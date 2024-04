Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.24 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Tah geehrt von Bayern-Interesse - Medien: Wechsel unwahrscheinlich

LEVERKUSEN: Bayern München hat offenbar Jonathan Tah von Bayer Leverkusen im Blick. Der Fußball-Nationalspieler fühlt sich geehrt, wird aber eher nicht zum Rekordmeister wechseln.

Nationalverteidiger Jonathan Tah vom deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen fühlt sich vom kolportierten Interesse des entthronten Meisters FC Bayern München geehrt, ein Wechsel erscheint aber unwahrscheinlich. «Man freut sich, wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird», sagte der 28 Jahre alte Tah der «Sport Bild». Er stehe aber «in einem guten Austausch» mit Bayer 04.

Die Club-Chefs Fernando Carro und Simon Rolfes hatten betont, Tahs 2025 auslaufenden Vertrag verlängern zu wollen. Das wird aber nicht so bald passieren. «Ich konzentriere mich auf die beiden Titel, die wir noch zu gewinnen haben», sagte Tah: «Alles andere machen wir danach.» Also nach dem Pokalfinale am 25. Mai gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Laut «Sport Bild» war ein Wechsel nach München für Tah «nie ein Thema». In der Tat hat der Innenverteidiger, der nach einer starken Saison zum Stammspieler in der Nationalmannschaft wurde, in der Vergangenheit stets die englische Premier League als Traum-Ziel ausgegeben.

USA ziehen zurück: DFB-Chancen auf WM 2027 steigen

BERLIN: Am 17. Mai wird in Bangkok der Ausrichter für die WM 2027 der Fußballerinnen bekannt gegeben. Kurz vor der Vergabe hat ein großer Konkurrent Deutschlands seine Bewerbung gestoppt.

Deutschlands Chancen auf die Ausrichtung der WM 2027 der Fußballerinnen sind kurz vor der Vergabe gestiegen. Die Konkurrenten USA und Mexiko zogen ihre gemeinsame Bewerbung zurück und möchten das Weltturnier stattdessen 2031 ausrichten, wie der US-Verband am Montag (Ortszeit) mitteilte. Deutschland bewirbt sich gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien, einzig verbliebener Konkurrent ist Brasilien.

Die Entscheidung fällt auf dem Kongress des Weltverbands FIFA am 17. Mai in Bangkok/Thailand. Gespielt werden soll auf deutscher Seite in Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln. Letztmals hatte Deutschland 2011 die Fußball-WM der Frauen ausgetragen. Die bislang letzte Endrunde fand 2023 in Australien und Neuseeland statt.

«Ich glaube, dass wir eine WM bieten können mit hervorragender Infrastruktur und Organisation, mit kurzen Wegen zu den Spielorten und der Aussicht auf einen sehr guten monetären Gewinn, der wieder in die weltweite Entwicklung des Frauenfußballs fließen wird», hatte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer jüngst im «Kicker» geworben.

Völler glaubt an Leverkusen-Triple

LEVERKUSEN: Für Rudi Völler ist Bayer Leverkusen nach der Meisterschaft der Favorit auf die Titel in der Europa League und im DFB-Pokal. Das Aus eines anderen Favoriten nutzt er als warnendes Beispiel.

Rudi Völler traut Bayer Leverkusen nach der Meisterschaft auch die Siege im DFB-Pokal und der Europa League zu. «(Trainer Xabi) Alonso hat es geschafft, die vielen richtig guten Spieler jetzt alle auf ihr bestes Niveau zu bringen. Deshalb glaube ich, dass sie alle Titel holen können», sagte der Sportdirektor der Fußball-Nationalmannschaft und ehemalige Bayer-Manager in einem Interview der «Sport Bild» (Dienstag). Der spanische Coach des Teams habe seinen Job «sehr gut gemacht. Er hat einen breiten Kader. Das ist auch der große Unterschied zu 2002, als Bayer 04 dreimal Zweiter wurde. Da war der Kader am Ende zu dünn», erinnerte Völler an die legendäre Saison vor 22 Jahren.

Im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom sei Leverkusen der Favorit. «Das wissen auch die Römer, die natürlich sehen, was in Leverkusen passiert», sagte Völler. «Wenn die Mannschaft auf dem Niveau spielt wie in der ganzen Saison, zieht sie ins Finale ein. Aber man muss wachsam sein: Bis vor ein paar Wochen war der FC Liverpool der Topfavorit auf den Titel in der Europa League. Jetzt sind sie nicht mehr dabei.» Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp war im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo ausgeschieden.

Panthers werfen Lightning aus den NHL-Playoffs

SUNRISE: Drei Playoff-Serien zwischen den Tampa Bay Lightning und den Florida Panthers gab es in den vergangenen vier Jahren. Dreimal kam der einstige Serienmeister Tampa weiter. Diesmal ging es anders aus.

Die Florida Panthers stehen in der zweiten Runde der NHL-Playoffs. Im fünften Spiel der Serie gegen die Tampa Bay Lightning holten die Panthers am Montagabend (Ortszeit) den notwendigen vierten Sieg. Beim 6:1 trafen Alexander Barkov und Carter Verhaeghe jeweils doppelt, Evan Rodrigues erzielte den weiteren Treffer. Für die Gäste war einzig Victor Hedman erfolgreich, sein Treffer zum 1:2 war aber zu wenig. Tampa Bay ist nun zum zweiten Mal hintereinander in der ersten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden, nachdem das Team zuvor drei Jahre in Serie den Titel geholt hatte. Von den drei vorausgehenden Playoff-Serien gegen die Panthers hatte Tampa alle gewonnen.

