Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.21 | Überblick

Ex-BVB-Profi Chapuisat über Seoane in Leverkusen: «Kann gut passen»

BERN: Der langjährige Bundesliga-Profi Stéphane Chapuisat traut seinem Schweizer Landsmann Gerardo Seoane als Trainer von Bayer Leverkusen einiges zu. «Das kann gut passen», sagte der Chefscout von Seoanes bisherigem Verein Young Boys Bern der Deutschen Presse-Agentur: «Er hat viele Qualitäten. Er hat eine gute, offensive Spielphilosophie und ich denke, dass er in Leverkusen auch die Spieler dazu hat, sie umzusetzen.»

Den Abgang des 42-Jährigen in Bern bedauert Chapuisat, der in der Bundesliga für Bayer Uerdingen und Borussia Dortmund gespielt hat. «Aber so ist das bei uns, wenn einer gut ist», sagte der 51-Jährige: «Wir sind eben eine Ausbildungs-Liga.»

2018 hatte Seone als Nachfolger des künftigen Mönchengladbacher Trainers Adi Hütter Bern übernommen und wurde in allen drei Jahren Meister. In der Zwischenrunde der letzten Europa League warf er Leverkusen durch zwei Siege (4:3, 2:0) in der Zwischenrunde raus.

Rekorde für Italien: Seit mehr als 1143 Minuten ohne Gegentor

LONDON: Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat im EM-Achtelfinale gegen Österreich am Samstagabend zwei Rekorde aufgestellt. Nach 89 Minuten des Spiels waren die Italiener beim Stand von 0:0 seit insgesamt 1144 Minuten ohne Gegentor und überboten damit eine alte italienische Bestmarke von Ex-Torhüter Dino Zoff aus den Jahren 1972 bis 1974. Das davor letzte Gegentor hatte die Squadra Azzurra am 14. Oktober 2020 in der Nations League beim 1:1 gegen die Niederlande kassiert. Damals war Donny van de Beek der Torschütze für die Niederländer. Beim 2:1-Sieg gegen Österreich beendete der Stuttgarter Bundesliga-Profi Sasa Kalajdzic (114.) diese Serie.

Zudem sind die Italiener jetzt seit 31 Spielen unbesiegt, die letzte Niederlage datiert vom September 2018 mit einem 0:1 gegen Portugal in der Nations League.