Neues aus dem Ausland am Mittwoch

«Corriere della Sera»: China will EU und Nato spalten

MAILAND: Zur Europa-Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dessen Kalkül schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Mittwoch:

«Ein Fuchs streifte in Europa umher. Oder war es ein Wolf? Die Reise von Xi Jinping in den vergangenen Tagen zwischen Paris, Belgrad und Budapest wurde von vielen Beobachtern als sehr listig angesehen. (...) In Peking sieht man die Tour wahrscheinlich als raffinierte Diplomatie. Und auch im Westen: Für uns Europäer gelten die chinesischen Machthaber immer als geschickt und gewitzt. Füchse. (...) Xis Europa-Woche war ungestüm, unverhohlen und fast kriegerisch wie nie zuvor. (...) Die Botschaft: Wer sich irgendwie von Brüssel und der Nato befreit, wird mit Chinas Freundschaft und vor allem mit Investitionen belohnt. Eine Information, die bereits von anderen gespitzten Ohren aufgenommen wurde. (...)

Das Ergebnis der kuriosen Europa-Reise des chinesischen Staatschefs ist die Bestätigung seines Wunsches, die EU und die Nato zu spalten und Europa von den USA zu distanzieren. Und es ist die Bestätigung seiner Unterstützung für die russische Aggression gegen die Ukraine: Es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, dass nicht, wie manche behaupten, der Westen Kiew benutzt, um Russland anzugreifen, sondern dass es Peking ist, das Moskau benutzt, um den Westen zu schwächen. (...) Xis unerwartete und zur Schau gestellte Aggressivität hat in Paris und ganz Europa Gefahrenwarnungen ausgelöst. Diese sind sich nun vielleicht mehr als zuvor des Ausmaßes der chinesischen Herausforderung bewusst.»

EU-Behörde: Klimawandel bedroht zunehmend Gesundheit

KOPENHAGEN: Der Klimawandel werde die Menschen zunehmend Wetterextremen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen aussetzen, warnt die EU-Umweltagentur. Und fordert rasches Handeln.

Der Klimawandel verschlimmert einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) zufolge Überschwemmungen und Dürren und verringert die Wasserqualität. Dies stelle eine zunehmende Bedrohung für die Gesundheit der Menschen dar, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der EU-Behörde mit Sitz in Kopenhagen. Sie fordert ein schnelles Handeln und bessere Abstimmungen zwischen Regierungen und Behörden, um gesundheitliche Risiken einzuschränken oder zu vermeiden.

Schon heute lebe jeder achte Europäer in Gebieten, die potenziell für Flussüberschwemmungen anfällig seien, heißt es in dem Bericht weiter. Vor allem ältere Menschen, Kinder, Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand, einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, Landwirte und Rettungskräfte seien am stärksten von Überschwemmungen, Dürren, Waldbränden oder Krankheiten, die über das Wasser und Erreger übertragen werden, betroffen.