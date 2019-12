US-Eiskunstläufer Chen gewinnt zum dritten Mal Grand-Prix-Finale

Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.19

GRENOBLE (dpa) - Der amerikanische Eiskunstläufer Nathan Chen hat zum dritten Mal in Serie das Grand-Prix-Finale gewonnen.

Mit 335,20 Punkten und einem deutlichen Vorsprung von 44 Zählern siegte er am Samstag in Grenoble vor dem japanischen Olympiasieger Yuzuru Hanyu. Dabei hatten beide Topläufer mit jeweils fünf vierfachen Sprüngen einen neuen Maßstab in einer Kür gesetzt. Chen ist erst der zweite Läufer, der das Grand-Prix-Finale dreimal gewinnen konnte. Zuvor war dies Hanyu gelungen, der von 2013 bis 2016 sogar viermal Sieger war..