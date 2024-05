Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

ÖFB bestätigt: Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern

MÜNCHEN: Ralf Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern.

Der 65-Jährige werde über die EM im Sommer hinaus Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft bleiben und nicht zum deutschen Rekordmeister wechseln, gab Österreichs Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Absage Rangnicks an die Bayern berichtet.

MÜNCHEN: Die Bayern wollen Rangnick als Coach. Dieser sagt nun aber laut eines Medienberichts ab. Es wäre die dritte Abfuhr für den Rekordmeister.

Ralf Rangnick wird einem Bericht der «Bild» zufolge nicht Trainer des FC Bayern. Der 65-Jährige soll demnach dem Fußball-Rekordmeister abgesagt haben, hieß es am Donnerstagmorgen. Weder der FC Bayern noch Rangnick waren zunächst für eine offizielle Stellungnahme zu erreichen.

Die Münchner suchen einen Nachfolger für den derzeitigen Coach Thomas Tuchel, dessen Vertrag im Sommer vorzeitig aufgelöst wird. Den Bayern hatten zuletzt bereits Xabi Alonso von Meister Bayer Leverkusen und Bundestrainer Julian Nagelsmann abgesagt. Noch am Dienstagabend nach dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid hatten die Münchner Vereinsbosse optimistisch geklungen und eine Entscheidung Rangnicks in Kürze angedeutet.

Radprofi Degenkolb hofft auf Olympia-Teilnahme: «Wäre mega»

FRANKFURT/MAIN: Fast eine kleine Ewigkeit ist es her, als Radsportler John Degenkolb bei Olympischen Spielen dabei war. In diesem Sommer will es der Routinier aber noch mal wissen.

Radprofi John Degenkolb will im Sommer bei Olympia in Paris an den Start gehen. «Es wäre mega, wenn ich Deutschland vertreten könnte», sagte der 35-Jährige. Der Routinier hofft, sich in den kommenden Wochen mit guten Leistungen einen Platz ergattern zu können. Es wären seine zweiten Olympischen Spiele nach London 2012.

Allerdings stehen der deutschen Mannschaft in Paris für das Straßenrennen der Männer nur zwei Startplätze zur Verfügung. Viele namhafte deutsche Profis werden Olympia somit verpassen - womöglich auch Degenkolb.

Der Paris-Roubaix-Sieger von 2015 hatte am Mittwoch bei seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt eine couragierte Leistung gezeigt. Degenkolb gehörte lange Zeit zu einer dreiköpfigen Spitzengruppe und sicherte sich mit einer angriffslustigen Fahrweise den Titel als bester Bergfahrer des Radklassikers. Mit dem Ausgang des Rennens hatte er dann aber nichts mehr zu tun.

Draisaitl-Tore bringen Oilers in nächste Runde der NHL-Playoffs

EDMONTON: Leon Draisaitl darf mit den Edmonton Oilers weiter vom Gewinn des Stanley Cups träumen. Die erste Hürde in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ist genommen.

Dank eines Doppelpacks von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs die zweite Runde erreicht und sich gegen die Los Angeles Kings durchgesetzt. Der Eishockey-Nationalspieler erzielte beim 4:3 am Mittwochabend (Ortszeit) die Tore zum 2:2 und 3:2 und hatte maßgeblichen Anteil am Weiterkommen seiner Mannschaft.

Es waren die Treffer vier und fünf in der Playoff-Serie gegen die Kings, gegen die sich die Oilers schon in den vorangegangenen beiden Jahren in der ersten Runde durchgesetzt hatten. Auf wen die Mannschaft im Viertelfinale auf dem Weg zum Stanley Cup trifft, ist noch offen. In der Serie zwischen den Vancouver Canucks und den Nashville Predators führt Vancouver 3:2 nach Siegen.

Zuvor gewannen die Dallas Stars 3:2 gegen die Vegas Golden Knights und gingen in dieser Serie mit 3:2-Siegen in Führung. Der Erfolg in Texas war der erste Heimsieg für eine der beiden Mannschaften in der ersten Playoff-Runde dieser Saison. Mit einem Erfolg in Las Vegas können die Stars das Weiterkommen gegen den Titelverteidiger perfekt machen.

Promi-Fan Joachim Llambi fordert radikalen Schnitt beim MSV Duisburg

DUISBURG/KÖLN: Berühmt wurde Joachim Llambi als beinharter Juror in der RTL-Tanzshow «Let's Dance». Nun urteilt der Moderator niederschmetternd über einen Fußball-Club, an dem sein Herz hängt.

