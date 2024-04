Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.24 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

Champions League: Sechs deutsche Teilnehmer möglich

FRANKFURT/MAIN: Die Champions League wird zur kommenden Saison reformiert. Möglicherweise sind dann sogar sechs Bundesligisten dabei. Das hängt von Borussia Dortmund ab.

Der Vorstoß von Borussia Dortmund ins Halbfinale der Champions League lässt die Bundesliga von sechs Startplätzen in der Königsklasse träumen. Sollte Deutschland den zweiten Platz in der UEFA-Jahreswertung behaupten, erhält die Bundesliga einen fünften Startplatz. Wenn der BVB erstmals seit 1997 die Trophäe gewinnt und in der Meisterschaft nur Fünfter wird, würde sich sogar der Tabellensechste für die Champions League qualifizieren. Dies bestätigte die UEFA am Mittwoch.

Sollte diese Konstellation wirklich eintreten, könnten aktuell Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg oder der SC Freiburg davon profitieren. Die Hessen haben als Sechster derzeit drei Zähler Vorsprung vor den beiden punktgleichen Verfolgern. Gewinnt Dortmund die Königsklasse und beendet die Saison auf Rang vier oder besser, würde der Startplatz an die UEFA zurückgehen.

Im Zuge einer umfassenden Reform wird die Champions League in der kommenden Saison von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt, weshalb die beiden Top-Nationen in der UEFA-Punktewertung jeweils einen zusätzlichen Startplatz erhalten. Deutschland belegt momentan hinter Italien den zweiten Rang vor England.

12,5 Millionen Euro: Bayern hoffen auf nächsten Zahltag

MÜNCHEN: Die Geldquelle Champions League sprudelt beim FC Bayern auch in dieser Saison. Bei einem Erfolg gegen Arsenal würden sich alleine die Prämien auf fast 100 Millionen Euro erhöhen.

Für den FC Bayern München geht es im K.o.-Spiel gegen den FC Arsenal neben dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale auch um einen weiteren großen Zahltag. Die Europäischen Fußball-Union (UEFA) würde das Weiterkommen am Mittwochabend mit 12,5 Millionen Euro honorieren. Der Titelgewinn am 1. Juni im Londoner Wembleystadion würde sogar mit 20 Millionen Euro belohnt. Der unterlegene Finalist kann sich finanziell mit 15,5 Millionen Euro trösten.

Die Champions-League-Prämien des FC Bayern in der laufenden Saison würden sich bei einem Halbfinaleinzug von den bislang verbuchten 85,02 auf 97,52 Millionen Euro erhöhen. Dazu kommen noch die Zuschauereinnahmen aus dann sechs Heimspielen sowie die Gelder aus dem Marktpool, die zusammengerechnet ebenfalls fast 30 Millionen Euro betragen sollten. Die Champions-League-Einnahmen des Bundesliga-Krösus belaufen sich damit auch in dieser Spielzwei wieder auf deutlich mehr als 100 Millionen Euro.