Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

«Positiv verrückt»: Amiri schwärmt von Mainzer Trainer

MAINZ: Seit Bo Henriksen in Mainz arbeitet, geht es bei den Rheinhessen aufwärts. Die Spieler sind nicht nur von der Fußball-Kompetenz des Dänen beeindruckt.

Für den Mainzer Fußballprofi Nadiem Amiri ist Trainer Bo Henriksen eine besondere Erscheinung. Einen solchen Trainer habe er vorher noch nicht erlebt, sagte der 27-Jährige dem «Kicker» (Donnerstag). «Er ist ein durch und durch positiver Mensch, komplett energiegeladen, fachlich sehr gut. Wie er die Spieler, den ganzen Verein, anpackt, ist 1a. Alle lieben Bo. Das muss man in so einer kurzen Zeit erst mal schaffen. Er ist positiv verrückt. Genau so einen Trainer hat ganz Mainz gebraucht.»

Henriksen übernahm den Posten im Februar von Jan Siewert und führte die stark abstiegsbedrohten Mainzer seither zu 15 Punkten in neun Spielen. Vor dem Endspurt in der Bundesliga hat Mainz die Abstiegsplätze verlassen.

Bei dem 49 Jahre alten Dänen sei entscheidend, dass ihm auch das harte Training sichtlich Spaß mache. «Wir sind auch Menschen. Und jedem Menschen macht es mehr Spaß, in einer positiven Atmosphäre zu arbeiten», sagte Amiri. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) können die Nullfünfer mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln den direkten Rivalen auf acht Punkte distanzieren.

Ski-Verband Fis: Kobayashis Bestweite kein Weltrekord

HLÍDARFJALL: Der Ski-Weltverband bestätigt den spektakulären 291-Meter-Flug von Ryoyu Kobayashi. Für einen Weltrekord braucht es aber mehr.

Japans Weltklasse-Athlet Ryoyu Kobayashi hat auch offiziell für den weitesten Flug in der Geschichte des Skispringens gesorgt. Wie der Ski-Weltverband Fis bestätigte, landete der 27-Jährige am Mittwoch auf einer eigens dafür errichteten Schanze im isländischen Skigebiet Hlidarfjall bei 291 Metern. Als Weltrekord wird die sensationelle Weite aufgrund der irregulären Bedingungen allerdings nicht gewertet. Zuvor hatte das polnische Portal «skijumping.pl» über die PR-Aktion von Kobayashis Hauptsponsor Red Bull berichtet.

Die aktuellen Weltrekordhalter im Skifliegen sind weiterhin Silje Opseth aus Norwegen mit 230,5 Metern bei den Frauen und der Österreicher Stefan Kraft mit 253,5 Metern bei den Männern. Anerkannt werden Weltrekordversuche üblicherweise nur in Weltcup-Wettbewerben. Der Weltverband wies unter anderem darauf hin, dass das Material der Springer von einem von der Fis zertifizierten Kontrolleur geprüft werden muss.

Kobayashi hatte ursprünglich 300 Meter angepeilt, hieß es in der Fis-Mitteilung. Die provisorische Schanze wurde während des Spektakels hermetisch abgeriegelt und soll nun umgehend wieder abgebaut werden.

Oilers verlieren zweites NHL-Playoff-Spiel nach Verlängerung

EDMONTON: Spiel eins gewannen die Edmonton Oilers 7:4 und ließen den Los Angeles Kings in den NHL-Playoffs kaum eine Chance. Das zweite Heimspiel läuft für das Team von Leon Draisaitl dann ganz anders.

Zwei Torvorlagen von Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht zum zweiten Sieg in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Kings gereicht. Zwei Tage nach dem souveränen 7:4 zum Auftakt verloren die Oilers ihr zweites Heimspiel am Mittwochabend (Ortszeit) 4:5 nach Verlängerung. Die Kings lagen dabei 2:0, 3:1 und 4:3 in Führung. Die Entscheidung brachte der Treffer des Slowenen Anze Kopitar nach gut zwei Minuten der Verlängerung. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 1:1. Die beiden kommenden Spiele finden in Los Angeles statt.

