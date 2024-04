Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.04.24 | Aktualisiert um: 15:50 | Überblick

Formel-1-Weltmeister Verstappen siegt auch in China

SHANGHAI: Max Verstappen rundet ein für ihn fast perfektes Formel-1-Wochenende bei der Rückkehr nach China ab. Nico Hülkenberg rast gerade noch in die Punkteränge.

Max Verstappen hat zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von China gewonnen. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister rundete ein für ihn fast perfektes Wochenende bei der Rückkehr der Königsklasse des Motorsports ins Riesenreich nach fünf Jahren mit einem weiteren souveränen Sieg vor McLaren-Fahrer Lando Norris am Sonntag ab. Nur den Punkt für die schnellste Rennrunde musste er Aston Martins Fernando Alonso überlassen. Dritter nach einem von zwei Safety-Car-Phasen eingebremsten Grand Prix wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Verstappen hatte bereits am Samstag das erste Sprintrennen der Saison gewonnen und sich anschließend auf dem Shanghai International Circuit die Pole Position gesichert. Für den Niederländer war es dann der vierte Erfolg im fünften Grand Prix des Jahres, wodurch er seine WM-Führung weiter ausbaute.

Für Nico Hülkenberg reichte es im Haas erneut zu einem Punkt. Der Rheinländer wurde Zehnter.

Nach Buttersäure-Attacke in Heidenheim: Polizei ermittelt

HEIDENHEIM: Die Protest-Aktion von Unbekannten beim Spiel gegen RB Leipzig verärgert nicht nur Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Auch die Polizei nimmt sich des Vorfalls an.

Nach der Buttersäure-Attacke beim Spiel des 1. FC Heidenheim gegen RB Leipzig (1:2) in der Fußball-Bundesliga hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Unbekannte hatten vor der Öffnung der Stadiontore am Samstag Flüssigkeit im Gästeblock ausgeschüttet. Der betroffene Bereich war laut eines Heidenheimer Clubsprechers zwar so gut wie möglich gesäubert worden. Dennoch hatte es während der Partie nach Erbrochenem gerochen. Schon vor dem Anpfiff hatten mehrere RB-Fans in den sozialen Medien ihren Unmut darüber bekundet.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt verurteilte die Aktion aufs Schärfste. «Da fehlt mir jegliche Form des Verständnisses», sagte der 50-Jährige nach dem Spiel am Samstag. Manchen Leuten fehle es offenbar an Intelligenz, meinte Schmidt. «Jeder kann bei uns eine Meinung haben - auch zu RB Leipzig. Aber so was? Da schäme ich mich für. So was gehört sich nicht.» Er wolle sich auch im Namen des Vereins dafür entschuldigen. Er habe den Gestank selbst über seine Nase wahrgenommen, erklärte der Coach. FCH-Vorstandsmitglied Petra Saretz sagte der «Bild»-Zeitung, dass man der Sache nachgehen werde.

RB Leipzig, von vielen Fußballfans oftmals «Konstrukt RB» genannt, wird seit Jahren kritisch gesehen. Schon bei zahlreichen Spielen hatte es in der Vergangenheit Fan-Proteste gegen die Sachsen gegeben.

Gosens nach Bayern-Niederlage: In der zweiten Hälfte «zerfallen»

BERLIN: Das 1:5 gegen Bayern München ist für Union der nächste Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt. Robin Gosens kritisiert die Leistung deutlich und warnt vor den wichtigen Wochen.

Union-Verteidiger Robin Gosens hat sich nach dem 1:5 gegen Bayern München von der Leistung der abstiegsgefährdeten Berliner schwer enttäuscht gezeigt. «Wir wussten, dass vielleicht noch was geht, wenn du ein frühes Tor machst. Und dann kriegst du aber eigentlich relativ schnell das 3:0, und dann hat mir die Reaktion der Mannschaft überhaupt nicht gefallen», sagte der Nationalspieler nach dem Heimspiel am Samstagabend im Stadion An der Alten Försterei.

Besonders in der zweiten Hälfte sei die Mannschaft «zerfallen», erklärte der 29-Jährige. «Ich glaube, das ist auch nicht Union-like, dass du dich aufgibst, dich nicht mehr Vollgas in die Zweikämpfe reinhaust und das hat mir nicht so gefallen.»

Die Unioner stehen in der Bundesliga-Tabelle derzeit nur wenige Punkte vor dem Relegationsplatz. In den kommenden Wochen stehen nun die direkten Duelle mit den Konkurrenten Mönchengladbach, Bochum und Köln an. «Da müssen wir hart mit uns ins Gericht gehen, weil so werden wir auch nächste Woche gegen Gladbach wahrscheinlich nichts holen», warnte Gosens. «Ich glaube, wir stecken tief im Abstiegskampf.»

Inter Mailand geht mit Trikots gegen Klimawandel ins Derby

MAILAND: Zum internationalen Tag der Erde an diesem Montag will Italiens Tabellenführer Inter Mailand im Spitzenspiel der Serie A auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam machen. Für das Derby della Madonnina gegen Lokalrivale AC Mailand (20.45 Uhr) bekommen die Trikots je nach Rückennummer unterschiedliche Aufnäher mit Zahlen, die die Gefahren der Erderwärmung erläutern. Auf dem Dress von Torhüter Yann Sommer, der in der Bundesliga für den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach auflief, steht beispielsweise: «Wir haben nur 1 Planeten zur Verfügung».

Auf dem Trikot des Stürmers Marcel Thuram mit der 9 wird darauf verwiesen, dass in jeder Minute weltweit neun Hektar Wald zerstört werden. Auf der 10 von Lautaro Martínez heißt es, dass die biologische Vielfalt in den vergangenen Jahren weltweit um zehn Prozent abgenommen habe. Die Aktion namens «Extinction Numb3rs» (in etwa: «Zahlen des Aussterbens») wurde von der Umweltschutzorganisation WWF initiiert. Der «Tag der Erde» wird alljährlich am 22. April begangen.

Inter steht in der Tabelle aktuell 14 Punkte vor dem Zweiten AC Mailand und kann mit einem Sieg vorzeitig italienischer Meister werden. Es wäre der 20. Scudetto für die von Simone Inzaghi trainierten Nerazzurri. In der vergangenen Saison hatte Neapel den Titel geholt.