Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.05.24 | Aktualisiert um: 18:45 | Überblick

Para-Sport: Neuer Klassifizierungscode soll für mehr Fairness sorgen

BERLIN: Mit einem neuen Klassifizierungskodex will das Internationale Paralympische Komitee (IPC) für mehr Chancengleichheit und Fairness im Behindertensport sorgen. Auf der außerordentlichen Generalversammlung wurde der neue Code verabschiedet, der bei den nationalen Verbänden ab Januar 2025 gilt. International dauert es noch etwas, da gelten die neuen Klassifizierungsregeln für die Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung und Einteilung in Startklassen von Sportlerinnen und Sportlern erst ab Juli 2026. Somit finden die Sommer-Paralympcis in Paris und die Winterspiele 2026 noch nach den bisherigen Regeln statt. Athletengemeinschaft.

Klinsmann setzt bei Heim-EM auf DFB-Team: Kader voller Qualität

BERLIN: Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM auch den ganz großen Wurf zu. «Die gehören mit zu den Favoriten, das ist einfach so. Fußball-Deutschland gehört immer zu den Favoriten, ob du jetzt mal ein paar Turniere vergeigt hast, das ändert da nichts dran», sagt der 59-Jährige im Transfermarkt-Podcast «Done Deals». Im Gesamten sei es ein toller Kader, «der es von der Qualität absolut mitbringt, was Tolles zu reißen bei dieser Europameisterschaft». Für Klinsmann, der das DFB-Team 2006 bei der Heim-WM betreut hatte, wäre der Einzug ins Halbfinale schon «super. Deutschland ist viermal Weltmeister, dreimal Europameister ? jetzt wird es mal wieder Zeit, dass wir ein richtig geiles Turnier spielen. Vielleicht schaffen wir es dann auch, ins Endspiel zu kommen», sagte der Welt- und Europameister, der zuletzt die südkoreanische Nationalelf betreut hatte.

Ex-Liverpool-Profi Hamann: Werden Klopp eine Statue bauen

LIVERPOOL: Der frühere Liverpool-Profi Dietmar Hamann glaubt an eine ganz besondere Wertschätzung für den scheidenden Trainer Jürgen Klopp. Der Coach habe nach Ansicht des einstigen Fußball-Nationalspielers schon jetzt Kultstatus bei den Fans. «Die Bindung zwischen Fans und Spielern und Trainern macht den Verein aus. Aber ich glaube, bei keinem anderen Trainer haben sie diese Liebe so zurückbekommen», sagte Hamann der dpa. «Deshalb glaube ich, dass sie ihm neben Bill Shankly auch eine Statue bauen, ihn verewigen werden.» Vor der legendären Kop-Tribüne steht eine Statue von Shankly, der von 1959 bis 1974 Trainer des LFC war. Klopp steht am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gegen die Wolverhampton Wanderers letztmals als Trainer der Reds an der Seitenlinie. Nach fast neun Jahren tritt der 56-Jährige freiwillig ab und will eine Auszeit nehmen.

PGA Championship: Scheffler spielt nach Festnahme gutes Golf

LOUISVILLE: Trotz seiner kurzzeitigen Festnahme durch die Polizei spielt der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler weiter um den Sieg bei der PGA Championship mit. Der 27-Jährige aus Texas beendete am Freitag (Ortszeit) bei dem Major-Turnier in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky den zweiten Tag mit einer starken 66er-Runde und liegt mit 133 Schlägen auf dem geteilten vierten Platz. Der Masters-Sieger hat zur Halbzeit nur drei Schläge Rückstand auf den Führenden Xander Schauffele (130). Scheffler war am frühen Freitagmorgen vor dem Beginn der zweiten Turnierrunde vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Er soll den Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet haben, die einen tödlichen Verkehrsunfall mit einem Fußgänger vor dem Golfplatz untersuchten. Scheffler hatte versucht, mit seinem Auto einen Stau zu umfahren. Dabei wurde ein Polizist leicht am Handgelenk verletzt. In einem Statement teilte Scheffler mit, es sei ein «großes Missverständnis» gewesen. Den Angehörigen des Unfallopfers sprach er sein Mitgefühl aus.

Florida Panthers und Dallas Stars stehen im NHL Playoff-Halbfinale

Boston (dpa) ? Die Florida Panthers haben sich in der NHL für das Playoff-Halbfinale qualifiziert. Der Vorjahresfinalist gewann am Freitag (Ortszeit) das sechste Spiel der «Best of seven»-Serie bei den Boston Bruins mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) und entschied die Serie mit 4:2 Siegen für sich. Im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga treffen die Panthers auf die New York Rangers, das erste Duell findet am kommenden Mittwoch (Ortszeit) statt. Auch die Dallas Stars haben die nächste Runde erreicht. Das Team aus Texas setzte sich nach zweifacher Verlängerung mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) bei den Colorado Avalanche durch, um die Serie ebenfalls mit 4:2 für sich zu entscheiden. Dallas muss noch auf seinen Gegner in der nächsten Runde warten. Dies sind entweder die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl oder die Vancouver Canucks, Vancouver führt mit 3:2 Siegen.

Knicks verpassen vorzeitigen Einzug ins NBA Playoff-Halbfinale

Indianapolis (dpa) ? Die New York Knicks haben es verpasst, vorzeitig und zum ersten Mal seit 2000 wieder ins NBA-Playoff-Halbfinale einzuziehen. Am Freitag (Ortszeit) verloren die Knicks das sechste Spiel der «Best of seven»-Serie bei den Indiana Pacers mit 103:116 (51:61), womit die Pacers zum 3:3 nach Siegen ausgleichen konnten. Das entscheidende siebte Spiel der Serie in der nordamerikanischen Basketballliga findet am kommenden Sonntag (Ortszeit) in New York statt. Der Gewinner trifft in den Conference-Finals des Ostens auf die Boston Celtics. Bei den Knicks kam der Deutsche Isaiah Hartenstein auf vier Zähler, sieben Rebounds und sechs Assists.

Frühes Aus für Mehrkämpferin Weißenberg in Götzis

GÖTZIS: Für die deutsche Leichtathletin Sophie Weißenberg ist der Siebenkampf beim traditionellen Meeting im österreichischen Götzis schon nach der ersten Disziplin beendet. Die WM-Siebte kam am Samstag über die 100 Meter Hürden nach einem Strauchler nicht ins Ziel. Die 26 Jahre alte Weißenberg galt als aussichtsreichste deutsche Starterin in Götzis.

Das Mehrkampfmeeting ist sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern wieder einmal stark besetzt. So ist im Zehnkampf unter anderem Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada dabei. Europameister Niklas Kaul und der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer verzichteten im Olympia-Jahr hingegen auf eine Teilnahme.