Neues aus dem Ausland am Freitag

Deutschlands Maschinenbauer weiterhin auf der Suche nach Fachkräften

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauer sind weiterhin auf der Suche nach Fachkräften. Fast zwei Drittel (62 Prozent) von 418 Unternehmen, die der Branchenverband VDMA befragt hat, planen die Einstellung von zusätzlichem Personal in den nächsten Monaten.

Eine Herausforderung blieben die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Freitag in Frankfurt mit. «Auch wenn diese im Vergleich zum Frühjahr leicht nachgegeben haben, berichten rund 70 Prozent der Unternehmen von starken Engpässen bei technischen Fachkräften.»

Jedes sechste Unternehmen konnte den Angaben zufolge vom bisherigen Fachkräfteeinwanderungsgesetz profitieren. Seit Inkrafttreten des Gesetzes im März 2020 haben demnach 16 Prozent der Unternehmen Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten eingestellt. 10 Prozent haben es den Angaben zufolge versucht, hatten allerdings bislang keinen Erfolg. Als größte Hürden nennen die Unternehmen Bürokratie und mangelnde Sprachkenntnisse.

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr eine Neufassung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auf den Weg gebracht mit dem Ziel, die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz beschlossen. Einige Regelungen des Gesetzes treten ab November 2023 in Kraft, andere ab März 2024 beziehungsweise ab Juni 2024.

Neue Ära der HIV-Prävention: Vaginalringe in Südafrika

GENF: In Südafrika beginnt der Einsatz eines neuen Produkts im Kampf gegen HIV-Infektionen. Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria spricht von einer neuen Ära, wie er am Freitag in Genf berichtete. Drei lokale Organisationen wollen in Südafrika demnächst Vaginalringe ausgeben, mit denen sich Frauen im gewissen Umfang vor einer Infektion schützen können. 16.000 seien mit finanzieller Unterstützung des Globalen Fonds bestellt worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte den Einsatz 2021 empfohlen. HIV-Infektionen seien bei Frauen, die den Ring nutzten, in Studien um bis zu 35 Prozent zurückgegangen. Zwei Verlängerungsstudien deuteten auf eine deutlich höhere Wirksamkeit hin. Der Exekutivdirektor des Globalen Fonds, Peter Sands, erwartet «revolutionäre Auswirkungen» auf die HIV-Prävention. Er hoffe, dass viele Länder dem Beispiel Südafrikas folgen, teilte er mit. Weitere Länder im südlichen Afrika hätten den Ring bereits zugelassen.

Der Ring besteht aus Silikon und wird in die Scheide eingesetzt, wie der Globale Fonds berichtete. Dort gibt er über 28 Tage den antiretroviralen Wirkstoff Dapivirin frei. Nach einem Monat muss er gewechselt werden. Es sei eine diskrete Möglichkeit, sich zu schützen. Die andere Möglichkeit ist, täglich ein Medikament zur Vorbeugung gegen eine Infektion einzunehmen. Das fänden viele Frauen aber aus verschiedenen Gründen schwierig. Auch Kondome können Ansteckungen verhindern, aber über die Verwendung entscheiden in der Regel Männer. «Wir müssen Frauen mehr Kontrolle über ihre Gesundheit und ihren Körper geben», sagte die Chefin der Aids-Stiftung Südafrikas, Ntombenhle Mkhize.

Kein Land ist von HIV so stark betroffen wie Südafrika. Dort leben fast acht Millionen Menschen mit dem Virus. Das Land hatte 2022 global die höchste Zahl von HIV-Neuinfektionen, mehr als 160.000.

Schüsse von Rotterdam: Mutmaßlicher Täter war psychisch auffällig

ROTTERDAM: Der mutmaßliche Täter der tödlichen Angriffe in Rotterdam hatte offenbar psychische Probleme. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits vor längerer Zeit die Uniklinik in der niederländischen Hafenstadt vor psychisch auffälligem Verhalten des Studenten gewarnt, das geht aus einem am Freitag von Medien veröffentlichten Schreiben der Justiz hervor. Der 32 Jahre alte Student hatte am Donnerstag drei Menschen getötet. Er war festgenommen worden, sein Motiv ist noch unklar. Am Freitag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Justiz hatte dem Schreiben zufolge die Uniklinik der Erasmus-Universität auch informiert, dass der Mann polizeilich bekannt war. Er war wegen Tierquälerei vorbestraft. In dem Brief warnte die Justiz davor, dem Studenten ein Arzt-Diplom zu verleihen. Die Universität reagierte bisher nicht auf die Berichte.

Der Verdächtige hatte nach Polizeiangaben zunächst in einer Wohnung eine 39 Jahre alte Frau erschossen. Ihre 14-jährige Tochter wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Der Mann hatte dann in der Uniklinik einen Dozenten erschossen und Feuer gelegt. Die Frau soll nach Medienberichten eine Nachbarin des Mannes gewesen sein und ihn wegen Tierquälerei angezeigt haben.

Zahl der Arbeitslosen sinkt im September leicht

NÜRNBERG: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September im Vergleich zum August leicht um 69.000 auf 2,627 Millionen gesunken.

