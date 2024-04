Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.04.24 | Überblick

Leverkusen-Sportchef zu Tah: «Wollen Jona halten»

LEVERKUSEN: Die Spieler von Meister Leverkusen sind begehrt. Mit einem angeblich vom FC Bayern umworbenen Abwehrspieler will Bayer verlängern.

Leverkusens Sportchef Simon Rolfes plant langfristig mit Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah. «Wir wollen Jona halten und mit ihm über 2025 hinaus verlängern», sagte Rolfes der «Bild». Der 42-Jährige reagierte damit auf Wechsel-Spekulationen. Mehrere Medien hatten zuvor von ersten Gesprächen zwischen Vertretern des FC Bayern München und Tahs Management berichtet. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger steht in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag und soll den Angaben zufolge keine Ausstiegsklausel haben.

Gespräche soll es nach der Saison geben. «Jetzt steht im Fokus, das Maximale zu erreichen. Und genauso denkt Jona auch», sagte Rolfes. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft hat Leverkusen die Chance auf ein Titel-Triple. Im DFB-Pokal geht es im Finale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, in der Europa League im Halbfinale gegen AS Rom.

NHL: Florida und Carolina kurz vor nächster Playoff-Runde

TAMPA BAY: Die Florida Panthers und die Carolina Hurricanes stehen in der NHL kurz davor, in die zweite Playoff-Runde einzuziehen. Beide Teams gewannen am Donnerstag (Ortszeit) auch ihr drittes Spiel der Erstrundenserie in der nordamerikanischen Eishockeyliga und benötigen nur noch einen Erfolg, um weiterzukommen.

Die Panthers setzten sich bei den Tampa Bay Lightning mit 5:3 durch, nachdem der Vorjahresfinalist die ersten beiden Partien zuhause gewonnen hatte. Matthew Tkachuk war für Florida zweimal erfolgreich. Nachdem der 26-jährige Angreifer im ersten Drittel die 1:0-Führung besorgt hatte, traf Tkachuk 30 Sekunden vor Spielende ins leere Tor, als Tampa Bay für einen sechsten Feldspieler seinen Torhüter vom Eis genommen hatte.

Die Carolina Hurricanes gewannen das dritte Spiel bei den New York Islanders mit 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Die Verteidiger Brent Burns und Dmitry Orlov trafen für die Gäste in den ersten elf Minuten je einmal, Sebastian Aho besorgte im zweiten Durchgang die 3:1-Führung. Carolina schaffte es in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale, scheiterte dort aber an Florida.