Zuvor hatte Titelverteidiger Vegas Golden Knights auch das zweite Spiel bei den Dallas Stars gewonnen und damit einen enormen Vorteil auf dem Weg in die zweite Runde. Gegen das Topteam der Hauptrunde gab es ein 3:1 vor den beiden anstehenden Heimspielen in Las Vegas. In der Eastern Conference gewannen die Boston Bruins 4:2 bei den Toronto Maple Leafs. Boston führt in dieser Serie 2:1.

Früher Sammler, heute Legende: Matthäus und die Stickeralben

FRANKFURT/MAIN: Als Kind sammelte Lothar Matthäus selbst Panini-Sticker. Heute helfen dem deutschen Rekord-Nationalspieler Alben und Computerspiele, um bei der jungen Generation Thema zu bleiben.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat selbst ein Faible für Fußball-Sticker. «Ich habe selbst gesammelt, das war vor meiner Zeit als Profi. Ich weiß, dass es jedes Jahr Panini-Alben gibt und ich bin irgendwo immer noch dabei - als Legende, wie auch bei vielen Computer-Spielen. So bleibt man bei der jungen Generation immer noch im Blickfeld», sagte Matthäus der Deutschen Presse-Agentur.

Panini stellte die Klebebilder von 1980 bis 2022 für jedes große Turnier her, wurde für die EM 2024 und die EM 2028 aber vom US-Unternehmen Topps abgelöst. Der 63 Jahre alte Matthäus geht davon aus, dass der überraschende Wechsel die junge Generation wenig interessiert. «Bei den Kindern kommt alles schneller an als bei uns. Das geht ruckzuck. Wenn ein Kind damit anfängt, dann steckt das die anderen an», sagte der heutige TV-Experte.

Matthäus selbst sammelt nach eigenen Angaben nicht mehr, sein jüngster Sohn ebenfalls nicht. «Aber ich weiß, dass es viele sammeln, denn ich trainiere die Schülermannschaft von meinem Sohn. Die haben alle die Sammelalben zu Hause», berichtete der Weltmeister von 1990. Während Matthäus im Topps-Heft wie Oliver Kahn und Bastian Schweinsteiger als Legende abgebildet ist, fehlen Stars wie Manuel Neuer oder Kylian Mbappé. Grund dafür sind fehlende Bildrechte, die weiter bei Rivale Panini liegen.

Koch: Kann ein sehr besonderer Sommer werden in Deutschland

FRANKFURT/MAIN: Seit den Erfolgen gegen Frankreich und die Niederlande hat sich die EM-Stimmung in Richtung Vorfreude gedreht. Das merkt auch Robin Koch, der einen besonderen Sommer erwartet.

Nationalspieler Robin Koch von Eintracht Frankfurt glaubt fest an eine erfolgreiche Europameisterschaft. «Ich glaube, dass es ein sehr besonderer Sommer in Deutschland werden kann. Auch wenn die vergangenen Turniere weniger erfolgreich verliefen, gehört Deutschland immer zu den Favoriten», sagte der Innenverteidiger dem «Kicker» (Donnerstag). «Vor zwei Spielen hatte gefühlt halb Deutschland keine Lust auf die EM. Jetzt spürt man, dass es jeder kaum erwarten kann, bis es losgeht. Die Leistungen in den Spielen haben auch gezeigt, dass einiges möglich ist.»

Zu seinen eigenen Chancen, nach den erfolgreichen Testspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) auch für den EM-Kader nominiert zu werden, sagte Koch: «Da ich beim letzten Mal dabei war und wir als Mannschaft gut funktionierten, sind die Erwartungen schon ein bisschen größer. Ich mache aber genau das, was ich auch vor der letzten Nominierung gemacht habe: mich zu 100 Prozent darauf zu fokussieren, Woche für Woche absolute Top-Leistungen auf den Platz zu bringen.»

