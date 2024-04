Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.04.24 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Radsport: Entscheidung über Vingegaards Tour-Start fällt Anfang Mai

KOPENHAGEN: Vor gut zwei Wochen war Radprofi Jonas Vingegaards schwer gestürzt. Ob der Däne bei der Tour de France antreten kann, entscheidet sich in zwei Wochen.

Die Entscheidung über Jonas Vingegaards Start bei der Tour de France soll Anfang Mai erfolgen. «Er muss sich von seinem sehr schweren Sturz erholen. Wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten beiden Wochen entwickelt und dann schmieden wir einen neuen Plan», sagte Frans Maassen, Sportdirektor des Teams Visma, dem dänischen Sender TV2. Die Tour de France beginnt am 29. Juni in Florenz, Vingegaard hatte die vergangenen beiden Auflagen gewonnen.

Am im Mai geplanten Höhentrainingslager für das wichtigste Radrennen der Welt wird Vingegaard nicht teilnehmen. Das stehe laut Maassen bereits fest. Der Niederländer unterstrich zudem noch einmal die Ausmaße der Verletzungen, die sich Vingegaard bei seinem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt am 4. April zugezogen hatte. «Er hatte eine punktierte Lunge, das war sein Hauptproblem», sagte Maassen. Neben einem gebrochenen Schlüsselbein und gebrochenen Rippen sei auch ein Finger gebrochen gewesen.

Vingegaard will nun die Belastung langsam steigern. «Er wird zuerst nur gehen, dann auf der Rolle fahren und dann auf der Straße. Das ist der Prozess, aber ich kann nicht sagen, wann das passieren wird», sagte Maassen. Bei einem Ausfall des 27-Jährigen muss das erfolgreiche Visma-Team an einer Alternative arbeiten. Kandidaten für die Kapitänsrolle bei der Tour wären Vuelta-Sieger Sepp Kuss und der frühere Tour-Dritte Steven Kruijswijk.

Trainer Schmidt will Vertrag in Heidenheim erfüllen

HEIDENHEIM: Frank Schmidt ist der dienstälteste Profi-Trainer in Deutschland. Ein Ende seiner Karriere hat der 50-Jährige bereits im Blick.

Frank Schmidt will mögliche Angebote ausschlagen und seinen Vertrag als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim erfüllen. Der 50-Jährige ist noch bis 2027 an den Neuling gebunden und wäre dann fast 20 Jahre im Amt. «Eines kann ich versprechen: Ich mache mich nicht vorher aus dem Staub. Wer eine Mannschaft führen will, muss glaubwürdig und verlässlich sein. Das bin ich. Wir im Trainerteam geben uns gegenseitig viel, sind noch nicht fertig, haben Kraft und Energie», sagte Schmidt der «Leipziger Volkszeitung».

Allerdings ist auch ein Ende in Sicht. «Zur Wahrheit gehört aber auch: Ich werde mit 60 sicher nicht mehr auf einer Trainerbank sitzen», sagte Schmidt. Seinen aktuellen Vertrag hatte er im Oktober 2021 unterschrieben. In der Vergangenheit hatte Schmidt gesagt, dass sein nächster Vertrag wohl eine etwas kürzere Laufzeit haben werde.

Der Coach hat den Club aus seiner Heimatstadt aus der Oberliga bis in die Bundesliga geführt. Dort steht der Außenseiter, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) RB Leipzig empfängt, kurz vor dem Klassenerhalt. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat Heidenheim zwölf Punkte Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz und liegt acht Zähler vor Relegationsrang 16. Beim vorzeitigen Klassenerhalt wolle Schmidt «weiter Vollgas geben. Ich hasse es, Dinge auslaufen zu lassen. Wir haben eine Verantwortung uns und der Konkurrenz gegenüber.»

Farm- statt Nationalteam: Reichel nicht bei der Eishockey-WM

LOS ANGELES: Lukas Reichel zählt zu den größten Eishockey-Talenten, hat aber eine schwierige NHL-Saison hinter sich. Das hat nun Folgen: Statt bei der WM für Deutschland spielt er in den USA zweitklassig.

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel steht Deutschland für die Weltmeisterschaft in Tschechien nicht zur Verfügung. Der Angreifer der Chicago Blackhawks muss stattdessen in den Playoffs für die Rockford IceHogs in der zweitklassigen AHL spielen, wie er nach dem letzten Saisonspiel gegen die Los Angeles Kings am Donnerstag mitgeteilt bekam. «Wir können auf jeden Fall das Ding holen. Es ist gut für mich, Playoffs zu spielen, aber leider kann ich deswegen nicht zur WM. Es sei denn, wir fliegen früher raus als gedacht», sagte Reichel der Deutschen Presse-Agentur nach dem 4:5 nach Verlängerung. Reichel hat eine durchwachsene dritte NHL-Saison hinter sich und musste bereits in den vergangenen Monaten mehrfach für das Entwicklungsteam der Blackhawks auflaufen.

Die WM im vergangenen Jahr, als Deutschland Vize-Weltmeister wurde, hatte der 21-Jährige wegen einer Verletzung verpasst. «Es ist auf jeden Fall enttäuschend, als deutscher Spieler will man, glaube ich, immer für die Nationalmannschaft spielen. Deswegen ist es nicht einfach», sagte er nach turbulenten Spiel in Los Angeles. Reichel hatte mit einem sehenswerten Treffer das 1:0 für die Blackhawks erzielt.

Die deutsche Auswahl muss in Tschechien (10. - 26. Mai) auch auf Tim Stützle von den Ottawa Senators verzichten. Der Angreifer sagte seine Teilnahme wegen Verletzungen an Schulter und Handgelenk ab. Auch Stützle hatte im vergangenen Jahr bereits gefehlt.