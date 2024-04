Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.24 | Überblick

Oilers gewinnen Playoff-Auftakt: Tor und Vorlage für Draisaitl

EDMONTON: Wie 2022 und 2023 treffen die Edmonton Oilers in der ersten Runde der NHL-Playoffs auf die LA Kings. Zum Auftakt gibt es elf Tore. Leon Draisaitl ist an zwei direkt beteiligt.

Mit einem Tor sowie einer Vorlage von Leon Draisaitl und einem 7:4-Sieg sind die Edmonton Oilers in die NHL-Playoffs gestartet. Gegen die Los Angeles Kings erzielte der Eishockey-Nationalspieler am Montagabend (Ortszeit) einen wunderschönen Treffer aus spitzem Winkel zum 5:2. Zuvor hatte er bereits das 4:0 von Ryan Nugent-Hopkins vorbereitet. Herausragende Leistungen zeigten Zach Hyman, dem ein Dreierpack gelang, und Oilers-Star Connor McDavid mit fünf Vorlagen.

Die Oilers und Kings treffen das dritte Jahr in Serie in der ersten Runde der Playoffs aufeinander. In den beiden vergangenen Jahren setzten sich die Oilers durch. In die zweite Runde kommt das Team, dem zuerst vier Siege gelingen. Nach Spiel zwei in Edmonton treffen sich beide Mannschaften für zwei Partien in Los Angeles.

Zwischen den Toronto Maple Leafs und den Boston Bruins gelang dem kanadischen Team durch ein 3:2 der Ausgleich in der Serie. Die Carolina Hurricanes besiegten die New York Islanders 5:3 und führen in der Serie 2:0. Die Vegas Golden Knights gewannen den Auftakt bei den Dallas Stars 4:3.

Kind will nicht gegen 50+1 klagen: «Würde wieder Baustellen schaffen»

GROßBURGWEDEL: Martin Kind und die 50+1-Regel im deutschen Fußball: Das ist seit Jahren ein Dauerthema. Der Hannover-96-Boss wollte erst eine Ausnahmeregel, dann eine Reform. Nur eines will er nicht.

Geschäftsführer Martin Kind von Hannover 96 will nicht vor einem Gericht gegen die 50+1-Regel im deutschen Profifußball klagen. «Ich bin kein Freund einer Klage. Man würde wieder Baustellen schaffen», sagte der Hörakustik-Unternehmer der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines 80. Geburtstags an diesem Sonntag. «Selbst wenn Juristen neue Modelle schaffen, können sie nicht verhindern, dass die wieder angegriffen werden. Ein im Konsens geschaffenes Modell hält länger.»

Die 50+1-Regel beschränkt in der ersten und zweiten Liga den Einfluss von Investoren auf einen Club. Kind stieg 1997 bei Hannover 96 ein und versuchte später vergeblich, eine Ausnahmegenehmigung von der Regel zu bekommen. Mittlerweile fordert er eine Reform des 50+1-Konstrukts, weil es seiner Meinung nach zu häufig dazu führe, «dass Verbandsrecht und Unternehmensrecht sich widersprechen».

Kind sieht dabei vor allem die Deutsche Fußball Liga als Dachorganisation der 36 Proficlubs in der Pflicht. «Ich erwarte von einem DFB und einer DFL, dass sie nicht nur ihre Machtprivilegien verwalten. Sondern, dass sie die Zukunft gestalten», sagte er. «Ich empfehle ihnen, eine zukunftsorientierte neue Lösung erst einmal zu diskutieren. Und dann für Mehrheiten zu sorgen. An diesen Punkt kommen wir ja nie.»

Neuendorf über Europa-Erfolge: «Müssen uns nicht verstecken»

BERLIN: So erfolgreich wie lange nicht treten die deutschen Spitzenclubs international auf. Der DFB-Präsident ist hocherfreut - und sieht einen positiven Nebeneffekt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die internationalen Erfolge von Bundesliga-Clubs als wichtige Schritte für den Stellenwert des deutschen Fußballs. «Vor nicht allzu langer Zeit haben wir immer nur Richtung Premier League geguckt und gesagt, wir werden abgehängt, vielleicht von England, vielleicht auch von Spanien. Aber es zeigt sich doch, dass wir uns nicht verstecken müssen als Bundesliga und im internationalen Geschäft», sagte Neuendorf am Montagabend in Berlin am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards.

Borussia Dortmund und Bayern München stehen in dieser Saison in der Champions League im Halbfinale, Bayer Leverkusen in der Europa League. «Wir haben jetzt auch die große Chance, nächstes Jahr einen weiteren Champions-League-Kandidaten zu haben. Das ist für den deutschen Fußball insgesamt eine gute Nachricht und hat unseren Stellenwert international auch noch mal deutlich gesteigert», sagte der 62-Jährige.