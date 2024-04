Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.24 | Aktualisiert um: 16:05 | Überblick

Schockierende Bilder von Skjelmose: Radprofi mit Unterkühlung

HUY: Bei widrigen Witterungsbedingungen leiden die Radprofis beim belgischen Klassiker Flèche Wallonne. Beim Dänen Skjelmose gibt es Entwarnung.

Nach den schockierenden Bildern des stark zitternden Mitfavoriten Mattias Skjelmose beim Rad-Klassiker Flèche Wallonne hat sein Rennstall Lidl-Trek Entwarnung gegeben. Der dänische Meister habe eine starke Unterkühlung erlitten, hieß es. Nach einer warmen Dusche und heißen Getränken sei es ihm besser gegangen, größere Behandlungen seien nicht nötig gewesen. Das Rennen war am Mittwoch unter widrigen Bedingungen ausgetragen worden.

Auf Videos war zu sehen, wie Skjelmose nicht mehr selbstständig vom Rad steigen konnte und anschließend stark zitternd von einem Betreuer weggetragen wurde. Der 23-Jährige, der im Vorjahr noch den zweiten Platz bei dem Rennen in Belgien belegt hatte, musste wie viele andere Fahrer auch vorzeitig aufgeben. Kälte und stundenlanger Regen hatten den Radprofis zu schaffen gemacht. Nur 44 Fahrer erreichten nach 198,6 Kilometern das Ziel in Huy. Den Sieg holte sich der Brite Stephen Williams.

58. Mal zu null: Neuer vor Real-Legende Casillas

MÜNCHEN: Manuel Neuer bleibt ein großer Erfolgsfaktor für den FC Bayern. Mit seinem nächsten Spiel ohne Gegentor stellt er einen Rekord auf. Zwei andere deutsche Keeper rangieren auch in den Top 10.

Mit seinem 58. Königsklassen-Spiel ohne Gegentor hat Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer in der Champions League einen Rekord aufgestellt. Der 38 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München hat nach seinem 138. Spiel in Europas Eliteliga nun eine sogenannte weiße Weste mehr in seiner Statistik als die spanische Torwartlegende Iker Casillas, die vor allem mit Real Madrid große Erfolge feierte. Casillas kam 177 Mal in der Champions League für die Königlichen und den FC Porto zum Einsatz.

Dritter in der Rangliste ist Italiens Torwart-Urgestein Gianluigi Buffon. Er blieb 52 Mal ohne Gegentor. In den Top 10 sind auch zwei weitere deutsche Torhüter vertreten. Der frühere Bayern-«Titan» Oliver Kahn war in 34 seiner 103 Königsklassen-Partien nicht zu überwinden und belegt den achten Platz. Zehnter ist Neuers Nationalteam-Konkurrent Marc-André ter Stegen. Bei 84 Einsätzen musste der Barcelona-Keeper in 32 Begegnungen nicht hinter sich greifen.