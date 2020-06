CHIANG MAI: Mit der Sunday Walking Street in der Ratdamnoen Road meldet sich am Sonntag, 7. Juni eine der beliebtesten Attraktionen Chiang Mais aus der Corona-Pause zurück.

Die verkehrsbefreite Shoppingmeile wird fortan jeden Sonntag von 16.00 bis 21.00 Uhr unter Anwendung nachfolgender Corona-Sicherheitsvorkehrungen ausgerichtet:

1. Gesundheitskontrollpunkte zum Temperatur-Screening an den Eingängen am Tha Pae Gate, vor dem Phra-Singh-Tempel, an der Yupparaj-Schule und den Buddhisopol-Kreuzungen.

2. Zur Beachtung der sozialen Distanzierung werden alle Verkaufsstände in einem Abstand von mindestens einem Meter voneinander errichtet. Alle Essensverkaufsstände werden mit Plexiglasscheiben ausgestattet.

3. Alle Besucher sowie auch Verkäufer müssen sich beim Betreten des Marktbereiches registrieren, um eine eventuelle spätere Kontaktverfolgung zu ermöglichen.

4. Förderung bargeldloser Bezahlsysteme.

5. Detaillierte Schilder mit Produktinformationen und Preisangaben, um Konversationen zwischen Verkäufern und Käufern zu minimieren.

6. An jedem Verkaufsstand muss kostenlos Handdesinfektionsgel zur Verfügung stehen. Neu ist auch, dass auf der Sunday Walking Street fortan keine Open-Air-Massagen mehr angeboten werden dürfen. Auch Straßenkünstler werden vom Marktbereich verbannt.