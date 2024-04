Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Verstappen baut Formel-1-Führung mit Sieg in Japan aus

SUZUKA: Ein Crash schon während der Auftaktrunde sorgt beim Formel-1-Rennen in Japan für eine lange Unterbrechung. Danach feiert Weltmeister Max Verstappen seinen Suzuka-Hattrick.

Max Verstappen hat zum dritten Mal nacheinander den Großen Preis von Japan gewonnen und seine Führung in der Formel-1-WM ausgebaut. Nach einem Unfall schon während der Auftaktrunde setzte sich der niederländische Red-Bull-Star am Sonntag in Suzuka vor seinem Teamkollegen Sergio Peréz und Ferrari-Pilot Carlos Sainz durch.

Für den 26-Jährigen war es nach einer 32 Minuten langen Unterbrechung infolge des Unfalls im vierten Rennen des Jahres der dritte Sieg, insgesamt triumphierte er zum 57. Mal in seiner Karriere. Vor zwei Wochen in Australien war Verstappen wegen eines technischen Defekts vorzeitig ausgeschieden.

Nico Hülkenberg vom US-Team Haas verpasste als Elfter die Punkteränge diesmal knapp. Die in den frühen Unfall verwickelten Daniel Ricciardo von Visa RB und Alex Albon von Williams konnten selbstständig aus ihren Autos aussteigen.