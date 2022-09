Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Libération»: Die Ukraine braucht schnell neue Siege

PARIS: Zur erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

«Noch vor einem Monat hätte man sich nicht vorstellen können, dass sich die russischen Truppen so schnell aus Gebieten, die sie seit dem Winter kontrolliert hatten, zurückziehen würden. Handelt es sich um eine echte Niederlage oder um einen taktischen Rückzug? (...)

Sicher ist, dass die westliche Militärhilfe (...) nicht nachlässt, was die Ukrainer zu beflügeln scheint. (...) Wichtig ist, dass die Ukrainer neue Siege einfahren, bevor die Kälte des Winters die Truppen ausbremst. (...) Außerdem besteht die Gefahr, dass die europäische Unterstützung im tiefsten Winter bröckelt. Dann wenn das Heizen mangels russischen Gases erschwert wird. (...)

Doch wenn sich herausstellt, dass die russische Armee auf dem Rückzug ist, wie wird Wladimir Putin reagieren? Besteht nicht die Gefahr, dass er in seiner Zerstörungswut zum großen Vergeltungsschlag ausholt? Mit dem einzigen Ziel, zu zeigen, dass er nach wie vor über die Macht verfügt, anderen zu schaden.»

«The Times»: Ukrainische Offensive zeugt von Mut und Entschlossenheit

LONDONER: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag das Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes sowie im Nordosten um Charkiw:

«Einige Kommentatoren haben die Meinung vertreten, dass die jüngste Offensive im Süden nur ein militärisches Täuschungsmanöver war, um Russland abzulenken. Aber Tatsache bleibt, dass die Ukraine einen echten Versuch unternehmen müsste, dieses Gebiet zurückzuerobern, wenn sie den Krieg beenden will.

Ukrainische Offizielle erklären, dass sie dieses Gebiet bis Ende des Jahres zurückerobern wollen. Vor den Ereignissen der letzten Woche in Charkiw hätte diese Hoffnung vielleicht abwegig erscheinen können. Doch nun haben die Ukrainer gezeigt, dass sie in schwindelerregender Geschwindigkeit vorankommen können. Das Gleichgewicht in diesem Konflikt hat sich verschoben, und das könnte sich noch als entscheidend erweisen. Die Vorstöße der vergangenen Woche wurden durch westliche Ausrüstung und Unterstützung ermöglicht. Doch sie zeugen vor allem von dem außergewöhnlichen Mut und der Entschlossenheit des ukrainischen Volkes und seiner Armee.»

«El Mundo»: Ein Krieg, den Putin verlieren muss

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag die Erfolge der ukrainischen Armee im Kampf gegen Russlands Invasion:

«Wir sind Zeugen einer außergewöhnlichen Offensive der ukrainischen Armee im Norden des Donbass. Der Konflikt, der sich als ebenso langwierig wie herzzerreißend erweist, hat verschiedene Phasen durchlaufen, deren gemeinsamer Nenner immer das Scheitern der Strategie des Kreml war. Der Blitzkrieg, mit dem die legitime Regierung in Kiew enthauptet werden sollte, scheiterte dank des Mutes und der Entschlossenheit, mit der die Ukrainer ihre territoriale Souveränität sowie ihre Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gegen den irrationalen Kreuzzug des russischen Präsidenten verteidigten.

Es ist klar, dass diese Erfolge ohne die militärische Unterstützung durch den Westen nicht möglich wären. Nun ist eine Niederlage Putins in den Bereich des Denkbaren gerückt in einem Krieg, den er auf keinen Fall gewinnen darf, wenn uns an der Sicherheit und Stabilität Europas etwas gelegen sein sollte. Ja, die russische Erpressung mit fossilen Brennstoffen beschwört auch für uns harte Zeiten herauf. Aber solche Opfer beginnen sich auszuzahlen bei der Verteidigung der liberalen Demokratie und der Werte des europäischen Humanismus.»

