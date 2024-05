Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.24 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Kein Final-Jackpot: Aber 130 Millionen Euro für Bayern

MADRID: Das dramatisch verpasste deutsche Champions-League-Finale gegen Dortmund kostet die Bayern auch viel Geld. Für die Münchner bleibt Europas Topliga aber trotzdem eine Goldgrube.

Der Final-Jackpot bleibt dem FC Bayern München verwehrt, den kann im Champions-League-Endspiel nur noch Borussia Dortmund gegen Real Madrid knacken. Der Titelgewinner am 1. Juni im Londoner Wembleystadion erhält von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine Siegprämie von 20 Millionen Euro. Der unterlegene Finalist erhält 15,5 Millionen Euro. Die Bayern machen als Halbfinalist in dieser Königsklassen-Saison trotzdem groß Kasse.

Bis zum Finale hatten sie bereits insgesamt 97,52 Millionen Euro an Prämien kassiert. Dazu kommen die Zuschauereinnahmen aus sechs Heimspielen sowie die Gelder aus dem sogenannten Marktpool, die zusammengerechnet mehr als 30 Millionen Euro betragen dürften. Als Champions-League-Sieger wäre der deutsche Rekordmeister auf rund 150 Millionen Euro gekommen, so sind es immer noch rund 130 Millionen Euro.

Real-Star Kroos sieht Madrid als Favoriten gegen Borussia Dortmund

MADRID: Real Madrid steht wieder einmal im Endspiel der Champions League. Mittelfeld-Star Toni Kroos hat eine klare Meinung zur Favoritenrolle gegen Borussia Dortmund.

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos sieht sein Team Real Madrid im Endspiel der Champions League am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund als Favorit. Er habe gar kein Problem damit, die Favoritenrolle anzunehmen, sagte der Mittelfeld-Star nach dem 2:1-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München am Mittwochabend. «Ich glaube und bin überzeugt davon, dass wir der gerecht werden», betonte der 34-Jährige.

Borussia Dortmund habe ein Champions-League-Finale noch nicht so oft gespielt. «Das ist nochmal ein ganz anderes Ambiente. Wembley, da machen noch ein paar andere Gefühle was mit Dir. Und ich hoffe, dass das mit uns ein bisschen weniger macht, dass wir zumindest den Vorteil der Erfahrung dort mit hinbringen und das Ding holen», sagte Kroos und ergänzte: «Aber das ist keine Kampfansage. Dass wir das gewinnen wollen, ist klar.»

Nach einem 2:2 im Hinspiel hatte sich Champions-League-Rekordsieger Real Madrid durch zwei späte Tore von Joselu (88. Minute/90.+1) im Halbfinale gegen die Bayern durchgesetzt. Dortmund hatte in der Vorschlussrunde Paris Saint-Germain durch zwei 1:0-Erfolge ausgeschaltet.

Erinnerung an Barça: De Rossi glaubt an römisches Wunder bei Bayer

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen steht eigentlich mit einem Bein im Endspiel der Europa League. Doch der Trainer der AS Rom gibt den Glauben nicht auf.

Trainer Daniele De Rossi von der AS Rom hat vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) Hoffnung auf eine kleine Sensation. «Ich glaube, dass wir ein kleines Wunder schaffen können», sagte der Weltmeister von 2006 trotz des 2:0-Sieges der Leverkusener vor einer Woche im Hinspiel: «Wir geben nicht auf und wir werden ihnen nicht vorab gratulieren. Natürlich ist es schwierig, das wieder aufzuholen. Sie haben die ganze Saison über noch nicht verloren. Aber wir sind da, um es bis zur allerletzten Minute zu versuchen.» Man könne im Fußball «die Dinge immer noch drehen. Aber wir müssen ein perfektes Spiel machen und haben keinen Spielraum für Fehler.»

De Rossi will seine Spieler an die magische Nacht vom 10. April 2018 erinnern. Damals besiegte die Roma im Viertelfinale der Champions League den FC Barcelona fast sensationell mit 3:0 und erreichte trotz eines 1:4 im Hinspiel zum ersten und einzigen Mal das Halbfinale der Königsklasse. Ex-Weltmeister De Rossi war damals als 34 Jahre alter Mittelfeldspieler noch auf dem Platz dabei und verwandelte den Elfmeter zum 2:0. «Ich habe den Spielern vor dem Anpfiff damals nur gesagt, dass ich an sie glaube», sagte er nun: «Und dasselbe werde ich diesmal auch tun.»