Anwaltverein: schlechte Chancen für DFL-Beschwerde zu Polizeikosten

KARLSRUHE: Vor der mündlichen Verhandlung zur Gebührenerhebung für Polizeikosten bei Hochrisikospielen in der Fußball-Bundesliga sieht der Deutsche Anwaltverein (DAV) keine guten Erfolgschancen für die Verfassungsbeschwerde der Deutschen Fußball-Liga (DFL). «Wir sehen das im Ergebnis genauso wie auch schon das Bundesverwaltungsgericht. Grundrechte der DFL sind nicht verletzt», sagte Sebastian Nellesen, Mitglied des Ausschusses für Verfassungsrecht beim DAV, der Deutschen Presse-Agentur. Der umstrittene Absatz im Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz sei verfassungsgemäß.

Vor dem höchsten deutschen Gericht geht es am Donnerstag um die Frage, ob der Deutschen Fußball Liga Polizeikosten für Hochrisikospiele in Rechnung gestellt werden dürfen. Mit einer Verfassungsbeschwerde richtet sich die DFL gegen eine Regelung aus Bremen, nach der die Stadt bei bestimmten Großveranstaltungen von den Veranstaltern Gebühren für größeren Polizeiaufwand erheben kann. Nellesen ist für den DAV als sachkundiger Dritter in der Verhandlung geladen.

Unzumutbar wären die Gebühren demnach etwa dann, wenn sie so hoch wären, dass die Fußballspiele dadurch nicht mehr stattfinden könnten. «Nur da ist die Fußball-Bundesliga ein denkbar schlechtes Beispiel». Selbst wenn alle Bundesländer entsprechende Gebühren erheben würden, ließe sich angesichts des hohen Umsatzes der DFL schwer argumentieren, dass Fußballspiele nicht mehr stattfinden könnten.

«Letzten Endes ist es eine politische Frage, ob man entsprechende Gebührentatbestände einführen möchte oder nicht», so Nellesen. «Nur ist das keine Frage, die das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hat.» Diese Entscheidung liege bei den Gesetzgebern, also in diesem Fall den jeweiligen Länderparlamenten.

Klopp sauer nach Niederlage: Zweitligist hätte nicht so gespielt

LIVERPOOL: Im Titelkampf der Premier League sind Ausrutscher nicht erlaubt - und der FC Liverpool verliert ausgerechnet im Derby gegen den FC Everton. Jürgen Klopp ist danach angefressen und wird deutlich.

Jürgen Klopp hat die Spieler des FC Liverpool nach dem 0:2 beim FC Everton und dem herben Rückschlag im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft deutlich kritisiert. «Wir müssen in den Spiegel schauen und sehr kritisch mit uns sein. Unser Gegenpressing war furchtbar», sagte der am Saisonende scheidende Trainer im englischen Fernsehen und meinte unter Bezug auf den Namen der zweiten englischen Liga: «Ich glaube, ein Championship-Team hätte nicht so gespielt wie wir.»

Im Goodison Park trafen am Mittwochabend Jarrad Branthwaite (27.) und Dominic Calvert-Lewin (58.) für den Gastgeber. In der Premier League liegt Liverpool weiter drei Punkte hinter dem FC Arsenal auf Rang zwei. Der Spitzenreiter hatte am Dienstag im Derby gegen den FC Chelsea klar mit 5:0 (1:0) gewonnen und den Vorsprung auf die Rivalen Liverpool und Manchester City auf drei beziehungsweise vier Punkte ausgebaut. Meister City hat zwei Spiele weniger absolviert und spielt am Donnerstag bei Brighton & Hove Albion.

«Wir waren heute nicht gut genug. Wir haben Everton das Spiel gegeben, das sie wollten», sagte Klopp. Auf die Frage, ob er noch glaube, im Meisterrennen dabei zu sein, antwortete er: «Das ist mir heute egal. Darum geht es nicht. Wir müssen besser spielen.»