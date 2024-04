Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.24 | Aktualisiert um: 13:26 | Überblick

NHL: 13-Tore-Spektakel zum Playoff-Auftakt in Winnipeg

WINNIPEG: In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hat es in der ersten Playoff-Runde ein 13-Tore-Spektakel gegeben. Die Winnipeg Jets schlugen die Colorado Avalanche vor heimischer Kulisse in Spiel eins der Serie mit 7:6. Für den Einzug in die nächste Runde sind vier Siege notwendig.

Die beste Defensive der Hauptrunde um den derzeit vielleicht besten Keeper der Liga, Winnipegs Connor Hellebuyck, kassierte bereits im ersten Drittel drei Gegentore - erzielte aber selbst ebenfalls drei Treffer. Auch in der Folge bot sich den Zuschauern ein echter Schlagabtausch, in dem sich die Jets im dritten Drittel zwischenzeitlich auf 6:3 und 7:4 absetzen konnten. Adam Lowry und Kyle Connor trafen jeweils doppelt.

Bericht: Tuchel Anwärter auf Trainerposten bei Man United

MÜNCHEN: Wie geht es für Thomas Tuchel nach dieser Saison weiter? Der Bayern-Trainer soll das Interesse eines englischen Topclubs geweckt haben.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel könnte dem «Kicker» zufolge nach seinem Abschied aus München ein Engagement bei Manchester United winken. Der 50 Jahre alte Fußballlehrer habe bereits einen ersten Kontakt mit dem englischen Rekordmeister gehabt, heißt es in dem Bericht. Demnach habe sich United-Miteigentümer James Ratcliffe für den Fall eines Rauswurfs von Chefcoach Erik ten Hag bei Tuchel erkundigt. Der Bayern-Trainer wolle sich aber zunächst auf die restlichen Spiele mit den Münchnern konzentrieren.

Tuchel wird die Bayern am Ende dieser Saison vorzeitig verlassen. Ein Umdenken hatte er trotz des jüngsten Einzugs ins Halbfinale der Champions League und der bislang erfolglosen Suche des Clubs nach einem Nachfolger abgelehnt. «Ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und steht», sagte Tuchel.

Bei Manchester United hat ten Hag die Erwartungen bislang nicht erfüllen können. Als Siebter der Premier League drohen die Red Devils die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. In der Königsklasse kam in dieser Saison das Aus schon nach der Vorrunde.

Sportpsychologe über Druck: Spieler wie Knorr haben es schwerer

BERLIN: Die Anforderungen an Spitzensportler sind hoch, das kann auch zu psychischen Problemen führen. Ein Experte erklärt, warum der Leistungsdruck jedoch nur selten von außen kommt.

Die Wechsel-Debatte um Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat Diskussionen über Druck im Spitzensport angeheizt. Nach Ansicht des Sportpsychologen Jürgen Walter erlegen sich Sportler diesen psychischen Stress jedoch oft selbst auf. «Hohe Erwartungen an den eigenen Erfolg und starker Leistungsdruck sind eine individuelle Sache, und jeder Sportler entscheidet selbst, wie viel Druck er empfindet», sagte Walter der Deutschen Presse-Agentur. Der Sportpsychologe appellierte: «Sportler müssen sich selbst mental stark machen. Eigenlob stimmt. Die Freude auf den Erfolg muss der Sorge vor dem Misserfolg immer überwiegen.»

Knorr will Bundesligist Rhein-Neckar Löwen im Sommer 2025 verlassen - und vermutlich zum dänischen Spitzenclub Aalborg Handbold wechseln. Viele Experten deuten den Schritt als Flucht aus dem Rampenlicht. Der zurückhaltende Knorr ist das Aushängeschild im deutschen Handball und steht wie kein anderer Spieler im Fokus der Öffentlichkeit.

