Beliebteste Reiseziele: Platz vier für Thailand

BANGKOK: Laut dem neuesten Visa-Ranking der beliebtesten Reiseziele der Welt belegt Thailand den vierten Platz.

Laut der „Visa Global Travel Intentions Study“ ist Thailand das viertbeliebteste Reiseziel für internationale Touristen, ein gutes Zeichen für die thailändische Tourismusbranche, sich auf steigende Besucherzahlen vorzubereiten. Thailand rangiert hinter den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Indien.

Rund 30 Prozent der Befragten wählten Thailand, weil die sich eine Auszeit gönnen sowie dem Alltag entfliehen und sich entspannen möchten (25 Prozent), während 18 Prozent der Umfrageteilnehmer für Abenteuer und Outdoor-Aktivitäten für das Königreich abstimmten.

Die Online-Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach mehr Aktivitäten sind, einschließlich Reisen, die ihnen beim täglichen Stressabbau behilflich sind.

Bangkok, Phuket, Chiang Mai und Hua Hin sind die populärsten Reiseziele in Thailand, über die Touristen aus aller Welt über Online-Kanäle Informationen suchen.

Zu den Aktivitäten, die Touristen am meisten interessieren, gehören traditionelle Thai-Massagen und Thai-Food. Auch ein Aufenthalt in einem Wellness-Resort und das Erleben der thailändischen Kultur, wie z. B. der Besuch von thailändischen Tempeln, gehören zu den Attraktionen und Erlebnissen, die viele Touristen während ihres Aufenthalts in Thailand suchen, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage.

Serene Gay, Group Country Manager für die Region Asean bei Visa Inc., sagte gegenüber der Preesse, sie sei sehr erfreut darüber, dass Thailand nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele der Welt sei.

Die Wiedereröffnung des Landes und die beginnende Rückkehr von Ausländern sei ein deutlich positives Zeichen für die Erholung der Tourismusindustrie des Königreichs.

Sie betonte, dass der thailändische Wirtschaftssektor bereit sein müsse, Touristen willkommen zu heißen und sein Geschäft so umzugestalten, dass es den neuen Anforderungen der Touristen gerecht wird, die sich gegenüber der Vor-Corona-Zeit stark verändert haben. Laut Serene Gay werden das Bedürfnis nach Sicherheit und digitalem oder kontaktlosem Zahlverkehr als die Schlüsselfaktoren für ein nachhaltiges Wachstum der Branche angesehen.

„Wir hoffen, dass all diese Ergebnisse der Studie für Unternehmer in Thailand, sowohl große als auch kleine, nützlich sind, um sich auf die Erholung der Tourismusindustrie vorzubereiten. Visa Inc. erwartet, dass wir Geschäftspartner der Unternehmen für ihren digitalen Zahlverkehr sein werden. Wir möchten dazu beitragen, dass sich das Land erholt und wieder sein volles Potenzial entfalten kann“, erklärte Serene Gay.

Zuvor hatte eine Studie der Pacific Asia Travel Association ergeben, dass Thailands Tourismusindustrie gute Anzeichen für eine Erholung aufweist. Man schätzt, dass die Zahl der Touristen bis Ende 2024 46,96 Millionen erreichen wird. Da die Regierung die Maßnahmen zur Erleichterung der Einreise in das Land lockert, werden mehr Touristen nach Thailand zurückkehren.