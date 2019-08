Ruhestands-Traum in exklusiver Luxusvilla

HUA HIN: Wer träumt nicht vom Leben in der Sonne? Eine Poolvilla im tropischen Thailand ist für viele der Luxus zum Lebensabend, weiß Martin Rosse, Gründer und Geschäftsführer der Rosse Immobilien Co., Ltd. in Hua Hin an der Westküste des Golfs von Thailand. Der Deutsche spricht aus Erfahrung. Mit den Luxusvillensiedlungen Mon Mai Villa, Palm Avenue 1 und Palm Avenue 2 erfüllte er bereits vielen zufriedenen Käufern den Wunsch nach einer eigenen Auslandsimmobilie, als Altersruhesitz oder Investitionsobjekt. Alle Projekte zeichnen sich durch eine konstant hohe Bauqualität und eine an die klimatischen Verhältnisse der Tropen angepasste, moderne Architektur aus.

Mit Zielstrebigkeit, hohem Qualitätsanspruch und Perfektion hat sich Rosse als Developer einen Namen gemacht und gilt als verlässlicher Bauträger, dem die Kunden vertrauen. Seinen Erfolg als Projektentwickler sieht er in seiner langjährigen Maklertätigkeit begründet. Durch den Verkauf und die Vermietung von Immobilien im Seebad lernte er schnell, welchen Komfort sich der Kunde wünscht und welche Ansprüche ein Haus im tropischen Klima erfüllen muss. Beispielsweise sehnt sich in Thailand jeder nach Schatten. Daher wäre es falsch, eine Terrasse zu errichten, die in der prallen Sonne liegt, weiß Rosse. Er setzt auf eine effektive Deckenisolation, verwendet vergleichsweise teuren Ytong-Porenbeton als Wandbaustoff sowie Sperrbeton statt herkömmlichen Beton für die Bodenplatte, um Feuchtigkeit im Fundament zu verhindern. In Palm Avenue 2 werden gemäß Rosse auch neue Materialien eingesetzt, unter anderem höhere Schiebetüren, Fenster und Türen.

Sein neuestes Projekt, Palm Avenue 2, beherbergt 19 Poolvillen und entsteht auf einem 12.390 Quadratmeter großen Grundstück. Es grenzt an Palm Avenue 1 an, ist idyllisch umgeben von Ananasfeldern und bietet einen traumhaften Panoramablick auf den bewaldeten Berg Khao Hin Lek Fai. Durch die Siedlung führt eine hochwertig geflieste, palmen- und blumengesäumte Privatstraße, die viel tropisches Flair versprüht und ihrem Namen alle Ehre macht. Wie auch Palm Avenue 1 umfasst das Schwesterprojekt alle Annehmlichkeiten, die man von einer exklusiven Wohnanlage erwartet: 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Pförtner, Verwaltungsbüro mit deutschsprachigem Personal, Rundum-Service mit Handwerker-, Garten- und Poolservice, Minimart und vieles mehr. Schutz vor unliebsamen Tieren bietet eine Umfassungsmauer, auch die beiden dekorativen Zufahrtstore lassen kein Getier hindurch.

Sorgenfreier Poolvillen-Traum

Jede Villa verfügt über einen traumhaften Privatpool mit überdachter Terrasse und befindet sich auf einem nicht einsehbaren Grundstück, um Privatsphäre zu gewährleisten. Angeboten werden acht vorgeplante Villentypen mit zwei bis drei Schlafzimmern sowie einer Wohn- und Nutzfläche zwischen 187 und 263 Quadratmetern, die sich auf großzügig bemessenen Grundstücken zwischen von 404 bis 804 Quadratmetern befinden. Neben der ausgezeichneten Lage und Qualität ist das Umsetzen individueller Wünsche eine Stärke in Palm Avenue 2, auch Villen mit vier bis fünf Schlafzimmern oder detaillierte Sonderwünsche im Planungsstadium finden gemäß Rosse immer ein offenes Ohr.

Erst Mieten, dann Kaufen

Wer sich von der Wohnqualität und einzigartigen -Atmosphäre in einer der schönsten Siedlungen von Hua Hin überzeugen möchte, kann eine Villa im baugleichen Palm Avenue 1 anmieten. Mietzahlungen werden dann dem Kaufpreis angerechnet, für einen vereinbarten Zeitraum. Investoren werden zudem garantierte Miet­einnahmen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren geboten. Sie profitieren von einem variablen Vermietungs- und Unterhaltungsservice sowie einer internen Finanzierung. Durch eine Kopplung von garantierten Mieteinnahmen und interner Finanzierung lässt sich mit nur 50 Prozent Eigenkapital sowie einem geringen monatlichen Betrag eine Luxusvilla finanzieren, für den jährlichen Urlaub und zur späteren Eigennutzung nach fünf Jahren. Eine Mustervilla des Typs E-PLUS wird im März 2020 fertig gestellt.

Die Rosse Immobilien Co., Ltd. hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden das Beste rund um die eigene Traumimmobilie zu bieten. An zwei Standorten in Hua Hin werden Klienten zu Kauf, Pacht und Miete professionell beraten. 20 kompetente Mitarbeiter und ein deutscher Bauingenieur planen, überwachen und arbeiten im Hausbau und -Unterhalt von A – Z, stellen zuverlässige Informationen für eine fundierte Kaufentscheidung zur Verfügung und sorgen dafür, dass Urlauber einen unbeschwerten Aufenthalt in einem gemieteten Apartment oder einer Villa verbringen.