Die Quote ging um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 141.000 Arbeitslose mehr.

Hunderte Migranten setzen aus der Türkei nach Griechenland über

ATHEN: Die Zahl der Migranten, die aus der Türkei irregulär zu den griechischen Inseln übersetzen, steigt weiter. Vom 23. bis zum 27. September seien 1691 Menschen von den griechischen Sicherheitskräften aufgegriffen worden, teilte das griechische Migrationsministerium am Freitag mit. Nach Angaben der Küstenwache sind die meisten Migranten Männer. Sie wurden vor oder auf den Inseln Lesbos, Samos, Pserimos, Farmakonisi, Leros, Symi und Rhodos aufgegriffen.

Wegen der deutlich erhöhten Zahlen von Migranten ist die Kapazität der fünf Registrierlager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos fast erreicht. In diesen Camps mit einer Gesamtkapazität für 15.190 Menschen harren zurzeit (Stand 27. September) 14.433 Asylsuchende aus. Am 1. Januar 2023 lebten dort rund 4400 Menschen. Am schlimmsten sei die Lage auf der Ferieninsel Samos. Im Aufnahmelager dieses Eilands leben laut der Statistik des Migrationsministeriums 2000 Menschen mehr als das Camp aufnehmen kann (2040).

Laut UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) ist die Zahl der Migranten in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: Bis zum 24. September waren demnach 28.679 Menschen auf dem Land- oder Seeweg aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU gekommen. Im gesamten Vorjahr waren rund 18.700 Menschen irregulär eingereist. Die Dunkelziffer dürfte viel größer sein, schätzen Offiziere des griechischen Grenzschutzes.

Israels Verteidigungsminister besucht Holocaust-Mahnmal «Gleis 17»

BERLIN: Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat zum Abschluss seines ersten Amtsbesuchs in Berlin auch das Holocaust-Mahnmal «Gleis 17» im Grunewald besucht. Gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius traf er dort am Freitag Holocaust-Überlebende. Beide legten an der Gedenkstätte einen Kranz nieder und zündete Gedenkkerzen für die Opfer an.

Das Mahnmal erinnert an die etwa 10.000 Jüdinnen und Juden, die von dort während der NS-Diktatur mit Zügen aus Berlin in Konzentrationslager deportiert wurden. Galants Mutter, eine Holocaust-Überlebende aus Polen, war im Mai im Alter von 88 Jahren gestorben.

Am Donnerstag hatte Galant in Berlin mit Pistorius eine Absichtserklärung über eine engere Zusammenarbeit beider Länder im Sicherheitsbereich unterzeichnet. Es wurde auch ein Zusatzvertrag unterschrieben, der den Produktionsbeginn des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 ermöglicht. Es soll in rund zwei Jahren grundsätzlich einsatzfähig sein und Deutschland und seinen Nachbarn Schutz vor Mittelstreckenraketen bieten. Der Kauf des Raketenabwehrsystems ist eine Reaktion Berlins auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Galant sagte nach der Unterzeichnung des Vertrags beider Länder, fast 80 Jahre nach dem Holocaust sei «dies ein bewegender Moment für jeden Juden». Als Sohn und Enkel von Holocaust-Überlebenden sei dies für ihn auch persönlich bewegend.

Zwei Tote und ein Verletzter bei Schießerei in Marseille

MARSEILLE: Bei einer Schießerei im Drogenmilieu sind im südfranzösischen Marseille zwei Männer getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Ein von mehreren Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie der Schütze am Donnerstagabend in einer belebten Straße aus einem dunklen Auto steigt und mit einer Kalaschnikow auf die Opfer auf dem Bürgersteig feuert. Wie die örtliche Zeitung «La Provence» am Freitag unter Verweis auf die Polizei berichtete, wurde der Wagen später ausgebrannt aufgefunden. Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden haben demnach in Marseille in diesem Jahr bereits 44 Menschen das Leben gekostet, 110 wurden verletzt.

Zuletzt hatte sich die Spirale der Gewalt in der Hafenstadt beschleunigt und Innenminister Gérald Darmanin beorderte Spezialkräfte der Polizei nach Marseille. Die Schießereien, bei denen es um Verteilkämpfe um die lukrativen Verkaufspunkte für Drogen in den Hochhaussiedlungen der Stadt geht oder schlicht um Rache aber dauern an. Einer der jetzt Erschossenen soll nach Angaben der Zeitung 2019 in einen Mordversuch im Drogenmilieu verwickelt gewesen sein. Immer wieder gibt es Zufallsopfer. Vor zweieinhalb Wochen wurde eine Studentin in ihrem Zimmer tödlich getroffen, als Kriminelle mit einem Sturmgewehr blindlings auf eine Hausfassade feuerten.

Die Bevölkerung der betroffenen Viertel fühlt sich durch die Drogengewalt regelrecht terrorisiert, immer wieder gibt es Demonstrationen und Trauermärsche. Schüsse, die letztlich von Jägern stammten, sorgten vor einer Woche für einen Polizeieinsatz und Panik in einer Grundschule. Wie «La Provence» berichtete, flüchteten sich die Kinder unter ihre Tische, einige mussten sich vor Angst übergeben.