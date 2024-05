Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Hertha-Profi Barkok mit Schrammen und Schiene: «Mir geht es gut»

BERLIN: Vor über einer Woche wird Herthas Leihspieler Aymen Barkok in einem Berliner Lokal angegriffen. Nun verrät der Fußballer, wie es ihm geht.

Herthas Fußball-Profi Aymen Barkok hat sich erstmals nach dem Angriff in einem Berliner Lokal zu Wort gemeldet und seine Verletzungen gezeigt. Der 25-Jährige, der derzeit vom FSV Mainz 05 an den Hauptstadt-Club verliehen ist, veröffentlichte am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal ein Bild, das ihn mit Schrammen um die Augen, einer Schiene auf der Nase und einer geschwollenen Gesichtshälfte zeigt. «Mir geht es gut, danke euch für die Genesungswünsche», schrieb der Mittelfeldspieler zu dem Selfie.

Vor über einer Woche war Barkok in einem Berliner Lokal verletzt worden. Der in Frankfurt/Main geborene marokkanische Nationalspieler erlitt Gesichtsverletzungen, die bereits operativ behandelt wurden. Unter anderem wurden ihm bei dem Eingriff zwei Metallplatten eingesetzt. Details zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt.

Der Offensivakteur spielt seit Mitte Januar beim Zweitligisten Hertha auf Leihbasis. Er kam seitdem zwölfmal zum Einsatz, dabei stand er zehnmal in der Startaufstellung. Beim nächsten Starteinsatz soll eine Kaufpflicht in Höhe von 600.000 Euro greifen. Beim 2:4 am Sonntag in Elversberg hatten die Berliner Profis an ihren Mitspieler erinnert und ein Trikot mit seiner Nummer 18 auf die Bank gelegt.

Bericht: Hansa Rostock und Sportdirektor vor Vertragsauflösung

ROSTOCK: Erst vor einem Jahr kam Kristian Walter als Sportdirektor zum FC Hansa Rostock. Angesichts des drohenden Abstiegs steht die Zusammenarbeit nun schon wieder vor dem Ende.

Sportdirektor Kristian Walter steht beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock nach nur einem Jahr vor dem Aus. Nach einem Bericht der «Ostsee-Zeitung» haben sich der Verein und der 39 Jahre alte Manager bereits auf eine Vertragsauflösung nach dem Ende dieser Saison geeinigt. Eine Bestätigung des FC Hansa gibt es dazu noch nicht.

Nach mehr als zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Dynamo Dresden war Walter erst im Juni 2023 als Nachfolger von Martin Pieckenhagen zum FC Hansa gewechselt. In Rostock steht der Sportdirektor schon länger in der Kritik, weil sich zahlreiche Transfers dieser Saison nicht als Verstärkungen erwiesen und die Mannschaft zwei Spieltage vor dem Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Dem Bericht zufolge soll Walter im Sommer als Scout zu Dynamo Dresden zurückkehren.

Berichte: US-Promi Ferrell steigt bei englischem Zweitligisten ein

BERLIN: Will Ferrell ist ein begeisterter Sportfan: Eishockey, Basketball, Fußball. Nun steigt er wohl bei einem englischen Fußball-Zweitligisten ein.

US-Schauspieler Will Ferrell investiert wohl als nächster Prominenter aus dem Showbusiness in einen englischen Fußballclub. Der 56-Jährige soll bei Zweitligist Leeds United einsteigen, wie die BBC, «The Athletic» und «The Telegraph» berichten. Demzufolge soll Ferrell, ein begeisterter Sportfan, eine «signifikante Minderheitsbeteiligung» erworben haben. Laut BBC werde er aber keinen Einfluss auf Entscheidungen im Verein haben. Leeds United und Ferrell, bereits Miteigentümer des amerikanischen Fußballclubs Los Angeles FC, äußerten sich bisher nicht zu dem Deal.

Seit vergangenem Sommer ist die 49ers Enterprises Group Eigentümer des vom früheren Bundesliga-Coach Daniel Farke trainierte Clubs. Auch das Footballteam der San Francisco 49ers gehört dem US-Konsortium. Zu den Anteilseignern gehören aber unter anderem auch Schauspieler Russell Crowe, der frühere US-Schwimmstar Michael Phelps sowie die Profi-Golfer Jordan Spieth und Justin Thomas. Die beiden Hollywoodstars Ryan Reynolds und Rob McElhenney hatten im November 2020 den walisischen Fußballverein AFC Wrexham gekauft, der von der fünften bis in die dritte englische Liga aufgestiegen ist.

