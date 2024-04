Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.24

HUA HIN: Ein belgischer Rentner wurde vor über einer Woche Opfer eines brutalen Überfalls. Der 63-Jährige liegt seitdem im Koma. Die Polizei hat den Täter, einen in Hua Hin lebenden Deutschen, festgenommen.

Laut Angaben der belgischen Nachrichtenseite VRT NWS ereignete sich der Vorfall bereits vor über einer Woche in Hua Hin. Das 63-jährige Opfer, ein Rentner aus der Provinz Limburg, wurde dabei lebensgefährlich verletzt und befindet sich seitdem im Koma. Bisher wurde in thailändischen oder englischsprachigen Medien nicht über den Angriff berichtet.

Wie Überwachungskameras zeigen, saß der Belgier auf einem Bürgersteig, als sich ihm der Angreifer von hinten näherte und ihn unvermittelt attackierte. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte musste der 63-Jährige einer 13-stündigen Operation unterzogen werden, um mehrere Schädelfrakturen zu behandeln. Aktuell befindet er sich noch im Koma.

Täter wohnte in Hua Hin

Bei dem Täter handelt es sich um einen Deutschen, der seit einiger Zeit in Hua Hin lebt und einem lokalen Kampfsportverein angehört. Zeugen beschreiben ihn als verwirrt und aggressiv. Nach dem Angriff auf den Belgier soll er noch stundenlang in der Gegend umhergeirrt sein, bevor ihn die Polizei festnahm.

Ein Freund des Opfers erklärte gegenüber VRT, dass der Rentner erst kürzlich in den Ruhestand gegangen war und erwogen hatte, seinen Lebensabend in Hua Hin zu verbringen. Die Stadt habe ihn wegen der günstigen Lebenshaltungskosten und des Lebensstils angezogen. Nun kümmert sich der Freund um die medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten des Verletzten und hält Kontakt zu dessen Familie, was sich als schwierig erweist.

Weiteres Opfer sagte aus

Offenbar war der Belgier nicht das einzige Opfer des deutschen Angreifers. Sein Freund sprach auch mit einem Engländer, der Ähnliches erlebt hatte und ebenfalls bereit ist, Anzeige zu erstatten und vor Gericht auszusagen.

Die örtliche Polizei ermittelt in dem Fall. Auch die belgische Botschaft in Bangkok und der föderale öffentliche Dienst für auswärtige Angelegenheiten verfolgen den Vorfall und leisten konsularische Unterstützung.

Hua Hin bei Rentnern beliebt

Hua Hin hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Altersruhesitz für Rentner aus aller Welt entwickelt. Die Stadt punktet mit günstigen Lebenshaltungskosten, mildem Klima und einer guten Infrastruktur. Viele Ausländer schätzen zudem die hohe Lebensqualität und die Möglichkeit, in Hua Hin einen aktiven Lebensstil zu pflegen. Golf, Wassersport und Wellness gehören zu den beliebten Freizeitaktivitäten der internationalen Gemeinschaft. Doch der brutale Überfall auf den belgischen Rentner wirft nun Fragen zur Sicherheitslage auf. Experten mahnen zur Wachsamkeit, betonen aber, dass solch extreme Gewalttaten glücklicherweise die Ausnahme bleiben.