«Introvertierte Sportler wie Juri haben natürlich tendenziell mehr Schwierigkeiten, sich von äußerem und selbstauferlegtem Druck zu befreien. Sie sind mehr nach innen gerichtet, sie hinterfragen mehr, sie reflektieren mehr und kommen dadurch auch leichter ins Grübeln», erklärte Walter. Aber: «Hohe Erwartungen an den eigenen Erfolg und starker Leistungsdruck sind eine individuelle Sache und jeder Sportler entscheidet selbst, wie viel Druck er empfindet», äußerte der Psychologe weiter.

Streich reagiert auf Kritik an Atubolu: «Das ist unser Weg»

FREIBURG: U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu wird in den sozialen Medien heftig kritisiert. Freiburg-Trainer Streich kann das nicht nachvollziehen und nimmt seinen Schlussmann mit deutlichen Worten in Schutz.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat sich schützend vor seinen Torhüter Noah Atubolu gestellt, nachdem der U21-Nationaltorhüter in den sozialen Medien zuletzt immer wieder stark in die Kritik geraten war. «Es ist mir viel zu unruhig mit ihm. Wir sind der SC Freiburg und haben einen 21-jährigen Torwart, der 40 Spiele gemacht und neunmal in der Liga zu null gespielt hat», sagte Streich nach dem 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05. «Der SC Freiburg entscheidet sich für einen Torwart aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Stadt. Genau das ist unser Weg.»

Zwei, drei Fehler habe Atubolu laut Streich in dieser Saison gemacht. Er habe aber auch in zahlreichen Spielen mitgeholfen, dass der Sport-Club auf dem siebten Platz stehe und weiter von der dritten Europapokal-Teilnahme in Folge träumen dürfe. «Das ist zu viel Theater in den sozialen oder teilweise asozialen Medien», sagte Streich. Der Coach erinnerte daran, dass bislang nur Bayer Leverkusens Lukas Hradecky häufiger ohne Gegentor blieb. «Das ist Wahnsinn, was der Kerl mitkriegt. Ich kann die Unruhe nicht nachvollziehen.»

Atubolu werde von allen im Verein unterstützt, sagte Streich. «Er hat Druck - nicht von intern, aber von außerhalb. Aber er macht es total gut, er ist cool. Wir werden sehen, ob er sich durchsetzt, aber ich bin von ihm überzeugt. Die Leute sollen stolz auf solche Spieler sein», betonte der Coach.

Matthäus sieht Demichelis als Trainerkandidat für Bayern

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat noch immer keinen Trainer für die kommende Saison. Lothar Matthäus hält einen früheren Münchner Abwehrspieler für einen geeigneten Anwärter.

In der Trainersuche beim FC Bayern hält TV-Experte Lothar Matthäus den früheren Münchner Martin Demichelis für einen möglichen Kandidaten. «Er ist erfolgreich. Ich weiß, dass er eine gute Ansprache hat, deshalb gefällt mir der Name», sagte der Fußball-Rekordnationalspieler beim Bezahlsender Sky. Der 43 Jahre alte Demichelis ist derzeit Trainer von River Plate in seiner argentinischen Heimat. Davor war er mehr als sieben Jahre Profi bei den Bayern und kehrte später als Nachwuchstrainer nach München zurück.

«Er hat Bayern-Vergangenheit, hat Titel geholt, kommt gut an bei den Spielern», sagte Matthäus über den ehemaligen Abwehrspieler. Der 62-Jährige lobte Demichelis für seine klaren Ansagen und betonte, dieser habe das Bayern-Gen. Matthäus verwies aber auch darauf, dass die Münchner Vereinsspitze womöglich einen älteren Trainer als Nachfolger für Thomas Tuchel bevorzugen könnte. «Er ist noch nicht so reif und erfahren», sagte Matthäus über Demichelis.

Die Bayern sind nach den Absagen von Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso und Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter auf der Suche nach einem Chefcoach für die kommende Spielzeit. Tuchel hatte einen Verbleib über seinen zum Saisonende vereinbarten Abschied hinaus zuletzt ausgeschlossen. «Wir sind sehr final und werden hoffentlich bald etwas verkünden können», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl am Samstag vor dem 5:1 beim 1. FC Union Berlin zum Stand der Trainersuche.