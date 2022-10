Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Klauß

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg hat sich nach einem enttäuschenden Saisonverlauf von Trainer Robert Klauß getrennt. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, wurde der 37-Jährige noch am späten Sonntagabend von seinen Aufgaben entbunden. «Wir bedauern diese Entscheidung, aber sie ist unumgänglich gewesen. Robert hat hier über mehr als zwei Saisons einen guten Job gemacht. Allerdings war die Entwicklung in den zurückliegenden Wochen ganz und gar nicht zufriedenstellend», erklärte der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking. Der «Club» hatte am Sonntag mit 0:3 beim Karlsruher SC verloren und ist nur 14. der Tabelle. Der Nachfolger von Klauß soll die Mannschaft schon am kommenden Spieltag betreuen.

Vor Tottenham-Spiel: Götze fehlt im Abschlusstraining der Eintracht

FRANKFURT/MAIN: Ohne Mario Götze hat Eintracht Frankfurt das Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur absolviert. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten fehlte wegen einer Knöchelblessur bei der Übungseinheit am Montagvormittag. Damit erscheint ein Einsatz von Götze im Duell mit dem Tabellendritten der englischen Premier League an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) zumindest fraglich. Der 30-Jährige hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim 2:0-Sieg gegen Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin zugezogen.

Nach Stadion-Tragödie: Indonesiens Regierung setzt Expertenteam ein

MALANG: Indonesien hat nach der tödlichen Massenpanik in einem Fußballstadion ein unabhängiges Expertenteam eingesetzt, das die Hintergründe klären soll. Dies wurde am Montag nach einer Sondersitzung der Regierung mit hochrangigen Sicherheitsbeamten bekannt. Die Tragödie mit mindestens 125 Toten in der Stadt Malang ist eine der schlimmsten Stadion-Katastrophen in der Geschichte des Fußballs. Das «Joint Independent Fact Finding Team» werde aus Regierungsbeamten, Vertretern des Fußballverbandes, Experten, Akademikern und Journalisten bestehen, sagte Sicherheitsminister Mohammad Mahfud.

«The Athletic»: Nkunku unterschreibt Vorvertrag beim FC Chelsea

LEIPZIG: Christopher Nkunku steht laut einem Bericht von «The Athletic» vor einem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea. Deutschlands Fußballer des Jahres soll nach Informationen des Online-Portals einen Vorvertrag bei den Westlondonern unterschrieben haben. Im Gegenzug soll sich der Premier-League-Club demnach verpflichtet haben, dem Bundesligisten eine Ablösesumme zu zahlen, die über der Ausstiegsklausel des 24-jährigen Franzosen in Höhe von 60 Millionen Euro liegt. RB hatte erst im Juni den Kontrakt mit dem Angreifer in Leipzig vorzeitig bis 2026 verlängert.

3:1 gegen Frankreich: Tischtennis-Team verhindert vorzeitiges WM-Aus

CHANGDU: Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in Chengdu ein vorzeitiges Vorrunden-Aus verhindert. Einen Tag nach der überraschenden 1:3-Niederlage gegen Indien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf am Montag ihr schwerstes Gruppenspiel gegen Frankreich mit 3:1 und hat nun wieder gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals.

Aus Sorge vor Protesten: Keine Zuschauer in Irans Fußball-Liga

TEHERAN: Die seit mehr als zwei Wochen anhaltenden Proteste im Iran haben nun auch die nationale Fußball-Liga des Landes beeinflusst. Die Spiele etwa der beiden Top-Teams Persepolis und Esteghlal Teheran fanden am Wochenende ohne Zuschauer statt, um weitere Proteste in den Stadien zu vermeiden. Das wirkte sich auch auf die Spieler aus. «Die Spieler können sich einfach nicht mehr auf den Fußball konzentrieren, weil die Lage im Land halt auch nicht mehr normal ist, sagte Persepolis-Coach Jahja Golmohammadi. Auslöser der anhaltenden Proteste im Iran ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam.

Deutsche Frauen erreichen K.o.-Runde der Tischtennis-WM

CHENGDU: Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen hat sich bei der Team-WM in China für das Achtelfinale qualifiziert. Han Ying, Nina Mittelham und Shan Xiaona gewannen am Montag in Chengdu auch ihr drittes Vorrunden-Spiel gegen Tschechien mit 3:0 und ziehen nun als Gruppensiegerinnen in die am Mittwoch beginnende K.o.-Runde ein.

Deutschland-Achter Letzter beim Kanal-Cup

RENDSBURG: Der Deutschland-Achter rudert der Konkurrenz weiterhin hinterher. Beim Langstrecken-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes nicht über den vierten und letzten Platz hinausgekommen. Den Wettbewerb von Breiholz zur Eisenbahn-Hochbrücke in Rendsburg über die Distanz von 12,725 Kilometer gewann am Sonntag das Boot der USA in 37:35 Minuten. Zweiter wurden die Niederlande vor der Ukraine, die sich die Steuerfrau des deutschen Frauen-Achters ausgeliehen hatten. Das deutsche Boot hatte auf Sieger USA einen Rückstand von mehr als eineinhalb Minuten.

Chiefs stark bei 41:31 gegen Bucs - Raiders holen ersten Saisonsieg

TAMPA: Den Kansas City Chiefs ist mit einem Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers die Revanche für die Niederlage im Super Bowl LV gelungen. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann am Sonntagabend (Ortszeit) 41:31 gegen die Mannschaft um Tom Brady. Beide Spielmacher kamen auf drei Touchdown-Pässe. Zuvor war den Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson nach drei Niederlagen der erste Sieg der Saison gelungen. Gegen die Denver Broncos gab es ein 32:23. Die New England Patriots verloren gegen die Green Bay Packers 24:27 erst nach Verlängerung.

Nationaltorhüterin Schult verliert beim NWSL-Debüt mit Angel City FC

CHICAGO: Fußball-Nationalspielerin Almuth Schult hat bei ihrem ersten Einsatz für ihren neuen Club Angel City FC in der NWSL eine Niederlage kassiert. Beim 0:2 gegen die Chicago Red Stars am Sonntag (Ortszeit) war die 31-Jährige bei beiden Gegentoren chancenlos. Schon vor dem letzten Saisonspiel in der Hauptrunde war klar, dass das Team aus Los Angeles die Playoffs verpasst. Bis Schult das nächste Mal für Angel City auflaufen kann, vergehen deswegen Monate. Die kommende Saison beginnt im Frühjahr 2023.