereitung auf eine Heim-WM zu vertreten und zu führen. Die Kombination aus der neuen Führung innerhalb von Canada Soccer und dem Potenzial dieses dynamischen Spielerpools hat mich inspiriert, und ich bin bereit und begierig, diese große Verantwortung zu übernehmen», sagte Marsch zu seinem Engagement.

Erste Bewährungsprobe für Marsch und sein neues Team ist die Copa America 2024. Bereits am 20. Juni spielt Kanada das Eröffnungsspiel gegen Titelverteidiger Argentinien. In Leipzig stand Marsch als Nachfolger des jetzigen Bundestrainers Julian Nagelsmann lediglich 20 Spiele an der Seitenlinie. In England musste er ebenfalls vorzeitig gehen; seit Februar 2023 war Marsch ohne Trainer-Job.