Ruhestand – unbeschwert und luxuriös!

THAILAND: Das Lotuswell Resort ist kein Altenheim, sondern eine luxuriöse Senioren-Residenz, in der rund 200 junggebliebene Seniorinnen und Senioren einen aktiven und fröhlichen Ruhestand genießen. Das derzeitige Durchschnittsalter beträgt junge 66 Jahre. Die ältes­te Mitbewohnerin ist 90, die jüngsten knapp über 50. Erfüllen auch Sie sich Ihren Traum von einem geruhsamen Lebensabend.

Im Lotuswell Resort genießen Sie Ihren wohlverdienten Ruhestand in einem tropisch-warmen Klima: Frei von Gebrechen, die durch das nasskalte Klima in der Heimat verursacht werden, sowie von Existenzängs­ten wegen der enorm hohen Lebenshaltungskosten in Europa. Das Ruhestands-Resort wird dem hohen Anspruch individuellen Wohnens ebenso gerecht, wie dem Wunsch nach Komfort und Annehmlichkeiten eines Sterne-Hotels.

Genießen Sie das Älterwerden

Das Areal: Das Lotuswell Resort erstreckt sich über zwei Grundstücke von insgesamt rund 35 Hektar. Dicht bepflanzt mit Bäumen, unzähligen Palmen, Sträuchern und Blumen, bildet es eine paradiesische, tropische Parkanlage. Der öffentliche, für jedermann zugängliche Bereich, mit Restaurants und Health-Center, wird durch einen romantischen Bach getrennt vom privaten Bereich, mit Wohnanlage und Hotel. Das Areal befindet sich in ruhiger Lage an der westlichen Stadtgrenze, nur knapp fünf Kilometer vom Stadtzentrum und den Stränden entfernt. City und Beach sind mit dem resorteigenen Gratis-Shuttlebus in nur wenigen Minuten erreicht.

Das Konzept: Das Angebot richtet sich an deutschsprachige Rentner und Frührentner, Paare und Alleinstehende, die sich bewusst sind, dass es in einem fremden Land auch enorm wichtig ist, soziale Kontakte und freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, um nicht zu vereinsamen. Für die Zielgruppe von Lotuswell ist nicht ein großes Haus vorrangig, sondern im Hinblick auf das „Älterwerden“ umfassende Dienstleistungen und eine hervorragende Infrastruktur, bis hin zur 24-Stunden-Betreuung. Eine gesunde Mischung aus Sicherheit bietender Gemeinschaft und der Möglichkeit, sich in ein großzügiges privates Umfeld zurückziehen zu können. Jeder kann, niemand muss! Man kann selbst putzen, muss aber nicht. Man kann selbst kochen, muss aber nicht. Man kann selbst waschen, muss aber nicht. Man lebt in einer wunderbaren Garten- und Pool-Landschaft, ohne sich um Pflege und Unterhalt kümmern zu müssen. Ist einmal etwas in der Wohnung zu reparieren, wird dies umgehend von der Hauswartung erledigt, wie auch alle anderen anfallenden Belange. Profitieren Sie von einem problemlosen und sicheren Leben in einem exotischen Land, auch wenn Sie der Sprache nicht mächtig sind. Alles bei kalkulierbaren, transparenten und stabilen Kosten.

Die Infrastruktur: In den erstklassigen Restaurants der Anlage, welche von je einem Schweizer und thailändischen Küchenchef geführt werden, genießen Sie ausgezeichnete europäische und thailändische Gerichte.

Sorgenfreies Leben im fremden Land

Das Büro-Center erledigt für Sie alle notwendigen administrativen Belange wie Aufenthaltsbewilligung, Versicherungen, Behördengänge etc. Das Sozial-Center hilft Ihnen im Kontakt mit Ärzten, Spitälern, Betreuung und Pflege. Im Health-Center finden Sie vier Pflegezimmer, eine exzellente Physiotherapie, Yoga und ein großes Fitness-Center mit modernsten Geräten. Massagen und Beauty-Anwendungen bietet der Lotus-Spa. Im angeschlossenen Hotel mit 40 hübschen Zimmern können Ihre Kinder, Enkel oder Freunde gemeinsam mit Ihnen ihre Ferien verbringen, ohne dass Sie dazu Gästezimmer benötigen.

Ihre Freizeit: In unserem 500 Meter langen River-Pool, der sich durch die ganze Anlage zieht, können Sie, bei einer Wassertiefe von 1,25 Metern, das ganze Jahr über bei angenehmen Temperaturen schwimmen und baden. Im Hauptpool mit Poolbar und Jacuzzi findet jeden Morgen die sehr beliebte Wassergymnastik statt. Und einmal im Monat eine fröhliche Poolparty! Die Boccia-Bahn lädt zum gemeinsamen Spiel ein, ebenso das beliebte Gartenschach unter schattenspendenden Bäumen. Im Activity-Center mit Bibliothek und Großleinwand, spielen die Bewohner Pool-Billiard, Tischtennis und Dart. Die Lotuswell-Damen haben zudem eine Line-Dance-Gruppe gegründet und beleben damit die regelmäßig stattfindenden Country-Abende. In mehreren Anlagen in Hua Hin kann Tennis- und Squash gespielt werden. In und rund um das Seebad befinden sich insgesamt mehr als 10 wunderschöne Golfplätze. Beste Voraussetzung für die legendären Lotuswell-Golfturniere, die in der Hauptsaison regelmäßig ausgerichtet werden.