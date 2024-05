Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Schweizer Trainer Yakin traut DFB-Auswahl «alles» zu

BERLIN: Die Schweiz ist bei der Heim-EM der dritte Gruppengegner für die deutsche Nationalmannschaft. Der Schweizer Trainer hat eine hohe Meinung von der DFB-Auswahl.

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin traut Gruppengegner Deutschland bei der Fußball-EM im Sommer «alles» zu. «Wirklich alles», sagte der 49-Jährige in einem «Kicker»-Interview. «Deutschland ist eine Turniermannschaft, selbst wenn es zuletzt bei den Welt- und Europameisterschaften enttäuschende Resultate gab.» Die Schweiz trifft in der Vorrunde am 23. Juni in Frankfurt am letzten Spieltag der Gruppe A auf die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die weiteren Gruppengegner zuvor sind Ungarn und Schottland.

Der Heimvorteil für die DFB-Auswahl könne «für eine Euphorie sorgen», sagte Yakin, einst selbst Bundesliga-Profi, der an diesem Freitag seinen Kader bekannt gibt. «Die Qualität der Einzelspieler ist bemerkenswert, einem Florian Wirtz beispielsweise schaue auch ich gerne zu. Aber es gibt auch Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Toni Kroos und viele mehr.»

Für Nagelsmann sei es «sehr interessant, für jeden dieser Topspieler die richtige Position zu finden», sagte Yakin. «Das muss ihm ja nicht gerade gegen uns im dritten Gruppenspiel gelingen.»

Schweinsteiger erwartet weitere BVB-Profis im EM-Kader

MÜNCHEN: Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug sind im vorläufigen EM-Kader - für andere Profis von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund wird es eng. Bastian Schweinsteiger hat eine klare Meinung.

Der ehemalige Weltmeister Bastian Schweinsteiger rechnet im EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit weiteren Dortmunder Profis. Nach dem Einzug ins Finale der Champions League erwarte er, «dass bei der Nominierung des EM-Kaders ein paar BVB-Spieler zurückkehren werden, die im März nicht dabei waren. Ich denke da zum Beispiel an Emre Can», schrieb der 39-Jährige in einer Kolumne für den «Kicker» (Donnerstag). Dass Verteidiger Nico Schlotterbeck unter den Spielern ist, die bereits als EM-Fahrer bekannt gegeben wurden, habe ihn nicht verwundert. «Wie sich Schlotterbeck in den großen Spielen verhalten hat, war exzellent», urteilte der ehemalige Profi des FC Bayern München.

Außer Schlotterbeck ist bislang allerdings nur Angreifer Niclas Füllkrug unter den 18 Fußball-Profis von Borussia Dortmund, die bereits in den vorläufigen Kader zur Europameisterschaft berufen wurden. Auf verschiedenen Wegen und Kanälen hatte der DFB in den vergangenen Tagen Namen bekannt gegeben. Bis zu 26 Spieler dürfen am Heim-Turnier teilnehmen, das in einem Monat beginnt.

Zu den Profis mit Länderspiel-Erfahrung bei der Borussia zählen noch Mats Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt und Karim Adeyemi. Bundestrainer Nagelsmann gibt seinen Kader 29 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland am (heutigen) Donnerstag um 13.00 Uhr bekannt.