«Tages-Anzeiger»: Eine wichtige Botschaft an den Westen

ZÜRICH: Zur Offensive der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Besatzer meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Damit ist es der Ukraine gelungen, den übermächtigen Angreifer Russland zum dritten Mal zurückzuschlagen: zuerst in Kiew, dann rund um Charkiw und nun im Süden der Stadt. Seit Wochen ging es im Krieg in der Ukraine weder vor noch zurück, von einem langen Abnutzungskrieg war die Rede, und es wurde die Frage diskutiert, ob Kiew militärisch eine reale Chance hat gegen Russland, ob sich die immensen Verluste rechtfertigen lassen und ob sich die massive westliche Waffenhilfe auszahlen kann. Nun hat die Ukraine klargemacht, dass sie auch nach über einem halben Jahr verlustreichen Kampfes die Russen noch immer das Fürchten lehrt. (...)

Die Ukraine hat sich bewiesen, dass sie in der Lage ist, eine starke Gegenoffensive zu starten, die es bisher nur in den Reden der Kiewer Führung gab. Genauso wichtig ist die Botschaft an den Westen, denn dort hat die Diskussion längst begonnen, ob die massiven Waffenlieferungen an die Ukraine in diesem ungleichen Krieg wirklich den großen Unterschied machen.»

«De Telegraaf»: Zunehmender Druck auf Putin birgt Risiken

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» warnt am Montag vor unvorhersehbaren Reaktionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die militärischen Erfolge der Ukraine:

«Dass in Russland die Unzufriedenheit zunimmt, ist nicht verwunderlich. Dennoch ist öffentliche Kritik angesichts von Repressalien bemerkenswert. Mutige Lokalpolitiker in Moskau und St. Petersburg rufen Putin zum Rücktritt auf und beschuldigen ihn des Verrats. Sie riskieren hohe Gefängnisstrafen. Wachsender politischer Widerstand kann für den russischen Präsidenten zu einer ernsten Bedrohung werden. Aber zunehmender Druck birgt auch Risiken. Putin wird mit harter Hand versuchen, an der Macht zu bleiben. Dem Kreml ist klar, dass der Erfolg der Ukrainer auf dem Schlachtfeld auch durch westliche Waffen und Informationen amerikanischer Geheimdienste ermöglicht wird. Der Westen sollte deshalb darauf achten, nicht durch eventuelle Provokationen weiter in diesen Konflikt hineingezogen zu werden. Denn ein in die Enge getriebener Gegner ist unberechenbar.»

«Sydney Morning Herald»: Moment der Republik-Debatte wird kommen

SYDNEY: Zu einem in Zukunft möglichen Republik-Referendum in Australien nach dem Tod von Königin Elizabeth II. schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Montag:

«Jetzt, wo König Charles III. offiziell Australiens Staatsoberhaupt ist, ist es nicht respektlos, sich zu fragen, wie sich diese neue Ära auf die australische Gemütslage auswirken wird. Man kann die Königin für ihren Dienst bewundern und ihren Tod betrauern und dennoch darüber diskutieren, ob dieses Land seine verfassungsmäßigen - nicht seine historischen - Bindungen lösen sollte.

Es ist auch unvermeidlich, dass einige Länder, insbesondere in Afrika und der Karibik, die Monarchie als Symbol kolonialer Ausbeutung und Brutalität betrachten, während die Königin während ihrer Herrschaft im Wesentlichen die Entkolonialisierung des britischen Empire beaufsichtigte. Sie war eine konstitutionelle Monarchin, nicht verantwortlich für die Entscheidungen ihrer Regierung, aber eine Monarchin ist dennoch ein mächtiges Aushängeschild. (...) Die Monarchie hat eine komplexe Geschichte, und auch wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, ein bemerkenswertes, gut geführtes Leben zu würdigen, sollten wir nicht vor dieser Wahrheit zurückweichen. Es ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine ausgewachsene Republik-Debatte, aber er wird kommen.»