Von: Björn Jahner | 29.03.19

CHIANG MAI: Auch wenn die Parlamentswahlen durch sind, werden sie einem thailändischen Mann, dessen Alter auf zwischen 60 und 70 geschätzt wird, wohl noch für längere Zeit in besonders erregender Form in Erinnerung bleiben.

Von den weiblichen Reizen einer Parlamentskandidatin scheinbar fasziniert, wurde er am Straßenrand in einer ländlichen Region von Chiang Mais Nachbarprovinz Lampang in flagranti beim Onanieren vor einem Wahlplakat erwischt. Auf Videoaufnahmen der Dashcam eines Autofahrers, die in sozialen Online-Netzwerken veröffentlicht wurden und auch schnell ihren Weg in die Medien schafften, war er zu sehen, wie er sich vor dem Wahlplakat der Politikerin, dessen Name von thailändischen Medien übrigens nicht verraten wurde, die Hose runterzog und sich in freier Natur einen runterholte. Als der Wichser bemerkte, dass er gefilmt wurde, soll er sein bestes Stück umgehend wieder dahingepackt haben, wo es hingehört. Ihm gelang unerkannt die Flucht, doch Anwohner berichteten den Medien, dass sie den Mann bereits mehrere Male zuvor bei seiner „Wahl-Affäre“ der etwas anderen Art beobachtet hätten.