Anfang Mai hatte Leeds United den direkten Wiederaufstieg in die Premier League verpasst. Im Halbfinale der Aufstiegsrunde geht es für die Peacocks nun gegen Norwich City. Im Finale um den dritten Platz in Englands Eliteliga wäre dann der Sieger des zweiten Semifinales zwischen dem FC Southampton und West Bromwich Albion der Gegner.

Svensson kurzfristig bei Union? «Steht gar nicht im Raum»

HEIDENHEIM/MAINZ: Was passiert mit Nenad Bjelica - und wäre Bo Svensson ein Nachfolgekandidat bei Union? Im Abstiegskampf könnte es zu einer pikanten Situation mit dem Mainzer Ex-Trainer kommen.

Für den FSV Mainz 05 spielen Gerüchte um eine Zukunft von Ex-Trainer Bo Svensson beim 1. FC Union Berlin inmitten des Bundesliga-Abstiegskampfs keine Rolle. «Keine Ahnung, das kann ich nicht kommentieren. Das ist irgendetwas, womit wir uns überhaupt nicht befassen. Das steht gar nicht im Raum, das kann ich nicht kommentieren», sagte Sportdirektor Martin Schmidt am Sonntagabend nach dem 1:1 der Mainzer bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Der «Kicker» hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass bei den Hauptstädtern eine Trennung von Coach Nenad Bjelica zum Saisonende beschlossene Sache sei. Bestätigt ist dies bisher nicht. Nach dem 3:4 gegen den VfL Bochum am Sonntag hat sich die Lage bei Union in Köpenick allerdings verschärft, es könnte auch schneller Konsequenzen geben.

Schmidt wurde auf die kuriose Konstellation angesprochen, dass Svensson in diesem Fall das Saisonfinale für einen Mainzer Rivalen verantworten könnte. Union (30 Punkte) liegt in der Tabelle knapp vor dem Relegationsplatz, den die seit sieben Spielen ungeschlagenen Mainzer (29) belegen. Der 44 Jahre alte Svensson verließ den Verein im vergangenen Herbst nach einem Fehlstart in der Bundesliga, hat aber in Mainz noch einen Vertrag.

«Das überstrahlt alles»: Bundesliga-Verbleib erfreut Schmidt

HEIDENHEIM: Erst Aufstieg, nun Klassenerhalt: Heidenheim bleibt ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Trainer Frank Schmidt erinnert sich daran, wie sein Team vor der Saison gehandelt wurde.

Für Frank Schmidt ist der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga eine vergleichbare Leistung wie der Aufstieg vor einem Jahr. «Das überstrahlt alles. Es ist etwas unfassbar Tolles. Das war nicht so zu erwarten, aber es ist absolut verdient. Es ist schön», sagte der Cheftrainer des 1. FC Heidenheim am Sonntagabend nach dem 1:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05. Dass der Liga-Verbleib am 32. Spieltag für Heidenheim rechnerisch besiegelt ist, entschied sich bereits mit dem 4:3-Sieg des VfL Bochum bei Union Berlin am Sonntagnachmittag.

«Wir sind Aufsteiger. Uns ist nicht so viel zugetraut worden», sagte Schmidt, der in der Interview-Zone stolz sein rotes Shirt zum Klassenerhalt trug. Vorstandschef Holger Sanwald geriet angesichts der Leistung des Clubs regelrecht in Schwärmen. «Ich bin sowas von erleichtert und unglaublich glücklich. Das ist schon eine Sensation.» Man wisse jetzt nach einem Jahr, wie Bundesliga funktioniert.

Der 50 Jahre alte Chefcoach kündigte derweil an, auch die verbleibenden Ligaspiele beim SC Freiburg und gegen den 1. FC Köln seriös zu bestreiten. «Wir werden jetzt nicht drei Wochen durchfeiern, das kommt am Ende», sagte Schmidt. Theoretisch ist für den Tabellenzehnten sogar noch eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb möglich.

Zukunft von Cheftrainerin Wittmann: «Alles offen»

INGOLSTADT: Cheftrainerin Sabrina Wittmann feiert bei ihrem Debüt im deutschen Profi-Fußball der Männer ein Last-Minute-Remis. Kann aus der Interimslösung auch eine Dauerlösung werden?

Der FC Ingolstadt will Sabrina Wittmann eine faire Chance im Auswahlprozess für die langfristige Besetzung des Cheftrainer-Postens einräumen. Die bisherige U19-Trainerin der Schanzer ist die erste Frau, die eine Männer-Mannschaft im deutschen Profifußball betreut. Bei ihrer Premiere am Sonntagabend durfte die 32-Jährige über ein spätes 1:1 gegen Waldhof Mannheim jubeln.