Matthäus zu Hoeneß-Kritik: Meinung, die nicht viele mit ihm teilen

MÜNCHEN: Die Attacke von Uli Hoeneß gegen Bayern-Trainer Thomas Tuchel überrascht Ex-Spieler Lothar Matthäus. Er hat einen Tipp für den Ehrenpräsidenten.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus widerspricht der Kritik von Uli Hoeneß an Bayern-Trainer Thomas Tuchel und ist darüber verwundert. «Ich weiß auch nicht, was er - so wie er es gesagt hat - genau gemeint hat», sagte der frühere Fußballprofi des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München dem Portal «ran». «Ich kann die Aussagen nicht nachvollziehen.» Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß hatte bei einem öffentlichen Auftritt die Arbeit von Trainer Tuchel bei der Entwicklung von jungen Spielern bemängelt.

Matthäus äußerte einen Tipp für Hoeneß und hielte es für gut, «wenn er auch einmal an einem Mikrofon vorbeigehen würde». Der ehemalige Bayern-Spieler empfahl, intern über alles zu sprechen. «Aber nicht vor jeder Kamera», sagte Matthäus. «Aber wenn er meint, dass er das richtig macht, dann ist das wahrscheinlich eine Meinung, die nicht viele mit ihm teilen.»

«Deutlich sichtbare» Polizeipräsenz beim BVB-Halbfinale gegen Paris

DORTMUND: Beim Champions League-Halbfinale der heimischen Borussia gegen Paris Saint-Germain ist für die Dortmunder Polizei Vorsicht geboten. Erhöhte Präsenz soll für Sicherheit sorgen.

Die Dortmunder Polizei wird das Champions-League-Halbfinale des BVB gegen Paris Saint-Germain mit einer «deutlich sichtbaren Präsenz» angehen. «Es ist sportlich und auch für die Dortmunder Polizei ein Spiel von besonderer Bedeutung», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Duell des Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga mit dem französischen Meister an diesem Mittwoch um 21.00 Uhr werden 4000 Gäste-Fans erwartet, für die es tagsüber ein Angebot auf dem Alten Markt inmitten der City gibt. Polizei und der BVB bitten die Stadionbesucher um eine frühzeitige Anreise. Am 1. Mai findet in der Revierstadt außerdem noch eine Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt.

Obwohl es beim 1:1 im Gruppenspiel beider Teams am 13. Dezember im Signal Iduna Park weitgehend ruhig geblieben war, sei Vorsicht geboten. «Das heißt gar nichts. Die Polizei muss auf alles vorbereitet sein», kommentierte der Sprecher. So hatte die Bundespolizei vor der damaligen Partie einige PSG-Fans an der Anreise gehindert. Bei Kontrollen an der deutsch-niederländischen und der deutsch-belgischen Grenze waren zahlreiche illegale Gegenstände wie Pyrotechnik, Sturmhauben und Schlagwerkzeuge gefunden worden.

Lewandowski warnt FC Bayern vor Real Madrid

MÜNCHEN: Acht Jahre spielte Robert Lewandowski für den FC Bayern, seit 2022 ist er in Spanien beim FC Barcelona. Dort trifft der Angreifer häufiger auf Real Madrid. Die Stärken der Königlichen kennt er gut.

Stürmerstar Robert Lewandowski hat den FC Bayern München vor dessen Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid vor den Qualitäten der Spanier gewarnt. «Real Madrid ist nie tot, sie geben nie auf. Sie agieren auf dem ganzen Platz als Mannschaft, sind ein Kollektiv, das immer an die Worte von (Trainer) Carlo Ancelotti und den Erfolg glaubt. Man denkt manchmal, dass Real einen wunden Punkt hat. Man denkt, dass man nahe am Gewinnen ist. Und am Ende klappt es doch nicht», berichtete der ehemalige Angreifer des FC Bayern in einem Interview der «Sport Bild» (Dienstag).

Der 35-Jährige, der seit zwei Jahren in der spanischen Liga für den FC Barcelona spielt, traut seinem Ex-Club den Einzug ins Finale der Königsklasse trotzdem zu. Die Verletzung von Kingsley Coman und die Probleme bei Leroy Sane und Serge Gnabry führten zwar zu einem Verlust an Tempo und starken Wechseloptionen, aber «dennoch hat Bayern eine Chance. Dafür müssen sie im Hinspiel in München vorlegen. Das Rückspiel im Bernabéu kann speziell werden, viele Dinge von außen haben dort einen Einfluss. Das habe ich zuletzt erfahren. Mein Wunsch ist, dass Bayern Real Madrid schlägt. Ich drücke ihnen die Daumen», sagte Lewandowski.

Ein deutsches Duell im Finale in Wembley zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wie vor elf Jahren hält der Pole für unwahrscheinlich - die Chancen bezifferte er auf etwa 30 Prozent. «Für mich ist Paris gegen den BVB der Favorit», sagte er. Der BVB trifft im zweiten Halbfinale auf Paris Saint-Germain. 2013 spielte Lewandowski noch für Dortmund, als die Borussia das Champions-League-Endspiel in London 1:2 gegen den FC Bayern verlor.