Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.24

HUA HIN: Das Songkran-Fest 2024 in Hua Hin war ein voller Erfolg. Die fast 10 km langen Strände waren voll mit thailändischen und ausländischen Touristen. Laut TAT Hua Hin waren 80-90% der 17.000 Hotelzimmer ausgebucht, hauptsächlich von Thais.

Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan erlebte während des Songkran-Festes eine lebhafte Atmosphäre, insbesondere entlang des fast 10 Kilometer langen Strandes von Hua Hin. Von Cha-am bis Khao Takiab tummelten sich thailändische und ausländische Touristen am Strand, badeten im Meer, sonnten sich auf Liegestühlen und ritten auf Pferden bei strahlendem Sonnenschein. Die Strandverkäufer freuten sich über gute Geschäfte.

Während einige Touristen bereits abreisten, blieb der Verkehr auf der Phetkasem Road in beide Richtungen flüssig. Atchawan Kongkananda, Direktor des TAT-Büros in Prachuap Khiri Khan, sagte, dass nicht nur Hua Hin, sondern alle Bezirke der Provinz während des Songkran-Festes gut besucht waren.

Regierungspolitik förderte Tourismus

"Ein wichtiger positiver Faktor für die Provinz Prachuap Khiri Khan war die Regierungspolitik zur Förderung des Tourismus durch Sonderfeiertage. Dies hat sich positiv auf die Tourismuswirtschaft in der Provinz ausgewirkt, vorwiegend nachdem das Songkran-Fest von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde. Dies hat die Menschen dazu veranlasst, die Songkran-Aktivitäten noch mehr zu erleben", erklärte Atchawan.

Zusätzlich zu den Songkran-Aktivitäten in jedem Bezirk, von Hua Hin über Mueang, Sam Roi Yot, Thap Sakae, Ban Krut bis Bang Saphan, führte dies zu einer Verteilung der Reisen und Übernachtungen in der gesamten Provinz.

Dr. Rungroj Siluangsawat, Berater des Präsidenten des thailändischen Tourismusrats und Geschäftsführer des Hua Hin Grand Hotel and Plaza in Prachuap Khiri Khan, sagte, dass die Situation während des diesjährigen Songkran-Festes besser war als im letzten Jahr. Die Hotelzimmer waren vom 12. bis 15. April ausgebucht, insbesondere am 13. und 14. April, was fast jedes Jahr der Fall ist.

Ausreichend Parkplätze waren vorhanden

"In der Vergangenheit hatten wir in unserem Hotel immer genügend Zimmer und Parkplätze für die Gäste. In diesem Jahr fiel auf, dass der Verkehr nicht so stark war", bemerkte Dr. Rungroj.