Ablauf der drei Einreisemodelle nach Thailand

DER FARANG präsentiert seiner Leserschaft eine Übersicht zu den Voraussetzungen und zum Ablauf der drei neuen Einreisemodelle– Test & Go, Sandbox und Alternative Quarantäne. Die drei neuen Einreisemodelle sind am 1. November 2021 in Kraft getreten.

Für den Großteil der Leserschaft (D-A-CH) gilt das Test & Go-Modell! Dennoch werfen wir nachfolgend einen Blick auf alle drei Einreisemodelle.

Reisenden aus 63 Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, wird die Einreise ohne Quarantäne nach dem Test & Go-Prinzip gestattet, vorausgesetzt, sie sind vollständig gegen Covid-19 geimpft und wurden vor ihrer Abreise negativ auf das Virus getestet. Nach der Ankunft in Thailand müssen sie einen weiteren PCR-RT-Test absolvieren, der im vorab gebuchten AQ-Hotel (bei größeren Hotels) oder in einem Testzentrum durchgeführt wird:

Reisende aus Ländern, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind und vor ihrer Abreise negativ auf das Virus getestet wurden, aber nicht aus den 63 Ländern kommen, die auf der Liste mit niedrigem Covid-19-Risiko geführt sind, können über das Sandbox-Modell nach Thailand einreisen. Das Modell schreibt eine siebentägige Gebietsquarantäne in einem der „Sandbox“-Gebiete vor – sie dürfen das Hotel verlassen und sich frei im jeweiligen „Sandbox“-Gebiet bewegen. Nach sieben Nächten Aufenthalt und zwei Covid-19-Tests mit negativem Befund wird ihnen die Weiterreise zu anderen Destinationen in Thailand gestattet:

Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht von der Quarantäne befreit sind, nicht oder nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind und auf dem Luft- oder Seeweg nach Thailand einreisen, müssen eine Alternative Quarantäne (AQ) in einem AQ-Hotel absolvieren, bevor sie zu anderen thailändischen Zielen weiterreisen dürfen: