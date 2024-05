Neues aus dem Ausland am Montag

Mercedes: Keine ausschließlich vollelektrische Generation ab 2028

STUTTGART: Der Autobauer Mercedes-Benz hat den Plan einer ausschließlich vollelektrischen Generation von Baureihen ab 2028 verworfen. Das teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage mit. Demnach soll die Produktion flexibel für Verbrenner- und Elektroantriebe aufgestellt sein. Zuvor hatte das «Handelsblatt» über den Entwicklungsstopp einer neuen Plattform für elektrische Modelle wie etwa der S-Klasse berichtet. Konkret zu der Plattform äußerte sich der Autobauer zunächst nicht.

Mercedes teilte jedoch mit, dass bis in die 2030er-Jahre hinein sowohl Elektroantriebe als auch Verbrenner produziert werden sollen. «Das Tempo der Transformation bestimmen die Marktbedingungen und die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden», teilte das Unternehmen mit.

Den Angaben nach schafft Mercedes-Benz weiter die Voraussetzungen für eine bilanziell CO2-neutrale Neuwagenflotte im Jahr 2039. Der Autobauer geht davon aus, dass der weltweite Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden an seinen Neuwagenverkäufen in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bis zu 50 Prozent erreichen wird.

Polens Präsident vereidigt vier neue Minister von Tusks Regierung

WARSCHAU: Polens Präsident Andrzej Duda hat vier neue Minister der Regierung von Donald Tusk vereidigt. «Heute nehmen wir einen Wechsel in sehr wichtigen Ämtern vor», sagte Duda am Montag bei der Vereidigung im Präsidentenpalast in Warschau. Hintergrund der Kabinettsumbildung ist, dass vier bisherige Minister bei der Wahl zum Europaparlament am 9. Juni kandidieren. Der Wechsel soll Tusks seit Dezember amtierender Regierung aber auch neuen Schwung bringen.

Auf den ausscheidenden Kulturminister Bartlomiej Sienkiewicz folgt Hanna Wroblewska, langjährige Direktorin der Nationalen Kunstgalerie Zacheta in Warschau. Nachfolger von Innenminister Marcin Kierwinski wird der bisherige Geheimdienstkoordinator Tomasz Simoniak, der künftig beide Ämter in Personalunion führen wird. Neuer Minister für Staatsbeteiligungen wird Jakub Jaworowski, er folgt auf Borys Budka. Anders als diese drei Ressorts, die in der Hand von Tusks Partei Bürgerkoalition sind, verhält es sich mit dem Ministerium für Entwicklung und Technologie. Der bisherige Amtsinhaber Krzysztof Hetman gehört zum christlich-konservativen Dritten Weg. Auf ihn folgt Krzysztof Paszyk, bislang Fraktionschef seiner Partei.

Drei mutmaßliche Geheimdienstmitarbeiter Hongkongs in London angeklagt

LONDON: In Großbritannien sind drei Männer angeklagt worden, weil sie für den Geheimdienst Hongkongs tätig gewesen sein sollen. Wie die Londoner Metropolitan Police am Montag mitteilte, werden den zwischen 37 und 63 Jahre alten Männern mehrere Verstöße gegen das Gesetz für nationale Sicherheit des Vereinigten Königreichs vorgeworfen, darunter die Unterstützung eines ausländischen Geheimdiensts und ausländische Einmischung.

«Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden mehrere Festnahmen gemacht und in ganz England Durchsuchungen durchgeführt», sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Insgesamt seien elf Menschen in London und der Region Yorkshire festgenommen worden, von denen acht inzwischen wieder auf freiem Fuß seien.

In den vergangenen Jahren sind viele Bürgerrechtsaktivisten aus Hongkong nach Großbritannien geflohen. Hintergrund ist, dass Peking in der früheren britischen Kronkolonie Hongkong die Menschen- und Bürgerrechte drastisch ausgehöhlt hat. Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Mit der Einführung eines strengen Sicherheitsgesetzes erstickte Peking vor einigen Jahren die Demokratiebewegung in der Finanzmetropole. Großbritannien lockerte die Visabestimmungen für Menschen aus Hongkong.

Neuer UN-Vertrag: Afrika verlangt Sanktionen gegen Biopiraterie

GENF: Die Gruppe der afrikanischen Länder hat beim geplanten Vertrag zur Unterbindung von Biopiraterie Sanktionen gegen Firmen oder Länder verlangt, die die Bestimmungen verletzen. «Unsere Gruppe unterstützt angemessene Sanktionen, um die Durchsetzung des Abkommens zu gewährleisten», sagte der Vertreter Kenias im Namen der afrikanischen Gruppe am Montag in Genf. Dort begann nach mehr 20 Jahren Verhandlungen die Schlussrunde für einen neuen UN-Vertrag über den Umgang mit genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen. Er soll spätestens am 24. Mai verabschiedet werden.

Der Vertrag soll Biopiraterie einen Riegel vorschieben, also verhindern, dass Firmen oder Wissenschaftler Pflanzen oder anderen Organismen aus anderen Ländern mitnehmen und daraus lukrative Produkte oder Medikamente herstellen. Herkunftsländer sollen an etwaigen Profiten beteiligt oder anderweitig entschädigt werden. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit, sagte der Vertreter Kenias: «Die afrikanische Gruppe setzt sich für ein internationales Abkommen ein, das die souveränen Rechte der Mitgliedsstaaten über ihr traditionelles Wissen und die damit verbundenen genetischen Ressourcen anerkennt und schützt.»

Firmen müssten laut Vertragsentwurf bei Patentanmeldungen künftig angeben, woher ihr Material stammt. Herkunftsländer können dann prüfen, ob dafür alle Genehmigungen eingeholt und die nötigen Beteiligungsverträge abgeschlossen wurden. An den Verhandlungen bei der UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) nehmen etwa 1200 Diplomaten und Regierungsvertreter teil».