«Uns ist klar, dass sie eine sehr gute Trainerin ist», sagte Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer bei MagentaSport am Rande von Wittmanns Einstand. Sie sei «wirklich eine hervorragende Trainerin, das hat sie in all den Jahren bewiesen.» Beiersdorfer hob Ausstrahlung und inhaltliche Kompetenz hervor.

Nach der Trennung von Michael Köllner wurde Wittmann erstmal nur zur Interimstrainerin befördert. Sie hat nun auf jeden Fall noch zwei Drittligaspiele und ein Landespokalspiel vor sich. «Alles, was danach kommt, ist nicht besprochen, sondern ist offen. Wir sondieren auch den Trainermarkt, das ist auch klar mit ihr besprochen», sagte Beiersdorfer, der Wittmann auch auf dem Prüfstand einer Profimannschaft sieht. «Wir müssen auch wissen, wie sie sich dann schlägt, das ist ein neues Feld für sie.»

Alonsos Lobeshymne auf den Aushilfs-Chefcoach: «Große Leidenschaft»

FRANKFURT/MAIN: Selbst ohne Xabi Alonso auf der Trainerbank bleibt Bayer 04 Leverkusen unschlagbar. Für seine Vertretung an der Seitenlinie gibt es vom Spanier Wertschätzung.

Nicht der gelbgesperrte Chefcoach Xabi Alonso oder einer seiner Meisterspieler, sondern Assistenztrainer Sebastian Parrilla war nach dem 5:1-Auswärtserfolg von Bayer 04 Leverkusen bei Eintracht Frankfurt der gefeierte Mann. Für den Traumeinstand in der Fußball-Bundesliga als Aushilfs-Chefcoach gab es nach dem Schlusspfiff am Sonntag von den Spielern eine Wasserdusche, von Alonso lobende Worte. «Er hat eine gute Energie. Er kommuniziert sehr, sehr, sehr gut. Er hat eine große Leidenschaft», sagte der Spanier.

Parrilla kam im Oktober 2022 zusammen mit Alonso zu Bayer. Gemeinsam haben sie Leverkusen in dieser Saison vorzeitig zur Meisterschaft geführt. Auch nach dem 32. Spieltag ist die Werkself immer noch ungeschlagen.

Doch nicht nur Parrilla, das ganze Team habe es super gemacht, betonte Alonso. Er verfolgte das Spiel cool und gelassen von der Tribüne. «Ich war sehr, sehr ruhig», schätzte der 42-Jährige sein eigenes Verhalten ein.

Vier deutsche Leichtathletik-Staffeln bei Olympia dabei

NASSAU: Um nichts Geringeres als das Ticket für die Olympischen Spiele ging es für die Staffeln des Deutschen Leichtathletik-Verbandes auf den Bahamas. Vier Teams sind dabei, ein Quartett verpasst die Quali.

Bei den Olympischen Spielen in Paris ist die deutsche Leichtathletik auf jeden Fall mit vier Staffeln vertreten. Die 4x100-Meter-Staffel der Männer sowie die Mixed-Staffel über die 4x400-Meter nutzten bei den sogenannten World Relays in Nassau (Bahamas) am Sonntag (Ortszeit) ihre zweite Chance, um das Ticket zu lösen. Schon einen Tag zuvor hatten sich die Teams über die 4x100-Meter der Frauen und 4x400-Meter der Männer für Olympia qualifiziert. Das Frauen-Quartett über die 4x400-Meter muss hingegen weiter bangen. Für das Team bleibt nur noch die Möglichkeit, sich einen der zwei noch nicht vergebenen Startplätze über eine Bestenliste zu holen.

Nachdem die Staffel der Männer über die kürzere Distanz am ersten Tag der World Relays nach einem Wechselfehler nicht ins Ziel gekommen war, gewannen Kevin Kranz, Lucas Ansah-Peprah, Robin Ganter und Yannick Wolf ihren Lauf in der Hoffnungsrunde in 38,57 Sekunden. Auch das Mixed-Quartett mit Manuel Sanders, Alica Schmidt, Emil Agyekum und Johanna Martin sicherte sich in veränderter Besetzung und mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Samstag in 3:13,85 Minuten den ersten Platz und damit das Olympia-Ticket. Die 4x400-Meter-Staffel der Frauen scheiterte hingegen klar und belegte in ihrem Hoffnungslauf nur Rang vier. Platz zwei wäre für die Sommerspiele nötig gewesen.

Das für den Endlauf qualifizierte Quartett über die 4x100-Meter der Frauen um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper verpasste nur knapp das Podium und belegte hinter der siegreichen US-Staffel sowie Frankreich und Großbritannien den vierten Platz. Die 4x400-Meter-Staffel der Männer wurde im Endlauf Siebter.