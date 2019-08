Altersruhesitz im Paradies

Von: Björn Jahner | 18.08.19

THAILAND: In der Sonderausgabe FA17/2019 anlässlich des Thai Food & Culture Festival 2019 (16. bis 18. August) in Bülach und Asia Festival Bern 2019 (23. bis 25. August) präsentiert die Redaktion ihrer Leserschaft den zweiten Teil der Serie Ruhestand in Thailand. Vorgestellt werden interessante Alternativen zum Lebensabend in der Heimat – von ambulanter Pflege über barrierefreie Unterkünfte und Traumvillen bis hin zu Zentren mit 24-Stunden-Pflege.

Ob Pflegefall oder rüstiger Rentner: Immer mehr deutschsprachige Ruheständler streichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Segel und verlegen ihren Lebensmittelpunkt nach Thailand. Während auf medizinische Betreuung angewiesene Senioren oder die mit der Pflege völlig überforderten Angehörigen auf die unzumutbar langen Wartzeiten und drastisch steigenden Pflegekos­ten verweisen, wollen aktive Rentner ihren Lebensabend zu einem akzeptablen Preis so sorglos und komfortabel wie nur möglich verbringen. Sie sehnen sich nach einem serviceorientierten Umfeld, in dem jede erdenkliche Hilfestellung oder Pflegeleistung wie auf Knopfdruck schnell und unkompliziert hinzugebucht werden kann.

Hohe Lebensqualität in Altersresidenzen in Thailand

In Thailand genießen sie ganzjährig angenehme Temperaturen und fühlen sich oftmals sogar besser in die Gesellschaft integriert als in der eigenen Heimat. So begegnet die thailändische Bevölkerung älteren Menschen mit Respekt anstatt mit Ausgrenzung. Niedrige Lebenshaltungskosten bei einer weitaus höheren Lebensqualität versprechen innovative Ruhestandsresidenzen, die ihren Gästen einen luxuriösen Standard zu einem attraktiven Preis bieten, von dem man in der Heimat nur träumen kann.

Interessante Ruhestands-Alternativen

Nachfolgende Ruhestandprojekte werden in der zweiteiligen FARANG-Serie Ruhestand in Thailand (FA15/2019 & FA17/2019) vorgestellt:

Das Buch zum Thema

​Ursula Spraul-Doring interviewte viele deutschsprachige Senioren, die in Thailand ihren Ruhestand verbringen. Davon wählte sie 23 ganz unterschiedliche Menschen aus, die sie in ihrem Buch Altersruhesitz Thailand zu Wort kommen lässt: Ehepaare und Alleinstehende, Frauen und Männer, auch solche, die im sogenannten Land des Lächelns eine Partnerin gefunden haben. Auch Pflegebedürftige kommen zu Wort. Die meisten Senioren sind rechtschaffen und bieder, aber auch ausgeflippte Typen berichten über ihr Leben. Die Autorin fragte ihre Senioren nicht nur nach ihren Erfahrungen, sondern auch, welche Tipps sie Neulingen geben könnten. Dadurch bekommt der Leser authentische Informationen, wie sie in keinem Ratgeber stehen. Das Buch, das oft schmunzeln lässt, aber auch tief berührt, ist über Amazon in gedruckter Form (Lieferung auch nach Thailand!) oder als E-Book zu beziehen.