Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

08.05.24

Bayerns Trainer-Frage: Hamann für Mourinho oder Zidane

MÜNCHEN: Die Trainer-Frage beim FC Bayern beschäftigt derzeit die Fußballwelt in Deutschland wie kaum ein anderes Thema. Dietmar Hamann legt weitere Argumente für eine prominente Lösung vor.

In der anhaltenden Trainer-Debatte beim FC Bayern kann sich Fußballexperte Dietmar Hamann zwei prominente Namen gut als Nachfolger von Thomas Tuchel vorstellen. Vor dem Rückspiel des FC Bayern im Halbfinale der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid warb Hamann (50) in einem «ran.de»-Interview erneut für den früheren Real-Coach Zinédine Zidane sowie José Mourinho. Beide stünden für erfolgreichen Fußball, meinte der frühere Münchner Profi, und ergänzte mit Blick auf eventuelle Sprachbarrieren: «Ein bisschen Englisch wird Zidane schon können.»

Nach den Absagen von Leverkusens Meister-Coach Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und Österreichs Teamchef Ralf Rangnick suchen die Münchner weiter einen Trainer für die neue Saison. «Für mich gibt es keinen schönen oder schlechten Fußball, es gibt nur erfolgreichen und nicht erfolgreichen. Und Zidane steht für den erfolgreichen, das hat er bei Real bewiesen», begründete Hamann sein Votum für den französischen Weltmeister von 1998, der als Trainer mit Real dreimal in Folge die Champions League gewann.

Auch Mourinho, Champions-League-Sieger mit dem FC Porto und Inter Mailand, passt für Hamann nach München. «Mourinho mag etwas defensiver spielen, aber ich habe ihn ja als Profi in England erlebt. Bei Chelsea haben die Spieler geschwärmt von ihm, die meisten sind heute noch mit ihm in Kontakt. Und er war unheimlich erfolgreich», erklärte er. «Bayern wäre für ihn wahrscheinlich eine Chance, nochmal einen Verein zu trainieren, mit dem er die Champions League gewinnen kann. Deshalb wäre das einer für Bayern.»

Real-Star Kroos: Rückspiel gegen FC Bayern ist ein Finale

MADRID: 2:2 in München - nun das Rückspiel in Madrid. Für Nationalspieler Toni Kroos ist der Heim-Faktor im Halbfinale der Champions League minimal. An Selbstvertrauen und Zuversicht mangelt es aber nicht.

Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid geht mit einer Final-Einstellung ins Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern München. «Man braucht nicht rechnen. Das ist, was wir immer wollen: Finals spielen. Und das ist nichts anderes als ein Finale», sagte der Mittelfeldspieler in seinem Podcast «Einfach Mal Luppen» (Mittwoch) mit seinem Bruder Felix Kroos. «Natürlich versuchen wir das als Vorteil zu nehmen, dass wir ein Heimspiel haben. Ich hoffe, das wird auch einer. Aber auf dem Niveau ist es trotzdem selten so, dass es eine andere Mannschaft so einschüchtert, dass sie ihren Fußball nicht spielen kann», erklärte Kroos zur Ausgangslage nach dem 2:2 im Hinspiel in München.

Anpfiff des Rückspiels im Santiago Bernabéu in Madrid ist um 21.00 Uhr (DAZN). Grundsätzlich ist der 34-Jährige optimistisch. «Wir sind guten Mutes, dass wir da Mittwoch durchgehen. Alles andere wäre aber auch glaube ich nicht richtig», sagte Kroos, der vergangene Woche in München nach einer starken Leistung viel Anerkennung bekam und durch einen perfekten Pass das 1:0 durch Vinícius Junior vorbereitet hatte.

Popp warnt: Zustände im Frauenfußball zu sehr wie bei Männern

WOLFSBURG: Der Frauenfußball wächst seit Jahren, Spielerinnen können inzwischen gut Geld verdienen und bei großen Clubs unterschreiben. Das hat nicht nur Vorteile, findet Nationalspielerin Alexandra Popp.

