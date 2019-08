Nicht jeder Pflegebedürftige möchte in ein Pflegeresort ziehen. Rent my Nurse bietet eine interessante Alternative. Der Service richtet sich sowohl an Senioren als auch Reha-Patienten. Foto: Rent my Nurse

PHUKET: Die Carewell-Service Co., Ltd. als Betreiberin des vielbeachteten Baan Tschuai Duu Lää („Haus der Hilfe und Pflege“) in Rawai, eines der ersten Pflegeresorts in Thailand, setzt mit Rent my Nurse einmal mehr innovative Maßstäbe im Betreuungs- und Pflegeangebot. Carewell-Gründerin und Geschäftsführerin Anita Somaini hatte sich bereits seit längerer Zeit intensiv mit dem in Europa längst etablierten aber hierzulande unbekannten Konzept der häuslichen Pflege auseinandergesetzt.

Professionelle pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in ihrer häuslichen Umgebung durch mobile Pflegedienste wie Spitex in der Schweiz oder der Ambulante Pflegedienst in Deutschland sind bisher in Thailand nahezu inexistent. Da Anita Somaini immer wieder von Krankenhäusern oder Privatpersonen Anfragen erhielt, ob die Möglichkeit bestehen würde, eine Betreuung vor Ort, sprich im privaten Umfeld, anbieten zu können, entstand die Idee zur Gründung von Rent my Nurse Co., Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der auf dem Pflegemarkt bestens etablierten Carewell Co., Ltd.

Häusliche Pflege in allen Lebenslagen

Das neue Unternehmen Rent my Nurse wird seine operative Tätigkeit offiziell am 1. September 2019 in Phuket aufnehmen. Ab dem Termin steht auch die in der Kontaktbox aufgeführte Web-Präsenz für weitere Informationen zur Verfügung.

Das ambulante Service- und Pflegeangebot wird nachfolgende Dienstleistungen anbieten:

• Unterstützung bei der Pflege in der eigenen, häuslichen Umgebung.

• Mithilfe bei medizinisch erforderlichen Behandlungsmaßnahmen.

• Erstellen eines Konzeptes zur medizinischen Rehabilitation (Reha) nach operativen Eingriffen oder einem Unfall.

• Physiotherapie und/ oder medizinische Massage.

• Richten und Abgabe der Medikamente.

• Begleitung bei Arzt- oder Krankenhausbesuchen.

• Erstellung und Überwachung von Ernährungs- und Diätplänen.

• Kurzzeitaufenthalt bei Notfällen im eigenen Pflegeresort Baan Tschuai Duu Lää.

Rent my Nurse ist ein für für Phuket und weite Teile Thailands komplett neues und einzigartiges ambulantes Pflegekonzept mit umfangreichen Leistungen, von dem pflegebedürftige oder erkrankte Menschen in Phuket profitieren können, die es bevorzugen, Pflege oder Unterstützung im Alltag in ihrem privaten Umfeld zu erhalten. Dabei gilt die Grundmaxime, dass die Wünsche und Bedürfnisse die zu erbringenden Leistungen bestimmen. Damit Rent my Nurse im privaten Umfeld des Patienten einen fachgerechten und bestmöglichen Service anbieten kann, werden vorab die tatsächlichen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person genauestens analysiert und zu einem Behandlungsplan aufgearbeitet.

Carewell-Service im privaten Umfeld

Auch wenn die Pflege ambulant erfolgt, müssen die Patienten keine Abstriche betreffend dem hohen und vielbeachteten Pflegestandard befürchten, wie er bei Carewell-Service seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert wird. Alle Krankenschwes­tern von Rent my Nurse bilden sich laufend weiter und engagieren sich jeden Tag auf ein Neues mit Herzblut dafür, ihre Patienten zufrieden zu stellen, damit sie sich auch in ihrem gewohnten, privaten Umfeld

liebevoll und fachgerecht versorgt fühlen können. Rent my Nurse bringt mit einem innovativen Konzept Sicherheit in den Alltag pflegebedürftiger Personen und erhöht damit nicht nur ihre, sondern auch die Lebensqualität der Angehörigen oder Partner.