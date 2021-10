Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.21 | Überblick

DFB-Chefposten: Mittelrhein-Chef Neuendorf «denkbarer Kandidat»

FRANKFURT/MAIN: Der scheidende DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge sieht in Bernd Neuendorf vom Mittelrhein-Verband einen möglichen Kandidaten für das Präsidentenamt beim Deutschen Fußball-Bund. «Ich schätze Bernd Neuendorf persönlich außerordentlich aufgrund seiner hohen sozialen Kompetenz, seiner ruhigen, analytischen Art und seiner Führungskraft», sagte Osnabrügge im Interview der «Frankfurter Rundschau». Der Chef des Mittelrhein-Verbandes habe zudem «als Staatssekretär viel Erfahrung im Umgang mit der Führung großer Häuser. Für mich wäre er ein absolut denkbarer Kandidat.» Der DFB sucht nach dem Rücktritt von Fritz Keller im Mai neue Führungskräfte.

Nach Antisemitismusvorfall: UEFA ermittelt gegen Union Berlin

BERLIN: Die antisemitischen Vorfälle während des Conference-League-Spiels gegen Maccabi Haifa dürften für den Bundesligisten 1. FC Union Berlin ein Nachspiel haben. Die Europäische Fußball Union leitete eine disziplinarische Untersuchung ein, wie die UEFA am Dienstagabend mitteilte. Am vergangenen Donnerstag war es laut Berichten von Augenzeugen und Betroffenen in einem Fan-Block des Olympiastadions beim 3:0-Sieg der Berliner zu Beleidigungen und Angriffen gegen Anhänger des israelischen Meisters gekommen. Der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes ermittelt gegen mehrere Personen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Eintracht Frankfurt gegen Hertha vor bis zu 40.000 Zuschauern

FRANKFURT: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf sein nächstes Heimspiel gegen Hertha BSC (16. Oktober) vor bis zu 40.000 Zuschauern austragen. Damit können nach 18 Monaten wieder alle Dauerkarteninhaber in die Arena kommen, wie die Eintracht am Dienstagabend mitteilte. Für den Einlass ins Stadion gilt das sogenannte 3G-Plus-Modell. Bis zu 2000 nicht geimpfte oder genesene Fans dürfen demnach in die Arena, sofern sie einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

TSG-Frauen starten erfolgreich in neue Champions-League-Saison

SINSHEIM: Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim sind mit einem lockeren Auftaktsieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Der Bundesligist setzte sich zum Auftakt der Gruppenphase am Dienstagabend mit 5:0 (1:0) gegen den dänischen Meister HB Köge durch. Katharina Naschenweng (18. Minute), Nicole Billa (47.), Luana Bühler (61.) und Tine Lea De Caigny (63./90.+3) erzielten die TSG-Treffer in Sinsheim. Ihr zweites Gruppenspiel in der Königsklasse bestreitet die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai am 14. Oktober beim englischen Club Arsenal WFC.

Erste EM-Medaille: Deutsche Teamsprinterinnen holen Silber

GRENCHEN: Die deutschen Teamsprinterinnen haben zum Auftakt der Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen/Schweiz die Silbermedaille gewonnen. Pauline Grabosch (Erfurt), Lea Sophie Friedrich (Cottbus) und Alessa Catriona Pröpster (Jungingen) unterlagen am Dienstagabend im Finale in 47,299 Sekunden gegen die Niederlande (46,551). Bronze ging an Russland (46,795). Die Niederländerinnen Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink und Hetty van den Wouw stellten im Finale einen Weltrekord auf, nachdem sie bereits in der Qualifikation die alte Bestmarke geknackt hatten.

Spaniens Basketball-Star Pau Gasol hört auf

BARCELONA: Der spanische Basketball-Star Pau Gasol hat das Ende seiner Karriere bekanntgegeben. «Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich mit dem Basketball-Profi aufhöre. Das ist eine schwierige, aber wohlüberlegte Entscheidung», erklärte der 41 Jahre alte Center am Dienstagabend in Barcelona. Er habe aufhören wollen, bevor «ich auf Krücken gehen muss», meinte der Mann, der als einer der besten europäischen Spieler der Geschichte gilt und neben anderen Erfolgen zwei NBA-Titel gewann und mit Spanien 2006 Weltmeister und 2009, 2011 und 2015 Europameister wurde. Mit der spanischen Nationalmannschaft nahm er - zum Teil an der Seite seines jüngeren Bruders Marc (36) - fünfmal an Olympischen Spielen teil. Dabei gewann er zwei Silber- und eine Bronzemedaille.

Bundesligisten ziehen ins Achtelfinale des Handball-Pokals ein

LEIPZIG/DORMAGEN: Die Clubs aus der Handball-Bundesliga haben am Dienstagabend weitgehend souverän das Achtelfinale des DHB-Pokals erreicht. Titelverteidiger TBV Lemgo setzte sich beim Zweitligisten TSV Bayer Dormagen nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 31:28 (17:16) durch, die Rhein-Neckar Löwen siegten beim Liga-Rivalen SC DHfK Leipzig mit 31:24 (15:12). Auch die Erstligisten Bergischer HC (36:18 bei SG VTB/Altjührden), TVB Stuttgart (34:26 bei DJK Rimpar Wölfe) und GWD Minden (24:23 bei den Eulen Ludwigshafen) zogen in die nächste Runde ein. Zudem setzte sich die TSV Hannover-Burgdorf mit 42:19 (20:8) beim Oberligisten SG Langenfeld durch.

Magdeburg im Viertelfinale des Super Globe: 32:20 gegen Sydney

DSCHIDDA: Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat beim IHF Super Globe erwartungsgemäß das Viertelfinale erreicht. Im Auftaktmatch der Vereins-WM gab es gegen Sydney University am Dienstag ein 32:20 (17:12). Bester Magdeburger Werfer war Kay Smits mit acht Treffern. Gegen Sydney - wegen der strengen Aus- und Einreiseregeln in Australien nur aus in Europa aktiven Spielern extra für das Turnier zusammengestellt - brauchte der SCM einige Minuten, um sich auf drei Tore abzusetzen (6:3/7.). Im Viertelfinale trifft der SCM am Mittwoch auf den katarischen Vertreter Al Duhail.

Klare Niederlage im Finale: Ringerin Hemmer verpasst WM-Gold

OSLO: Ringerin Nina Hemmer hat den ersten WM-Titel für das deutsche Frauen-Team seit sieben Jahren verpasst. Die 28-Jährige verlor das Finale der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm in Oslo am Dienstag klar mit 0:10 gegen die Japanerin Tsugumi Sakurai. Die bislang letzte deutsche Weltmeisterin ist Aline Rotter-Focken, die 2014 in Taschkent triumphierte und ihre erfolgreiche Laufbahn nach dem Olympiasieg in Tokio in diesem Sommer beendet hat.