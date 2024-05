Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.05.24 | Überblick

Gefängnistransporter überfallen - zwei Menschen getötet

EURE: Bei einem Überfall auf einen Gefangenentransport im Norden Frankreichs sind zwei Polizisten getötet worden. Der Häftling sei zusammen mit den Angreifern geflohen, berichteten mehrere Medien übereinstimmend am Dienstag. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Transporter sei am Vormittag an einer Mautstelle in der Region Eure überfallen worden, hieß es. Es kam zu einem Schusswechsel, der Häftling konnte daraufhin zusammen mit den Angreifern fliehen. Über seine Identität war zunächst nichts bekannt. Derzeit sucht ein Polizeihubschrauber das Gebiet ab.

«Alle meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und ihren Kollegen», schrieb Justizminister Éric Dupond-Moretti auf X.

Gute Wasserqualität: Blaue Flagge für fast 500 italienische Strände

ROM: Der Sommer kann kommen: In Italien hat sich die Wasserqualität laut einer alljährlichen Erhebung an einigen Küsten verbessert. Die Umweltstiftung FFE zeichnete am Dienstag annähernd 500 italienische Strände mit der blauen Flagge aus, die für sauberes Wasser und Umweltschutz steht. Das sind 14 mehr als vergangenes Jahr. Die meisten prämierten Strände finden sich am Mittelmeer in der Region Ligurien (34) im Norden des Landes und in Apulien (24) ganz im Süden.

Insgesamt darf dieses Jahr an 485 italienischen Stränden die blaue Flagge wehen. Allerdings mussten zehn die Auszeichnung wieder abgeben. Die blaue Flagge wird bereits seit Mitte der 1980er Jahre von der europäischen Umweltstiftung Foundation for Environmental Education (FEE) vergeben, auch in anderen europäischen Ländern. In Südtirol und in der Nachbarregion Trentino wurden auch mehrere Seen ausgezeichnet.

EU-Kommission reagiert zurückhaltend auf höhere US-Zölle gegen China

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat zurückhaltend auf neue US-Sonderzölle gegen Elektroautos aus China reagiert. Die Behörde nehme die Entscheidung der Amerikaner zur Kenntnis und prüfe, welche Auswirkungen diese auf die EU haben könnte, sagte ein Sprecher der Kommission am Dienstag in Brüssel. Details dazu, wie die Kommission den Schritt der Amerikaner bewertet, nannte der Sprecher zunächst nicht.

US-Präsident Joe Biden versperrt Elektroautos aus China den Weg in die USA mit Sonderzöllen von 100 Prozent, wie die US-Regierung am Dienstag ankündigte. Zudem verhängen die US-Amerikaner neue oder stark erhöhte Zölle unter anderem für Solarzellen, Halbleiter, Hafenkräne und Medizinartikel wie Kanülen und Schutzmasken. China flute die globalen Märkte mit künstlich verbilligten Exporten, hieß es vonseiten der US-Regierung. Die Maßnahmen seien zugleich auf einige strategisch wichtige Bereiche beschränkt.

Die EU untersucht derzeit selbst, inwiefern China den Markt für E-Autos verzerrt. Auch dazu nannte ein Sprecher am Dienstag keine neuen Details. Eine Entscheidung, ob die EU etwa Strafzölle erhebt, steht noch aus. Anfang vergangener Woche zeigte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Dreiertreffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris entschlossen. «Wir werden unsere Firmen verteidigen, wir werden unsere Wirtschaft verteidigen, wir werden nie zögern das zu tun, wenn das nötig ist», sagte die deutsche Spitzenpolitikerin.