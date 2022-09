Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«El Periódico»: Gefahr einer Eskalation in der Ukraine

MADRID: Zu den jüngsten Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte gegen den russischen Besatzer schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Dienstag:

«Niemand im Kreml hat wohl geglaubt, dass es in diesem Konflikt zu einem längeren Patt an der Front oder sogar zu einem wirksamen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte kommen könnte. Und niemand konnte auch vorhersehen, wie weitreichend und wirksam die westliche Hilfe für die Ukraine sein würde. Es bleibt nun allerdings abzuwarten, ob die derzeitige Situation an der Front irgendwann zur Aufnahme von Verhandlungen zwischen den Parteien führen wird, und sei es auch nur durch eine vermittelnde Macht (...) Es besteht die Gefahr, dass die ukrainischen Erfolge, anstatt Gespräche über einen Waffenstillstand zu begünstigen, beide Seiten zu einer Intensivierung der Kämpfe ermutigen.»

«DNA»: Ist Moskau am Ende seiner Kräfte?

STRAßBURG: Zur erfolgreichen ukrainischen Offensive schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Die Ukrainer sind dabei, den Krieg in eine neue Dimension zu führen. Die angeblich «zweitgrößte Armee der Welt» ist zwar noch nicht gescheitert, aber sie ist nicht mehr weit davon entfernt.

(...) Niemand kann mehr behaupten, dass Moskau die Mittel hat, um zu reagieren und die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen (...). Angesichts der jüngsten Ereignisse (...) sind zumindest Zweifel daran angebracht.

Die Dynamik ist heute ukrainisch, das ist ganz klar. Dank der Unterstützung des Westens verfügt Kiew (...) über eine technologische Überlegenheit, die man intelligent nutzt und die neue Horizonte eröffnet. Es geht nicht mehr nur ums Überleben. Es geht darum, die Invasoren aus den 1991 gezogenen Grenzen zu vertreiben. Das bedeutet auch von der Krim und aus dem Donbass.»

«The Telegraph»: Deutschland muss die Nerven behalten

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Dienstag den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Was ursprünglich im Februar als rasche Übernahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Einsetzung einer kremltreuen Marionettenregierung geplant war, hat sich für Wladimir Putin zu einem alptraumhaften Zermürbungskrieg entwickelt. (...) Die Gefahr besteht darin, dass er den Krieg noch brutaler als zuvor führt,, um die Hardliner zu beschwichtigen. Außerdem hat er weiterhin die Möglichkeit, Gaslieferungen zu unterbinden, auf die viele westliche Länder angewiesen sind.

Da die Ukraine weiterhin wichtige Waffenlieferungen von der Nato erhält, will der Kreml, dass die Europäer leiden - selbst wenn dies bedeutet, dass seine eigenen Einnahmen geschmälert werden. Länder wie Deutschland, die einer solchen Taktik besonders ausgesetzt sind, müssen im kommenden Winter die Nerven behalten und der Ukraine die Unterstützung geben, die sie für ihren Mut verdient.»

«De Standaard»: Russische Niederlage könnte extreme Kräfte entfesseln

BRÜSSEL: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Der Durchbruch der ukrainischen Truppen im Nordosten des Landes ist sicherlich spektakulär und weckt Hoffnungen. Für Russland ist das ebenso demütigend wie die gescheiterte Offensive auf Kiew. Für die Ukraine bestätigt es, wo ihre Stärke liegt. Die ukrainischen Soldaten kämpfen für ihr Land und ihre Freiheit, die Russen für einen mageren Lohn. Die ukrainische Armee ist innovativ, flexibel, jung und stützt sich auf die Initiative der lokalen Kommandeure. Die russische ist korrupt, zentralisiert und kämpft mit Handbüchern aus der Vergangenheit. Gegen die russischen Übermacht bei Panzern und Artillerie kann die Ukraine zunehmend moderne, präzise und hochmobile westliche Waffen einsetzen. (...)

Eine demokratische und souveräne Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Die Frage ist, wozu das in Russland führen würde. Werden sich die Oligarchen für ihr Geld entscheiden und einen Deal zwischen dem Regime und dem Westen forcieren? Werden die Liberalen eine zweite Chance bekommen? Oder wird eine russische Niederlage noch extremere Kräfte als Putin entfesseln? Auch das ist ein Szenario, auf das wir besser vorbereitet sein sollten.»

«NZZ»: In der Ukraine wird auch Deutschlands Sicherheit verteidigt

ZÜRICH: Zur Unterstützung Deutschlands für die Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die vergangenen Tage haben gezeigt: Berlin wäre gut beraten, der Ukraine mehr Waffen zu liefern - selbst dann, wenn das vorübergehend auf Kosten eigener Bestände oder in der Rüstungsindustrie benötigter Kapazitäten geht. Denn in dem angegriffenen Land wird derzeit auch Deutschlands Sicherheit verteidigt. (...)

Deutschland muss mithelfen, dass Kiews Truppen die Oberhand gewinnen können. So paradox es klingt: Erst eine militärisch erfolgreiche Ukraine wird Moskau an den Verhandlungstisch zwingen.

Deutschland sollte deshalb schnell handeln. Denn auch innenpolitisch steht das Zeitfenster für eine weitergehende Unterstützung nicht unendlich weit offen. Umfragen zeigen, dass noch immer eine Mehrheit der Deutschen eine Unterstützung der Ukraine mitträgt - auch wenn dadurch die Energiepreise und die Lebenshaltungskosten stiegen. Verglichen mit März hat die Zustimmung aber abgenommen. In einem heißen Herbst wird sich dieser Trend nicht umkehren.»

«The Straits Times»: Briten erleben Wendepunkt historischen Ausmaßes

SINGAPUR: Zur Situation in Großbritannien nach dem Tod von Königin Elizabeth II. schreibt die singapurische Zeitung «The Straits Times» am Dienstag:

«Großbritannien ist kein Land für Revolutionen oder andere plötzliche politische Veränderungen. Wie jeder Brite bestätigen würde, kommt der Wandel nur allmählich über die Nation. Doch in den letzten Tagen hat Großbritannien einen seltenen und abrupten Moment der Transformation erlebt: Es gibt sowohl einen neuen König als auch eine neue Premierministerin. (...) Theoretisch bleibt die Liebe des Landes zu Tradition und Kontinuität ungebrochen. (...)

Dennoch bezweifeln nur wenige Briten, dass sie vor einem Wendepunkt historischen Ausmaßes stehen. Das tiefe und aufrichtige Bedauern über den Tod von Queen Elizabeth ist ein Zeichen für dieses Gefühl. Und die heftigen politischen Debatten, die sich kurz nach dem Staatsbegräbnis in einer Woche abzeichnen, werden einen weiteren Beweis für den Bruchpunkt in der Geschichte der Nation liefern.»