Moderator und «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi fordert einen radikalen Schnitt bei seinem Herzensverein MSV Duisburg. Der Traditionsclub - einst Bundesliga-Gründungsmitglied - steht ganz kurz vor dem Abstieg aus der 3. Liga. Aus Sicht von Llambi ist die Zeit gekommen, viel zu verändern. «In den vergangenen drei oder vier Jahren ist es ein Abstieg auf Raten gewesen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Dabei sei viel Vertrauen verloren gegangen - bei den Fans, in der Stadt, bei den Mitgliedern. Er forderte daher: «Ich glaube, dass man in der Viertklassigkeit die komplette Führungsetage austauschen sollte. Das muss neu sortiert werden.»

Der in Duisburg geborene Moderator ist seit mehr als 50 Jahren Anhänger des MSV. Aus seiner emotionalen Nähe zum Club machte er nie ein Geheimnis. Auch bei der RTL-Show «Let's Dance», in der Llambi die Tänze als Juror bewertet, zeigte er sich schon mit MSV-Trikot. Momentan steht der Verein auf dem 18. Platz der 3. Liga. Sollte Waldhof Mannheim am kommenden Spieltag mehr Punkte holen als der MSV, oder der Hallesche FC im Gegensatz zu den Duisburgern gewinnen, wäre der Abstieg in die Regionalliga rechnerisch besiegelt.

Der Verein brauche jetzt dringend eine neue Perspektive, sagte Llambi. «Ich glaube, dass der Verein durchaus eine Saison unter Drittliga-Bedingungen in der Regionalliga West spielen kann. Aber die Frage ist, was passiert, wenn der direkte Aufstieg nicht gelingt. Das wäre fatal», sagte er. «Man braucht fähige Leute, die eine Vision haben und nicht von alten Verkrustungen zurückgehalten werden.»

Andrich vor Halbfinale: Nicht um jeden Preis auf Sieg spielen

LEVERKUSEN: Wie in der vergangenen Saison trifft Bayer Leverkusen im Halbfinale der Europa League auf die AS Rom. Der deutsche Meister ist in dieser Saison noch ungeschlagen - und will diese Serie ausbauen.

Bayer Leverkusens Nationalspieler Robert Andrich will beim Europa-League-Hinspiel in Rom nicht durch übertriebenen Offensivgeist die Chancen aufs Weiterkommen schmälern. «Wir werden in Rom auf Sieg spielen, aber nicht um jeden Preis», sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem «Kicker»-Interview. Ein gutes Ergebnis sei für ihn «alles außer einer Niederlage. Wir sollten schon die Prämisse setzen, auf keinen Fall zu verlieren.»

Die AS Rom und Leverkusen hatten sich bereits in der vergangenen Saison im Halbfinale der Europa League getroffen. Damals zogen die Römer mit José Mourinho als Trainer nach einem 1:0-Hinspielsieg durch ein 0:0 in Leverkusen ins Finale ein. «Ein Weiterkommen jetzt würde nicht nur den Finaleinzug bedeuten, sondern wäre auch eine kleine Genugtuung, auch wenn sich der Spielstil der Roma jetzt unter (dem neuen Trainer) Daniele de Rossi schon etwas verändert hat», sagte Andrich. «Aber die meisten Spieler sind noch da.»

Zwei Unfälle mit Gleitschirmen - Telefonmast umgerissen

RIEDERING/KALLMÜNZ: Bei Unfällen mit ihren Gleitschirmen sind am Mittwoch zwei Männer in Kallmünz (Landkreis Regensburg) und Riedering (Landkreis Rosenheim) verletzt worden. In Kallmünz stürzte ein 44-Jähriger aus Österreich im Landeanflug aus etwa sieben Metern Höhe ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde nicht lebensbedrohlich verletzt, aber in ein Krankenhaus gebracht. Als Ursache für den Absturz wird nach ersten Erkenntnissen ein sogenannter Strömungsabriss vermutet.

Beim zweiten Unfall wurde ein 41-Jähriger aus Riedering bei Bodenübungen mit seinem Schirm von einer Windböe erfasst und laut Polizei mehrere Meter in die Höhe gerissen. Der Schirm verfing sich in einer Telefonleitung, wodurch ein offenbar morscher Mast brach. Der Mann erlitt Prellungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.