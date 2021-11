„Thailand Pass“ – Fragen, Antworten, Quintessenzen

Von: Björn Jahner | 06.11.21

Wo kann man den „Thailand Pass“ beantragen? –Auf der Online-Registrierungsplattform https://tp.consular.go.th.

Gilt er für alle 3 Einreisemodelle? – Ja, alle Flugreisenden benötigen den „Thailand Pass“ für die Einreise.

Ist mein „Certificate of Entry“ (COE) für die Einreise weiter gültig? – Ja, die ausgestellte COE berechtigt für die Einreise nach einem der 3 neuen, gelockerten Einreisemodelle.

Wie lange dauert das Genehmigungsverfahren des „Thailand Pass“? – Reisende müssen ihren Antrag mindes­tens 7 Tage vor dem geplanten Reisedatum einreichen.

Kann ich mein Reisedatum ändern, nachdem ich mich registriert und meinen QR-Code erhalten habe? – Wenn Sie Ihr Reisedatum bzw. Ihre Anmeldedaten ändern möchten, müssen Sie sich erneut für den „Thailand Pass“ registrieren.

Wenn ich mehrere Ein- und Ausreisen nach Thailand habe, kann ich dann mehrere Reisen über den Thailand Pass anmelden? – Ja, Sie können mehrere Anmeldungen gleichzeitig für Reisen nach Thailand zu verschiedenen Terminen registrieren. Bitte achten Sie darauf, jeweils den richtigen QR-Code bei der Gesundheitskontrolle und den Einwanderungsbeamten bei der Einreise vorzulegen. Andernfalls kann es zu Verzögerungen bei Ihrer Reise kommen.

Ich reise als Familie oder Gruppe. Kann ich nur einen Antrag für die ganze Familie/ Gruppe stellen? – Nein. Jede Person ab 12 Jahren muss sich individuell für die Ausstellung des „Thailand Pass“ registrieren. Die Daten von Kindern unter 12 Jahren können bei der Registrierung ihrer Eltern im Abschnitt „Persönliche Informationen“ eingetragen werden.

Können ungeimpfte Kinder nach demselben Modell wie ihre Eltern nach Thailand einreisen? – Jede Person ab 12 Jahren benötigt ein Attest, das bestätigt, dass sie mindes­tens 14 Tage vor Reiseantritt vollständig gegen Covid-19 geimpft wurde, um quarantänefrei nach Thailand einzureisen. Kinder unter 18 Jahren können in Begleitung ihrer Eltern oder eines Erziehungsberechtigten über das „Sandbox“-Modell nach Thailand einreisen.

Was sind AQ- und SHA+-Hotels? – AQ-Hotels sind Hotels, die im Rahmen des AQ-Modells als Quarantäneunterkünfte sowie als Orte genutzt werden, an denen Sie im Rahmen der Quarantänebefreiung auf Ihr RT-PCR-Ergebnis warten. SHA+-Hotels sind Hotels, die die Hygiene- und Seuchenschutzstandards der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ erfüllen und die als Hotels im Rahmen des „Sandbox“-Modells sowie als Orte genutzt werden, an denen im Rahmen der Quarantänebefreiung auf Ihr RT-PCR-Ergebnis warten.

Genieße ich in Thailand Reisefreiheit, wenn ich über eines der 3 Modelle ins Königreich eingereist bin? – Befreiung von der Quarantäne: Sie können zu allen Zielen in Thailand reisen, wenn der RT-PCR-Test bei der Ankunft negativ ist. „Sandbox“-Modell: Sie können für die Dauer von 7 Tagen frei im „Sandbox“-Gebiet reisen, wenn der RT-PCR-Test bei der Ankunft negativ ausfällt. Sobald Sie Ihren 7-tägigen obligatorischen Aufenthalt innerhalb des „Sandbox“-Gebietes absolviert haben, können Sie frei in andere Teile Thailands reisen. Alternative Quarantäne: Sie müssen Ihre 10-tägige obligatorische Quarantäne in Ihrem AQ-Hotel absolvieren. Sobald Sie die Quarantäne hinter sich gebracht haben, können Sie sich frei in ganz Thailand bewegen.

Muss ich mich im „Thailand Pass“-System regis­trieren, wenn ich auf dem Land- oder Seeweg ins Königreich einreisen möchte? – Derzeit ist das „Thailand Pass“-System nur für diejenigen vorgesehen, die mit dem Flugzeug nach Thailand reisen möchten. Das Registrierungssystem für diejenigen, die auf dem Land- und Seeweg nach Thailand reisen wollen, befindet sich noch im Aufbau.

Mein Land gehört nicht zu den Ländern/ Gebieten, die für die Befreiung von der Quarantäne in Frage kommen. Wird mein Land in Zukunft einbezogen? – Die Liste der Länder/ Gebiete, die für die Befreiung von der Quarantäne in Frage kommen, wird ständig überprüft und überarbeitet. In der Zwischenzeit können Sie, wenn Sie nach Thailand reisen möchten, das „Sandbox“- oder das Alternative-Quarantäne-Modell in Anspruch nehmen, je nach Ihrem Impfstatus.

Muss ich mein Covid-19-Testergebnis (RT-PCR) über das „Thailand Pass“-System einreichen? – Nein. Sie müssen jedoch Ihr Covid-19-Testergebnis (RT-PCR), das innerhalb von 72 Stunden vor Ihrer Reise ausgestellt wurde, den Beamten am Flughafen vorlegen, es sei denn, Sie sind thailändischer Staatsangehöriger und reisen über das Alternative-Quarantäne-Modell ins Königreich ein. Anderen Personen kann bei Nichtvorlage des Covid-19-Testergebnisses (RT-PCR) die Einreise nach Thailand verweigert werden.

Wie kann ich meinen QR-Code vorlegen, wenn ich kein Smartphone habe? – Drucken Sie den erhaltenen QR-Code vor Reiseantritt aus und legen ihn den Beamten bei der Einreisekontrolle am Flughafen vor.









Einreise ohne Quarantäne – „Test & Go“



Vollständig geimpfte Reisende aus 63 Ländern dürfen ohne Quarantäne nach Thailand einreisen:



Australien, Bahrain, Belgien, Bhutan, Brunei, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Katar, Kroatien, Kuwait, Laos, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Malta, Mongolei, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern.



Weitere Informationen unter www.mfa.go.th/en/index.