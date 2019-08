Unbeschwerter Urlaub mit Rollstuhl

PRANBURI: Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat genauso ein Recht auf Urlaub und Erholung wie Menschen ohne Einschränkungen in der Mobilität. Komplett barrierefrei konzipiert bietet das Chang Noi Resort in Pranburi in der Provinz Prachuap Khiri Khan an der Westküste vom Golf von Thailand alle Voraussetzungen, um Gästen mit Handicap einen unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen. Übrigens, Chang Noi heißt übersetzt „kleiner Elefant“…

Im Chang Noi Resort ist Urlaub für Rollstuhlnutzer mehr als nur eine barrierefreie Unterkunft. Hier verbringen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen unvergesslich schöne Ferien. Es wurden sehr viele spezielle Extras geschaffen, die über das normale Angebot hinausgehen und die Einzigartigkeit der Unterkunft ausmachen: Barrierefreie Zimmer, rollstuhlgerechte Badezimmer mit unterfahrbarem Waschbecken, befahrbarer Rain-Forest-Dusche und erhöhter Toilette mit Haltegriffen. Neu im Angebot steht zudem eine medizinische Pflege durch professionell ausgebildetes Klinikpersonal.

Barriere- und sorgenfrei urlauben

Der Swimmingpool ist mit einem Lift ausgestattet.

Alle Bungalows sind komfortabel nach westlichen Ansprüchen ausgestattet und mit 35 Quadratmetern geräumig bemessen. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein großes Doppelbett, Klimaanlage, Internet-TV, Kühlschrank, Safe, europäische Steckdosen, individuell angefertigte Möbel, die multifunktional sind und thailändisches Flair versprühen. Als zusätzliche Schlafmöglichkeit steht zudem ein bequemes Sofa bereit. Jeder Bungalow verfügt auch über eine 12 Quadratmeter große Terrasse mit Sitzecke für das perfekte Urlaubsfeeling.

Herzstück der gartenähnlich gestalteten Anlage mit viel Rasen und schattenspendenden Palmen ist ein einladender 72 Quadratmeter großer Swimmingpool mit Kinderbecken, Wasserfall und Außendusche. Überdachte Schattenplätze locken zum Relaxen, für Spannung und Spaß sorgen eine Gartenschach-Anlage und Boccia-Bahn.

Kleiner Elefant ein Leckermäulchen

Natürlich hält der „kleine Elefant“ auch Kulinarisches für die Geschmacksknospen bereit: Ob landestypisch, süß oder deftig, das abwechslungsreiche Frühstück lässt keine Wünsche offen und bietet den perfekten Start in den Tag. Im Hauptrestaurant, das mit bequemen, unterfahrbaren Tischen ausgestattet ist, werden viele leckere thailändische und europäische Gerichte für jeden Geschmack angeboten. Organisiert werden kann auch ein gemütliches Barbecue am Abend, atemberaubender Sonnenuntergang inklusive!

Die Bungalows verfügen seitlich über eine Rampe mit schwacher Steigung und sind mit dem Rollstuhl einfach befahrbar.

Die herrlichen Strände der Umgebung wie der Khao Kalok Beach lassen sich gemütlich zu Fuß, mit dem Rolli oder per Fahrrad erreichen. Zwischen Kalksteinfelsen und Pinienbäumen kann man hier einen ganz entspannten Strandtag verbringen. Die nahen Nationalparks Kui Buri und Khao Sam Roi Yot laden zu erlebnisreichen Wanderungen und Tierbeobachtungen ein. Bei Hua Hin lockt der malerische Pala-U-Wasserfall mit seinen an heißen Tagen erfrischenden Naturpools zu einem Besuch. Auf dem Weg dorthin lohnt ein Stopp in den Weinbergen des königlichen Seebads, um einen guten thailändischen Wein zu verkosten.

Um der hohen Nachfrage nach einem barrierefreien Urlaubsquartier mit stilvollem Ambiente, individuellem Service und persönlicher Atmosphäre gerecht zu werden, eröffnet das Chang Noi Resort im kommenden Jahr seine Schwesteranlage Chang Noi 2! Das wunderschöne und ebenfalls barrierefrei konzipierte Resort bietet alle Annehmlichkeiten, die Ruheständler oder Langzeitgäste wünschen.