HUA HIN: Seit dem Jahr 2010 gilt Prosana als Spezialist für betreutes Wohnen in Hua Hin. Geleitet vom Schweizer Hans Hufschmid verfolgt das lizenzierte Altersheim das Ziel, eine Alternative zur Massenabfertigung in den Pflegeheimen in der Heimat zu bieten.

Das bewährte Prosana-Konzept setzt sich aus einer persönlichen und individuellen Betreuung sowie einer überschaubaren Gästezahl zusammen. Vergleichbar mit einer Großfamilie genießen hier derzeit acht pflegebedürftige Gäste im Alter von 66 bis 86 Jahren sorgenfrei ihren Lebensabend in einem ruhigen und altersgerechten Umfeld. Bisher residieren die vorwiegend aus der Schweiz stammenden Senioren in einer modernen Siedlung nach westlichem Standard, in denen Hufschmid komfortabel eingerichtete, nahe aneinander liegende Häuser gemietet hat. Pro Haus werden jeweils zwei Gäste mit ihren Betreuerinnen untergebracht, die auch in den Wohnräumlichkeiten schlafen. Da die Lohnkosten in Thailand im Vergleich zur Heimat noch nicht ins Unermessliche gestiegen sind, kann eine Pflege mit bis zu 24 Stunden persönlicher Betreuung zu einem realisierbaren Preis angeboten werden. Für Notfälle stehen zudem rund um die Uhr ausgebildete Krankenschwestern bereit.

Gesundheit und frohes Gemüt

Die familiäre Atmosphäre, ausgewogene Ernährung, liebevolle Pflege, ganzjährig angenehmen Temperaturen sowie auch Massagen und Ausflüge wirken sich nicht nur positiv auf das Gemüt der Gäste aus, sondern auch auf ihre Gesundheit, weshalb Medikamente reduziert oder sogar ganz weggelassen werden können. Zum Jahresende setzt Prosana einen Meilenstein: Dann zieht die Großfamilie um in ein komplett neuerrichtetes Resort, das sechs Häuser mit je zwei Schlaf- und Badezimmern, einen Wohnraum, eine Küche und eine einladende Terrasse umfasst. Herzstück der Anlage ist ein herrlicher Tropengarten mit Wasserfall und Fischponds. Für Feste, Aktivitäten und das gemeinsame Essen steht inmitten der Anlage ein Pavillon zur Verfügung, der Schutz vor Sonne und Regen bietet. Hinzu kommt ein Verwaltungsgebäude auf dem Nachbargrundstück sowie bald auch ein Swimmingpool.