Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.05.24 | Überblick

NHL: Rückschlag für die Edmonton Oilers in den Playoffs

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen herben Rückschlag erlitten. Gegen die Vancouver Canucks verlor das Team um Leon Draisaitl im heimischen Rogers Place mit 3:4 und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 1:2 zurück.

Trotz der Führung durch Mattias Ekholm spielten die Oilers ein schwaches erstes Drittel und gerieten mit 1:3 in Rückstand. Draisaitl brachte sein Team mit seinem siebten Treffer in den laufenden Playoffs zwar wieder heran, doch Vancouver stellte den alten Abstand noch vor Ende des zweiten Drittels wieder her.

Auch am 3:4 durch Evan Bouchard war der deutsche Superstar mit seinem elften Assist in der K.o.-Runde wieder direkt beteiligt. Trotz eines Sturmlaufs der Oilers zum Spielende konnte aber auch der 28-Jährige an der Niederlage nichts mehr ändern. Spiel vier der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) wieder in Edmonton statt. Für ein Weiterkommen sind vier Siege vonnöten.

Derweil haben die Florida Panthers einen großen Schritt in Richtung Conference Finals im Osten gemacht. Der Vorjahresfinalist schlug die Boston Bruins mit 3:2 und stellte in der Best-of-Seven-Serie auf 3:1. Dabei brachte die Panthers auch ein 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel nicht aus der Ruhe. Mit einem Heimsieg in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) kann Florida das Weiterkommen perfekt machen.

Alonso hat keine Sorge um Wirtz: «Haben einen Plan mit Flo»

BOCHUM: In Bochum spielt Leverkusen ohne Offensiv-Ass Florian Wirtz. Der Nationalspieler hat Oberschenkel-Probleme. Sein Trainer spricht darüber, wann der 21-Jährige wieder trainieren soll.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso macht sich mit Blick auf die anstehenden Endspiele in der Europa League und im DFB-Pokal keine Sorgen um seinen angeschlagenen Nationalspieler Florian Wirtz. «Gerade gibt es keinen Grund, pessimistisch zu sein», sagte Alonso mit Blick auf den Gesundheitszustand seines Schlüsselspielers nach dem 5:0 beim VfL Bochum. Wirtz hatte am Sonntag wegen Oberschenkel-Problemen nicht im Leverkusener Kader gestanden.

«Wir haben einen Plan mit Flo. Wenn es gut läuft, kommt er am Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Training», sagte Alonso. Im Optimalfall würde der Baske dem 21-Jährigen am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg gerne ein wenig Spielpraxis geben. Am wichtigsten ist für ihn aber, dass der Offensivstar im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo am 22. Mai in Dublin und drei Tage später gegen den 1. FC Kaiserslautern im Endspiel des DFB-Pokals in Berlin fit ist. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Entwicklung rund einen Monat vor Beginn der Heim-EM genau verfolgen.