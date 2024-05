Neues aus dem Ausland am Freitag

Frau in London mitten am Tag erstochen

LONDON: Mitten am Tag ist eine Frau auf einer Straße in London erstochen worden. Die Polizei nahm einen 22-Jährigen unter Mordverdacht fest, wie die Metropolitan Police mitteilte. Zum möglichen Motiv machte die Behörde zunächst keine Angaben.

Die Zeitung «Times» zitierte am Freitag eine Augenzeugin, der Mann habe am Donnerstag die Handtasche der Frau stehlen wollen. Der Täter habe an der Tasche gezerrt, die Frau, die zwischen 60 und 70 Jahre alt gewesen sein soll, habe die Tasche aber festgehalten. Daraufhin habe der Mann drei Mal auf sie eingestochen, sagte die Augenzeugin.

Rettungskräfte versorgten das Opfer, dennoch starb die Frau an ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde bald darauf etwa einen Kilometer vom Tatort im Nordwesten der britischen Hauptstadt entfernt festgenommen.