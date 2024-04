Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.04.24 | Aktualisiert um: 14:07 | Überblick

Fußball-Profi Weigl zum zweiten Mal Vater

BERLIN: Julian Weigl freut sich über seine zweite Tochter.

Fußball-Profi Julian Weigl (28) und seine Frau, die Moderatorin Sarah Richmond, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der dreijährigen Tochter Bruna Marie ist es erneut ein Mädchen, wie beide am Dienstagabend auf Instagram bekannt gaben. Dort teilten sie ein Schwarz-Weiß-Foto von zwei Babyfüßchen, die von ihren Händen in die Kamera gehalten werden.

«Neues Leben. Endlich durften wir unsere kleine Kämpferin nach Hause bringen», hieß es. Die Journalistin schrieb in einer Instagram-Story weiter: «Wir hatten nicht den leichtesten Start, aber jetzt wird zu Hause alles nachgeholt.» Wann das Baby zur Welt kam und wie es heißt, behalten die Eltern noch für sich. Nur so viel: Sie kam am Geburtstag ihrer großer Schwester nach Hause.

Neben Profikollegen gratulierte auch Weigls Club Borussia Mönchengladbach und teilte die Baby-News via Instagram. «Die Borussia-Familie wächst! Herzlichen Glückwunsch».

Dortmunds Schlotterbeck hofft weiter auf EM-Teilnahme

DORTMUND: Die Konkurrenz ist groß, doch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck will mit zur EM. Sein letztes Länderspiel jedoch ist lange her, und der amtierenden Bundestrainer hat ihn noch nie nominiert.

Nico Schlotterbeck hofft weiterhin auf seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Im Interview des TV-Senders «Sky» antwortete der Innenverteidiger von Borussia Dortmund auf die Frage, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn verzichten könne: «Wenn es nach mir geht, nicht.» Allerdings hat Nagelsmann seit seinem Amtsantritt im vergangenen September den 24 Jahre alten Profi von Borussia Dortmund noch nicht einmal nominiert.

«Ich hoffe, dass er es irgendwann mal macht, am liebsten im Sommer», sagte Schlotterbeck, der seine bisherigen elf Einsätze im DFB-Trikot allesamt vor Nagelsmanns Amtsübernahme absolviert hat. Schlotterbeck, der sein Länderspiel-Debüt im März 2022 beim 2:0-Sieg gegen Israel gab, kam auch bei der WM in Katar zu zwei Nationalmannschafts-Einsätzen.

Doch aufgeben will der 24-Jährige nicht, beim Champions-League-Halbfinalisten BVB ist er trotz namhafter Konkurrenten wie Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung gesetzt. Mit Blick auf den EM-Kader von Nagelsmann sagte Schlotterbeck: «Ich probiere, mit Leistung zu überzeugen. Und wenn ich das am Schluss hinkriege und er mich nominiert, dann freue ich mich. Wenn es nicht so ist, dann ist es Fußball, dann muss ich weiter nach vorne schauen. Aber ich gebe mein Bestes, damit es passiert.»

Leipzig-Trainer Rose: Vertragsgespräche im Sommer

LEIPZIG: Der Trainer von RB Leipzig will in der Sommerpause die Zukunft klären. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Trainer Marco Rose von RB Leipzig will in der Sommerpause mit der Club-Führung über die Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags sprechen. «Für mich ist es wichtig, wenn wir über Verträge reden, welche Ambitionen wir haben, wo wir hinwollen und wie der Kader aussieht. Haben wir erneut einen großen Umbruch oder bleibt die Mannschaft zusammen?», sagte der 47-Jährige im Interview des Pay-TV-Senders Sky.

Aktuell weist Rose mit 2,04 Punkten nach 82 Pflichtspielen den besten Wert eines Leipziger Trainers seit dem Aufstieg des Clubs auf. Viel darauf einbilden wolle er sich aber nicht. «Wenn die Statistik nicht so aussehen würde, dann wäre ich vielleicht nicht mehr da. Das ist immer der andere Teil des Fußballs. Dazu gehört mehr als der Cheftrainer», sagte Rose. Einen erneut größeren Umbruch bei RB Leipzig in der nächsten Transferperiode will er unter allen Umständen vermeiden.