Körperliche Fitness als Grundlage für ein gesundes und langes Leben

Von: Siriporn Tanee | 22.02.20

Pattaya: Wer sich der Bedeutung der körperlichen Fitness als Grundlage für ein langes und gesundes Leben bewusst ist, der richtet auch seine Lebensführung darauf aus. Ob Dauerresident oder Urlauber in Pattaya: Koni Fitness in Jomtien ist das ultimative Fitnessstudio für jeden, der seine persönliche Fitness in einem sauberen und freundlichen Umfeld zusammen mit Gleichgesinnten trainieren möchte.

Koni Fitness befindet sich in der View Talay Residence 1 an der Jomtien Second Road und hat sich innerhalb von nur kurzer Zeit als das freundlichste Fitnessstudio der Stadt auf dem Markt etabliert. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern im Seebad, bei denen der Fokus zumeist auf Krafttraining liegt, konzentriert sich Koni Fitness auf das Trainieren körperlicher Fitness: Individuell und für jeden, dem seine Gesundheit am Herzen liegt.

Nicht erstklassige Ausrüstung allein, sondern erst in Kombination mit einem freundlichen Umfeld, ermöglicht hervorragende Trainingsbedingungen. Der respektvolle Umgang untereinander ist deshalb fester Bestandteil des Konzepts von Koni Fitness und Voraussetzung dafür, dass sich die unterschiedlichsten Menschen bereits beim ersten Besuch wie zuhause fühlen. Auch immer mehr Frauen, die die Atmosphäre in anderen Fitnessstudios oftmals als bedrohlich empfinden, schätzen das für Pattaya in dieser Form einmalige Konzept, mit dem sich Koni Fitness bewusst von anderen Anbietern unterscheidet.

Eine große Auswahl an X-Trend & K-Tech Fitness Equipment finden Sie in unserem Showroom an der Thepprasit Road Soi 17.

​Bei Koni Fitness kommen ausschließlich modernste Geräte zum Einsatz, darunter Hightech-Laufbänder, Vibrationsplatten,

​Step-/ Crosstrainer, Total Body Charger und viele weitere. Alle Geräte wurden von der hauseigenen Tochterfirma X-Trend entworfen und gebaut. Daraus ergibt sich für die Besucher von Koni Fitness ein großer Vorteil: Sie können sicher sein, dass ihnen bei jedem Besuch ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit der Fitnessgeräte nach internationalem Standard gewährleistet wird.

Gründer und Besitzer vom Koni Fitness ist der Schweizer Fitness- Pionier Koni Holenstein. Als Absolvent der Sportwissenschaften, lizensierter Personal Trainer und Ernährungsberater verfügt er über ein fundiertes Fachwissen, das er bei der Entwicklung seiner eigenen Produktpalette an Fitness- und Krafttrainingsgeräten genauso eindrücklich unter Beweis stellt, wie auch im innovativen Konzept von Koni Fitness. Von seiner langjährigen Erfahrung profitieren natürlich auch alle Besucher des Fitnessstudios. Sie erhalten die ansonsten wohl eher seltene Chance, aus erster Hand wertvolle Ratschläge vom Experten zu Workout und Geräten zu erhalten, mit denen sie ihr persönlicher Fitnesstraining weiter optimieren können.