Nationalspielerin Alexandra Popp fürchtet eine zunehmende Abkapselung des Frauenfußballs und hat vor einer Entwicklung wie bei den Profis im Männersport gewarnt. «Der Grad ist schmal: Alle wollen gut verdienen, und wir wollen mehr Geld im Frauenfußball haben. Die Kehrseite ist aber, was das mit Spielerinnen macht», sagte die 33 Jahre alte Angreiferin vom VfL Wolfsburg vor dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch).

«Bei den Männern gibt es seit Jahren die Diskussion, ob es der Leistung und Einsatzbereitschaft dient, wenn sie alles hinterhergeworfen bekommen. Das Gleiche entwickelt sich gerade auch im Frauenfußball», sagte Popp. «Jungen Spielerinnen wird sehr viel abgenommen, sie werden hofiert, wenig kritisiert», berichtete die Stürmerin. «Ich musste viel für meine Karriere tun. Das ist gut so und sollte auch für die nachfolgenden Generationen so gelten.» Spielerinnen könnten Behördengänge auch ohne Hilfe des Vereins erledigen und Entscheidungen selbst treffen. «Das macht erwachsen und stärkt dann auch Persönlichkeiten auf dem Platz», sagte Popp.

Schon vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinales am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) kann Popp auf zwölf Titelgewinne in dem Wettbewerb verweisen. Ein weiterer Triumph wäre Rekord im Frauenfußball. «Rekorde sind mir wumpe, um ehrlich zu sein. Dafür bedeutet der Titel an sich zu viel, als dass man sie wie Nummern zählen würde», sagte Popp.

Bierhoff: Keine «Übermannschaft» bei der Fußball-EM

BERLIN: Oliver Bierhoff machte Deutschland einst mit seinem goldenen Tor zum Fußball-Europameister. Bei der Heim-EM sei für die DFB-Auswahl alles möglich, sagt er heute.

Der frühere DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff sieht bei der Fußball-EM in Deutschland «keine Übermannschaft» unter den 24 qualifizierten Nationen. Es gebe nicht die «zwei, drei Mannschaften, die qualitativ so viel besser sind», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur bei der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg. Es sei praktisch «alles möglich». Bierhoff erinnerte zudem an die Sensations-Europameister Dänemark (1992) und Griechenland (2004).

«Da ist nichts ausgeschlossen, das Wichtigste ist der Spirit, das Mindset, das man den absoluten Willen hat», sagte Bierhoff, der davon überzeugt ist, dass auch die deutschen Nationalspieler mit einem festen Titelziel antreten werden. «Du gehst als deutsche Nationalmannschaft in ein Turnier und sagst, du möchtest gewinnen. Keiner dieser Spieler sagt: Mir reicht das Viertelfinale», äußerte Bierhoff, der die DFB-Auswahl 1996 mit seinem Golden Goal im Endspiel gegen Tschechien zum Europameister gemacht hatte.

Bierhoff hatte den Deutschen Fußball-Bund nach dem Vorrunden-Aus bei der WM Ende 2022 in Katar verlassen müssen. Die Heim-EM wird für den früheren Nationalspieler, Teammanager und schließlich Direktor und Geschäftsführer das erste Turnier nach Jahrzehnten in der Verantwortung. «Ich habe das nie erleben können, mit Freunden zu grillen während so einem Turnier, mal gucken, ob ich das schaffe», sagte er.

ZDF und DAZN übertragen Finale der Champions League

BERLIN: Borussia Dortmund steht im Champions-League-Finale 2024 im Londoner Wembley-Stadion. Wo ist die Partie am 1. Juni im TV zu sehen?

Das Finale der Champions League mit Borussia Dortmund wird auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Wie schon vor elf Jahren beim Endspiel zwischen den Fußball-Bundesligisten FC Bayern und Borussia Dortmund überträgt das ZDF die Paarung am 1. Juni aus dem Londoner Wembley-Stadion (Anpfiff 21.00 Uhr), als Kommentator ist Oliver Schmidt im Einsatz. Zu sehen ist die Partie ebenfalls beim Streamingdienst DAZN.

Als erster Finalteilnehmer steht der BVB fest, der sich nach zwei 1:0-Siegen im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain durchsetzte. Der FC Bayern kann am Mittwoch bei Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) nachziehen und erneut für ein deutsches Endspiel sorgen. Das Hinspiel in München endete 2:2.